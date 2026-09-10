Жена Оскара Кучеры подала иск к хозяйке шпица, которого загрыз ее пёс: За погибшую собаку с нее требовали 3,5 млн рублей

Жена Оскара Кучеры подала иск к хозяйке шпица, которого загрыз ее пёс. Фото: Евгений ГУСЕВА/социальные сети

Получила продолжение история, случившаяся в августе с собакой семьи телеведущего, актера Оскара Кучеры. Напомним, что тогда собака Кучеры нанесла повреждения питомцу другой семьи, в результате шпиц умер по пути в ветеринарную клинику. Владельцы собак не смогли договориться между собой о компенсации и конфликт получил продолжение. Подан иск в суд к хозяйке шпица. Также сегодня сторона Кучеры рассказала подробно свою версию ЧП.

ЧП В ДОМЕ ОТДЫХА

Напомним кратко историю происшествия. В августе в семейном отеле в Тверской области отдыхало много взрослых и детей. Семья Романовых заселилась с двумя домашними питомцами породы шпиц. Отец семейства вышел на прогулку по территории. На руках мужчина нес двух своих собачек: Фаби и Черри. В этот момент там же прогуливалась супруга Оскара Кучеры (сам артист месяц был на съемках нового проекта, практически без связи). Юлия Кучера выгуливала свою собаку на поводке, но без намордника. В семье Кучеры эта собака породы американский булли по кличке Луна живет третий год, недавно у нее появились щенки, которых раздали «в добрые руки». В момент прогулки случилось ЧП. Но суть происходящего каждая из сторон представила по-своему.

Хозяйка шпицев Татьяна Романова сообщила в соцсети: «Муж держал девочек (речь о собаках — примечние.) на руках. На него бросился американский булли, выхватил Фаби из рук и вцепился в нее. Я пыталась разжать челюсти, пришлось использовать палку, собака прокусила мне палец...»

Шпиц Фаби. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Романовы повезли 6-летнюю Фаби в ветеринарную клинику, но шпиц умер в пути.

У хозяйки шпица было много претензий, которые она озвучила в соцсети: «Вернувшись в отель, мы узнали, что хозяйка булли Юлия Кучера, жена Оскара Кучеры — уже уехала. На следующий день Юлия сказала, что не признает своей вины. Мы ждали «простите». Но услышали, что Фаби якобы сама спровоцировала собаку и сама запрыгнула ей в зубы. Я считаю, что ответственность должна понести хозяйка собаки, находившейся на территории отеля без намордника».

Татьяна Романова показала фото со шпицем Фаби того периода, когда собака была щенком и ее только купили. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ИСК И ПОЯСНЕНИЯ ОТ СЕМЬИ КУЧЕРА

Юлия Кучера в социальных сетях представила свою версию ЧП. Сообщила, что в этом отеле и она с собакой, и хозяйка шпица Татьяна были не в первый раз. Кучера говорит в своем обращении:

«Американский булли не входит в список потенциально опасных собак. И за три года она ни разу не проявила никакой агрессии, поэтому я прогуливалась без намордника. Сзади ко мне очень близко подошел человек, раздался громкий лай, соответственно, моя собака на эту агрессивную реакцию среагировала: резко дернулась, я ее удержала на безопасном от мужчины расстоянии. Мужчина держал двух собак под мышками. В этот момент одна из них сидела тихо и спокойно, вторая собака очень громко лаяла, вырывалась из рук в прямом смысле этого слова: она выпрыгивала, он несколько раз пытался ее словить. Если бы у него была свободна вторая рука или был поводок, за который он мог бы дернуть, то, может быть, тогда эту трагическую ситуацию можно было бы предотвратить. Дальше произошло следующее. Это произошло не в один момент. Собака выпрыгивает у него из рук, он ловит ее за задние лапы, но при этом "основная часть" прыгает вот сюда (Юлия показывает, как мужчина держит шпица за задние лапы, но туловище «повисло» вниз - примечание). То есть, он наклоняется и происходит контакт шпица с моей собакой. Никого рядом не было в момент соприкосновения собак. Мы разнимали их на протяжении какого-то времени…».

Луна — американский булли семьи Кучера. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Прошло около трех минут: на помощь прибежала 16-летняя дочь Юлии, затем сотрудник отеля, хозяйка шпица Татьяна. Кучера пыталась разжать пасть собаки, крикнула прибежавшему на помощь мужчине: сказала поднять булли наверх за задние лапы, и этот прием сработал, пасть в этот момент открылась. Сотрудники отеля на тот момент уже вызвали такси, чтобы хозяева шпица тут же уехали в ветеринарную клинику.

Кучера отрицает обвинение Романовой в том, что она «сбежала» из отеля. Юлия уехала через два с половиной часа, так как у нее были раны на руках. При этом Кучера попросила сотрудников отеля передать Романовой свой номер для связи, и взяла ее - передала, что будет связываться… Но договориться женщинам не удалось. На звонки Юлии хозяйка шпица не ответила. Тогда Кучера отправила сообщение с соболезнованиями. Романова передала, что не хочет с ней общаться. А потом….

Кучера говорит: «Татьяна знала чей женой я являюсь. Через сотрудника отеля в тот же вечер мне была озвучена сумма в три с половиной миллиона рублей для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие событий… Если я считаю эту сумму неприемлемой для себя, то она считает, что наши переговоры не состоялись».

Оскар и Юлия Кучера завели собаку породы американский булли два года назад. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юлия сочла сумму завышенной, она была готова оплатить покупку шпица (Татьяна сообщила, что готова сразу приобрести нового питомца), детского психолога для дочери Романовой, которая переживала из-за случившегося. Но не в размере 3,5 млн руб. К примеру, стоимость шпица в приличном питомнике - от 70 тыс руб. Как только Кучера, по ее словам, отказала Романовой в выплате именно 3,5 млн руб, хозяйка шпица записала несколько видео историй для соцсетей. Ряд фактов в них был искажен, считает Кучера.

Поэтому Юлия Кучера с помощью адвоката подала иск в Преснянский районный суд Москвы: «о защите чести, достоинства и деловой репутации». Иск к Татьяне Романовой, хозяйке шпица. На данный момент: Романова написала заявление в правоохранительные органы, по нему проводится проверка, изъяты и исследуются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства выгула животных. Стороны ждут результаты проверки.

Кучера приводит в свою защиту внутренние правила отеля, согласно которым собака породы американский булли не входит в список потенциально опасных пород, которые обязаны находится в наморднике на территории этого учреждения отдыха. В то же время, согласно этим правилам, все собаки должны быть на поводке. Однако, если бы Луна была в наморднике, а Фаби на поводке, то ЧП не случилось бы…

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