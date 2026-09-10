Встают ровно в 18:00 и уходят: почему появление зумеров на рынке труда вызывает у работодателей моральную панику

Фото: Ekaterina Byuksel/Shutterstock/Fotodom

На рынок труда в массовом порядке выходят зумеры - молодые люди, которые согласно теории поколений родились после 1997 года. Работники старших поколений ждут появления конкурентов с тревогой - ведь соревноваться придется с первым полностью цифровым поколением, которое родилось с гаджетом в руках. Кроме того, зумеры выросли на стероидах включенного родительства, их мамы и папы вложились в воспитание и образование детей на полную катушку. Попробуй выиграть битву под солнцем у поколения, на котором озолотились репетиторы, хозяева частных школ и олимпиадные тренеры.

А у работодателей встреча с зумерами и вовсе вызывает моральную панику. Во всяком случае именно так характеризует эмоциональное состояние боссов больших и малых компаний авторы исследования “Инаковость поколения Z на рабочем месте: поведенческие и ценностные особенности в глазах работодателя”. KP.RU поговорил c одним из авторов - социологом Натальей Соловьевой, младшим научным сотрудником Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. (первая часть разговора здесь)

ИЗ-ЗА ЧЕГО В ОФИСАХ РАЗГОРЕЛАСЬ ВОЙНА ПОКОЛЕНИЙ

- Наталья Сергеевна, в своем исследовании вы употребляли такой термин, как “моральная паника”. Что вызывает в старших такие сильные эмоции?

- С одной стороны, это абсолютно нормальная ситуация - конфликт отцов и детей, который так ярко описывал еще Тургенев в середине XIX века. Мы всегда пугаемся, когда дети, которые раньше нам подчинялись, взрослеют и имеют на все свою собственную точку зрения. Каждое поколение детей шокировало своих родителей: возникали разные субкультуры, новые хобби и кумиры. Как только у молодых людей появлялась возможность самостоятельно зарабатывать, они выходили из-под родительского контроля, чем вызывали и продолжают вызывать ужас в глазах мам и пап. Поскольку их хотелки не похожи на хотелки родителей, тем кажется, что дети выросли неправильными.

- Ладно розовые волосы, бритые затылки, брейк-данс или околофутбол - с этим еще можно смириться. Но о зумерах рассказывают страшные вещи: они устраиваются на работу, а потом просто исчезают не попрощавшись. Начальник говорит: всем надо поработать сверхурочно, а он встает ровно в 18.00, закрывает ноутбук и уходит…

- В исследовании, которое мы проводили с коллегами, мы заметили одну очень интересную особенность: конфликты на работе ярче всего проявлялись в столкновениях зумеров с миллениалами - то есть поколением их старших братьев и сестер. Люди в возрасте “30+” из-за выхода зумеров на рынок труда впервые почувствовали, что есть кто-то ниже их по статусу, но при этом претендует на такие же права, как и они сами. Для них в новинку нести ответственность не только за себя, и отсутствие опыта или отличающееся поведение миллениалы списывают на разницу в поколениях. А поведение и правда отличается. Допустим на миллениала наорал начальник. Скорее всего, миллениал отреагирует традиционным образом…

- Скажет про себя: “Я это тебе припомню, старый хрыч!” и пойдет выполнять, потому что знает - таковы правила игры и помнит, что родители и не такое терпели?

- А зумер не хочет играть по правилам, по которым жили до него. Он может сказать: “Ну, пока!”, и уйдет, оставляя за спиной немую сцену из “Ревизора”. Потому что он знает, что может рассчитывать на поддержку родителей. Больше всего это бесит миллениалов: “А что, так можно было?!! Почему мне об этом никто не сказал?!!”

Зумер не хочет играть по правилам, по которым жили до него. Он может сказать: “Ну, пока!”, и уйдет. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

ЗУМЕРЫ ПРИДУМАЛИ ГОСТИНГ, А МИЛЛЕНИАЛЫ - WORK-LIFE BALANCE

- То есть своего рода белая зависть?

- В какой-то степени - да. Но отчасти миллениалы учатся общаться с младшими, как с новыми взрослыми, а младшие учатся просто быть взрослыми. И на фоне этого возникают склоки и конфликты. Но эти поколенческие стычки были всегда. Допустим, work-life balance (баланс между работой и личной жизнью) придумали не зумеры, а миллениалы, и когда они выходили на рынок труда, работодатели тоже были очень недовольны. Они считали, что новое поколение испортилось.

Почему сейчас эти конфликты зумеров и миллениалов звучат так ярко и громко? Это произошло благодаря цифровизации. Эти два поколения привыкли жить в социальных сетях, они объединяются на основе общих интересов в очень большие конгломераты людей из разных городов и даже стран. И в этой среде моментально распространяются различные гипотезы, мемы и стереотипы поведения. Ведь “гостинг”, о котором вы говорили (это резкое и полное прекращение любого общения без объяснения причин), изначально завирусился в качестве мема. И только потом зумеры широко стали брать эту практику на вооружение - зачем тратить силы и нервы на споры с самодуром, неприятным человеком, когда можно просто уйти? Причем так же легко, как ты выходишь из чата. То есть зуммеры тут выглядят такими классными - гордые, независимые, легкие на подъем. И миллениалы, которые их осуждают, тоже предстают в образе крутых работников на фоне этих “изнеженных белоручек”. Поэтому в какой-то мере этот спор о ценностях так широко разгорается в социальных сетях, потому что миллениалам и зумерам нравится конфликтовать друг с другом. Оба поколения в этой схватке выглядят прикольно и держат друг друга в тонусе.

