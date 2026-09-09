«Муж душил меня. У меня повреждена барабанная перепонка»: Звезда Первого канала Анастасия Трегубова развелась с отцом своих четверых детей из-за насилия

Анастасия Трегубова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Анастасия Трегубова сообщила о разводе с мужем Александром, в браке с которым она родила четверых детей. Новость стала шоком для поклонников звезды Первого канала: судя по соцсетям, ее семья всегда казалась идеальной. Однако за красивыми картинками скрывалось насилие и рукоприкладство.

Анастасия призналась, что решила развестись с мужем, потому что он регулярно избивал ее.

«Думаю, вы слышите, что сейчас у меня несколько другой голос… Он стал таким потому, что этот человек пытался удушить меня. Две недели я не могла разговаривать от слова «совсем». Пришлось взять отпуск, а потом обратиться в клинику и придумать историю, будто играла в баскетбол и мне случайно попали мячом по горлу. Это далеко не единственная травма. У меня были повреждены барабанная перепонка, сетчатка глаза. Сложно описать мое состояние, больно и стыдно об этом говорить, но я не хочу, чтобы люди продолжали сталкиваться с домашним насилием и молчали», - рассказала Трегубова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Анастасия вспоминает: поначалу Александр был любящим и заботливым. Но постепенно он начал давить на нее: ревновал, требовал, чтобы она перестала работать и сидела дома, отгородил ее от друзей. Потом стал регулярно поднимать на нее руку.

«Что стало точной невозврата? Когда в отношениях появляется физическое насилие, спасти их невозможно… Когда человек считает твою работу чушью, обесценивает ее, критикует, пытается принизить твой труд. Бывший муж постоянно давил на меня, мол, я должна сидеть дома, а не заниматься всякой ерундой - так он называл мою деятельность», - говорит телеведущая.

У Анастасии и Александра четверо детей. Фото: соцсети.

Александр – владелец строительного бизнеса – говорил, что вполне способен сам обеспечить семью. Под давлением мужа Анастасия решила уйти с телевидения, хотя ее карьера развивалась успешно, она вместе с Антоном Привольновым вела популярную программу «Доброе утро» на Первом канале.

«Когда мы только познакомились, Александр иначе относился к моей работе, говорил, какая я молодец, восхищался тем, чего я добилась. Но стоило мне забеременеть дочкой, зазвучали совсем другие слова. Прессинг усилился, когда ждала сына. Постепенно, помимо работы, стали неугодны и мои друзья», - говорит блондинка.

Постепенно ссоры с супругом переросли в настоящий абьюз. Александр разбивал телефоны жены, забирал у нее машину, чтобы она не могла встречаться с друзьями, пытался поссорить ее с подругой, которая поддерживала Анастасию. Но больше всего Трегубова жалела, что из-за мужа ушла с Первого канала. По ее словам, это решение стало для нее огромной болью.

«Я находилась в абьюзе. Очень сожалею, что личная жизнь повлияла на мою карьеру. Говорю сейчас, и слезы наворачиваются. Работа всегда была одним из важнейших факторов моей жизни. Люди не знают, что тогда происходило, они не в курсе, что этот человек мог поднять на меня руку, причем старался ударить по самому важному», - рассказывает мама четверых детей.

Муж ревновал Анастасию и заставил ее уйти с телевидения. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за постоянного морального и физического прессинга во время беременности у нее случился выкидыш.

«Почему не ушла тогда? Наверное, потому что беременная думает в первую очередь о ребенке, которому нужна семья. Потому и гнала мрачные мысли прочь, но действительность оказалась жестче», - признается Анастасия.

Сейчас она решила рассказать свою историю из-за преследований со стороны экс-супруга. Они с Александром развелись полтора года назад, но бывший муж продолжает оказывать на нее давление. Телеведущая боится за свою жизнь и за жизнь детей.

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