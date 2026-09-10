И на Марсе помидоры будут зреть: доказано экспериментами российских ученых и школьников

Вырастить помидоры из семян, побывавших в космосе, ученые доверили школьникам.

«В космос со своим помидором» - так назывался эксперимент, а точнее - серия экспериментов, которые больше года вели ученые Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБМ РАН) и школьники нескольких городов России и Беларуси. О результатах исследователи рассказали на конференции, состоявшейся в редакции «Российской газеты». И я – Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды» - там был. Мед не пил – ел «космические помидоры».

Что это за овощи такие?

Из земли – на орбиту и обратно – в землю

Задача исследователей состояла в том, чтобы из семян помидоров вырастить, соответственно, помидоры. Нет, не в космосе – на Земле, но из семян, побывавших в космосе, отслеживая при этом, как те будут прорастать, давать всходы, превращаться в кустики и плодоносить. Если, конечно, выживут в непривычных условиях окружающей среды.

Ученые ИМБП РАН доверили «сельскохозяйственную деятельность» ученикам нескольких школ.

Семена, которые ученые раздали школьникам-экспериментаторам.

Начало эксперименту положил полет биологического спутника «Бион-М» №2. С 20 августа по 19 сентября 2025 года он находился на полярной орбите на высоте примерно 400 километров над Землей – там, где защитный «купол» магнитосферы весьма тонок, а космическое излучение, наоборот, сильно. Уровень радиации вокруг аппарата был на треть выше, чем на орбите Международной космической станции (МКС). Среди «пассажиров» спутника - мышей, мух, бактерий – находились и семена помидоров четырех разных сортов. (Пиннокио, Грошик, Донецкий и Бычье сердце - сообщаю для любознательных).

Семена помидоров летали в космос на спутнике «Бион-М» №2. Он благополучно вернулся с орбиты. Фото: Иван Тимошенко

Возвратившиеся из космоса семена поделили между собой шесть школ и филиал Нахимовского училища во Владивостоке. Научным руководителем всего процесса стала доктор биологических наук Валерия Вихрева – учитель химии московской школы 1980.

Благотворное влияние космоса

Урожай, о котором отчитались исследователи, порадовал. «Космических помидоров» все собрали больше, чем исконно земных – из контрольной группы. У кого-то урожайность повысилась на 10 процентов, а у кто-то и на 30. Удивительно, но семена, побывавшие на орбите, прорастали и развивались активнее своих земных собратьев. И корни у всех подросших кустиков были мощнее и ветвистее.

- Похоже, что рост стимулировали мутации в генах, которые как раз отвечают за развитие корневой системы и активацию стрессовых ответов, - предполагает Валерия Вихрева. – Мутации, скорее всего, спровоцировала космическая радиация. Она вполне могла изменить структуру и проницаемость клеточных мембран, усилив процессы метаболизма. Чему, похоже, способствовала еще и микрогравитация.

Ученые планируют продолжить биологические эксперименты на спутнике «Бион-М» №3, который отправится в полет в 2030 году – еще на более высокую орбиту, где радиация совсем уж близка к межпланетной. Но и нынешние результаты обнадеживают: семена растений можно смело везти на Марс для последующего выращивания там овощей и фруктов. Доказано на помидорах. Мне они понравились, как и другим участникам конференции. А из семян, полученных на память, я теперь попробую вырастить свои «космические помидоры».

Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский готовится отведать «космических помидоров». Рядом – один из экспериментаторов, который их растил – Тимофей Халявин, ученик московской школы 1980.

Кстати, все испытанные сорта признаны пригодными для внеземного земледелия.

О том, как ученые ИМБП РАН и их американские коллеги из Университета Джонса Хопкинса, ищут доказательства того, что жизнь на Землю была занесена из космоса, читайте наш материал. Российские исследователи не теряют надежду, что их предоставят «подопытные», вернувшиеся на спутнике «Бион-М» №2.

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