ОБЗЫВАЮТСЯ “НАРЦИССАМИ”, ИЩУТ “КРАСНЫЕ ФЛАГИ”

- Обостренное чувство собственного достоинства у зумеров, завышенные требования к окружающим - с чем это связано?

- Мне кажется, во многом это объясняется доминированием терапевтической культуры. Мы видим, что профессиональный сленг психологов очень активно продвигается в сети. Слышим, как молодые люди обзываются “нарциссами”, находят друг у друга “красные флаги”, признаются, что сегодня они “не в ресурсе”. То есть зумеры знают азы психологии, а может быть кто-то уже пользовался услугами психотерапевтов или пытался терапевтировать товарища. В сети очень много обучающего видео, психологи разбирают интервью, пользователи активно смотрят и обсуждают. А когда терапевтическая культура приходит в повседневность это увеличивает ценность себя. Кроме того, в анамнезе у зумеров хорошее воспитание и образование, как правило - благополучное детство, теплые отношения в семье. Все это развивает чувство собственного достоинства. Поэтому, когда зумеры приходят в коллектив, они требуют уважать их собственные границы, но при этом сами еще не научились уважать личные границы других, поскольку они еще учатся быть взрослыми. И это подпитывает конфликт с миллениалами - получается, что миллениалу нужно отстаивать и свои личные границы, и не заходить за личные границы молодого сотрудника. Это двойная нагрузка. По большому счету хорошие условия, в которых выросло молодое поколение, никого не могут оставить равнодушным: всегда раздражает, когда кто-то идет по жизни, не встречая сложностей, которые выпали на твою долю…

ЧАШЕЧКА КОФЕ С УТРА И НИКАКОГО ТРУДОВОГО ПОДВИГА

- “Инаковость” зумеров – это скорее миф? Что отличает это поколение от предыдущих?

- Эта инаковость существует. Возьмем рутинные операционные задачи - никому не нравится писать отчеты и заниматься бюрократической стороной дела. Все мечтают о творческой, содержательной работе. Но если миллениалы или представители поколения Х, скрепя сердце, все же ее делали, то зумеры категорически отказываются от такой работы. То есть они в большей степени индивидуалисты, чем все предыдущие поколения. Они меньше верят в то, что добиться успеха можно путем кропотливого повседневного труда. Меньше настроены на линейные длительные карьеры. Они верят, что успех может свалиться тебе на голову в любой момент: допустим, твой ролик залетит в ТикТоке и ты - звезда. Зумеры меньше нацелены в будущее, они ищут хорошей жизни в настоящем.

- Стяжатели?

- Нет. Особняк на берегу моря, классная тачка, сумка Биркин — это скорее мечты миллениала. Зумеры мечтают о том, чтобы работа заканчивалась в 18.00, а после работы был качественный досуг, где можно проявить и реализовать себя. Чтобы с утра выпить чашечку ароматного кофе, и никто не выносил мозг с требованием трудового подвига, потому что у начальника план горит. Зумер хочет быть счастливым здесь и сейчас. Потому что он знает на собственном опыте, что завтра может быть хуже, чем вчера и счастье уже не постучится в дверь. Вот такой немного пессимистичный, с другой стороны, абсолютно трезвый взгляд на жизнь - характеризует это поколение абсолютно. А еще у них очень сильный запрос на наставничество. Им нужно, чтобы их начальник был не просто хорошим человеком, а хотел впрягаться в проблемы молодого сотрудника, не только обучал, но и понимал его.

ИМ НАДО НАУЧИТЬСЯ РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ

- То есть начальник должен в какой-то степени вести себя, как родители в твоем детстве?

- Да. Не только тоталитарный начальник является для них фигурой немыслимой, но просто индифферентный руководитель — это болезненная ситуация. Им сложно смириться с мыслью, что в норме люди относятся друг к другу довольно равнодушно. Поэтому они готовы менять рабочие места как перчатки, в поисках того идеального места, где будет хорошая зарплата, вкусные условия, и начальник - фактически родной человек.

- Через какое-то время зумеры вырастут и займут командные посты в разных сферах жизни. Какой мир они будут строить?

- Мы изучали ситуацию с точки зрения трудовых отношений, поэтому мне проще сказать каким зумеры видят идеальное рабочее место. Идеал для них - то, что предлагают хорошие IT-компании. Зумеры хотят в офисе отдельную зону для работы и отдельную зону для офиса. Им надо иметь перед глазами понятную перспективу: ты решаешь такой-то пул задач и через полгода получаешь более высокий статус. Еще через полгода ты займешь следующую позицию… Рабочий график должен быть гибридным, ты волен выбирать - работать из дома или из офиса, делать проект ночью или утром. Офис должен быть открыть круглосуточно. Формирование корпоративного духа — это не просто дружно поехать выпивать в бар или за город, а веселая планерка в виде совместного мастер-класса. То есть рабочее место должно быть максимально адаптировано под индивидуальные хотелки сотрудника. И крупные компании, которые крайне заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, готовы идти им навстречу. А если говорить в целом, то, когда мы в интервью просили зумеров охарактеризовать свое поколение, они говорили: мы очень добрые и комфортные, не такие амбициозные, как миллениалы. Остается надеяться, что они сохранят эти качества, и мир зумеров будут добрее и комфортнее. Единственно, этому поколению придется научиться разрешать конфликты. Потому что они не смогут всю жизнь от них уклоняться. А прекрасный новый мир может родиться только в столкновении со старым порядком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живут с родителями, не хотят взрослеть, боятся ИИ: как устроен внутренний мир поколения зумеров

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Инопланетяне всё-таки существуют: в США рассекретили пятую порцию документов об НЛО