Макрон проводит космический саммит в Париже в пику американцам: Вашингтон уже дал ответ

Международный космический саммит открылся в Париже Фото: REUTERS.

В эти дни Париж стал центром притяжения для политиков, бизнесменов, ученых и военных, чья деятельность связана с космосом. Идея созвать Международный космический саммит витала во французских политических кругах уже давно: президент Эмманюэль Макрон объявил о его проведении в ходе презентации Национальной космической стратегии в октябре 2025 года.

Французский лидер с гордостью вещает о присутствии более 90 стран-участниц, заключении соглашений, взаимодействии с бизнесом, новых инвестициях. Париж, обладающий единственным космодромом в Евросоюзе, стремится играть роль первой скрипки во всех этих процессах. Но Европа не была бы Европой, если бы не решала геополитические вопросы даже в ходе переговоров по науке и технике. За фасадом дискуссий о создании совместной спутниковой инфраструктуры или производства европейских космических ракетоносителей было видно стремление ЕС снизить зависимость от США и в этой сфере. Брюссель спит и видит, как бы укрепить пресловутую стратегическую автономию и насолить Трампу, "предавшему" дух евроатлантического партнерства. В этом смысле вишенкой на торте стало приглашение на форум китайской делегации для обсуждения совместных космических экспедиций.

Реакция американской администрации оказалась молниеносной. Да, представители государственного агентства НАСА отправились в Париж – надо же знать, о чем договариваются европейские вассалы. А вот знаменитые SpaceX, Blue Origin и ряд других компаний под нажимом Белого дома от участия в саммите отказались. Как ни старались их завлечь французские политики, ничего не вышло. Вашингтон недвусмысленно дал понять: или американские кампании будут единственными поставщиками технологий и услуг для Европы, или оставайтесь с носом.

Европе и впрямь не достает единства для самостоятельного освоения космоса. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (которому сейчас вообще не до звездных далей) в Париж не приехали, проигнорировав приглашение Макрона. Зато в первых рядах оказались такие «космические державы», как Армения и Украина…

О европейских достижениях на космической ниве тоже говорить не приходится. В 2025 году в мире было осуществлено свыше 320 космических запусков, но доля Евросоюза оказалась смехотворно мала – всего лишь 8 запусков, да и то 1 был неудачным.

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