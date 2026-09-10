Татьяна Брухунова и Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Что будет модно этой осенью? Всевозможные бомберы, куртки и пальто. Их мы можем дополнять кожаными брюками и юбками. Обратите внимание на интересные фактуры — бархат, вельвет, пайетки. Актуальны анималистичные принты. Цветовая гамма разнообразная, но с осенним настроением. В тренде коричневый, бордовый, синий, зелёный и песочные оттенки. Многие звезды уже интегрировали тенденции в свои образы.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна выгуляла эффектный пушистый костюм с пайетками от бренда Alexander Bogdanov (кардиган — 24 100 рублей, юбка — 17 800 рублей). Комплект игристого оттенка молодая супруга Петросяна скомбинировала с базовой белой футболкой и кедами от Chanel. Образ Брухунова дополнила цветной сумкой Fendi.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Светлана собрала драматический образ с леопардовым жакетом, черным топом и кожаными брюками. Яркий лук Бондарчук дополнила золотыми туфлями Prada. В качестве аксессуаров журналистка использовала деликатное шейное украшение и пояс с жемчужными бусинами.

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Жакеты ципао и в гусарском стиле на пике популярности. Как раз такой Виктория надела на мероприятие по случаю презентации программы арт-резиденции «Сияние» в московской галере «Адель». Жакет серого оттенка Шелягова дополнила брошью и сочетала с актуальными кожанами брюками. Светская львица дополнила образ чёрными лодочками и клатчем из кожи крокодила.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: с официального сайта бренда 1811 / @1811eighteenoneone

Отмененная Анастасия стала главной героиней осенней коллекции российского бренда 1811. Фото Ивлеевой в эффектных образах можно найти на официальном сайте марки. Я отметила лук блогерши в объемном лаковом бомбере оттенка горький шоколад (19 990 рублей) и элегантной юбке-карандаш (14 990 рублей). В качестве яркого акцента стилисты бренда использовали лодочки с удлинёнными носами оттенка лайма. И завершающий штрих — ультрамодные очки в стиле ретро.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания продолжает развивать собственный бренд одежды и регулярно демонстрирует образы, которые сама же и придумывает. Так, дизайнер собрала яркий лук с красной курткой (28 900 рублей) и костюмом в клетку (рубашка — 14 500 рублей, брюки — 14 200 рублей) — все от Dress by Stesha. Под куртку Стеша подобрала алые туфли Gucci и красную панамку. Образ дочь Дмитрия Маликова дополнила коричневой сумкой и очками с крупными линзами.

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мода, стоп!

Бриджи от бренда Jenny Fax. Фото: km20.ru

Как выглядят леггинсы, которые вы никогда не наденете? Как бриджи от бренда Jenny Fax, декорированные деталями в виде атласного нижнего белья с завязками, сборкой и сеткой. Цена модного безумия — 59 800 рублей.

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