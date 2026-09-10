Пять тысяч долларов каждому: Трамп пообещал деньги всем избирателям США за победу республиканцев

Дональд назвал возможную выплату своим именем: «дивиденд Трампа» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выступил в Далласе на съезде Республиканской партии, где собрались 20 000 его сторонников. Съезд приурочили к грядущим 3 ноября промежуточным выборам в Конгресс США. Хозяин Белого дома неожиданно пообещал всем американским избирателям по $ 5000. Но при одном условии.

«Если республиканцы победят в Палате представителей и в Сенате США, в обеих палатах... из-за нашей колоссальной экономической силы и успеха, я выплачу дивиденд каждому взрослому гражданину», — заявил Трамп.

Простой вопрос: а что, так можно было?

Дональд назвал возможную выплату своим именем: «дивиденд Трампа». О чем-то похожем он уже объявлял в декабре прошлого года, заверив, что каждый американский военнослужащий, кроме генералов и адмиралов, в честь 250-летия США получит по $1 776 — «дивиденд воина». И обещание выполнил.

Откуда взяли деньги? Они вообще-то предназначались из казны на целевые жилищные субсидии людям в погонах. Но Трамп и министр обороны Хегсет решили поступить иначе.

Еще президент США запускал слухи, что за счет порученного Илону Маску сокращения госаппарата (которое потом провалилось) народу обломится «дивиденд от департамента правительственной эффективности» в виде неопределенного количества все тех же вожделенных миллиардов. А вот этими выплатами и не пахнет.

«Похоже, Трамп использует те избирательные технологии, которые известны россиянам по опыту 1990-х годов, - сказал в интервью KP.RU глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. – Тогда на выборах в Калмыкии один кандидат обещал жителям региона по 100 долларов в случае победы. Он победил, а через несколько лет объяснил так и не получившему денег народу: вы давно уже наслаждаетесь этими долларами в виде обновленных дорог, мостов и инфраструктуры.

У американцев это в порядке вещей: они очень любят обещать клиенту хорошую жизнь. При найме на работу сулят хорошую зарплату и поменьше заданий, при продаже страховки – очень хорошую медпомощь и т.д. Только верить этому стоит не всегда, особенно если клиент – избиратель».

Михайлов обратил внимание, что реальная выплата по $5000 долларов на нос потребовала бы напечатать еще $1,3 триллиона, а это вызвало бы беспрецедентный скачок инфляции.

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