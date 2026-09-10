Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, премьер Норвегии заявил, что самолет Зеленского едва не был поражен дроном при вылете из Кишинева. При этом сегодня же экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в Кишиневе при попытке провоза через границу дронной взрывчатки был задержан украинский агент. Как Кремль оценивает подобные инциденты на территории Молдавии и возможную роль украинской стороны в попытках дестабилизировать регион?

- Что касается этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 10 сентября, на вопросы журналистов. - Что касается попыток организации провокаций самых разных, это очевидно, то чем занимается киевский режим. Сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве. И так далее, и тому подобное.

Песков заявил, что для перевозки вооружений ВСУ в Чёрном море используются коммерческие суда Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Конечно, украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов.

Это тема для повышенного внимания наших специальных служб, они выполняют свою работу.

- Вы упомянули подготовку со стороны украинского агента теракта против посольства Великобритании, - продолжили тему представители СМИ. - Как в Кремле относятся к тому, что Великобритания перестала контролировать тот террористический режим, который сама взрастила?

- Это очевидный факт, - сказал Песков. - Это так же, как Германия перестала контролировать, Украина взрывает «Северный поток». Здесь так же.

Таких примеров очень много. Это не первый пример.

По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах.

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