Владислав Терехов: «Современные мобильные приложения должны быть доступны не только владельцам дорогих смартфонов»

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Развитие технологий привело к новой волне цифрового неравенства. Владельцы бюджетных или старых моделей все чаще сталкиваются с тем, что не могут обновить приложения или установить новые из-за технических ограничений самого телефона. Пользователи вынуждены покупать все более дорогие смартфоны — их средняя стоимость в России уже превысила 25 тысяч рублей, — или оставаться без обновлений, связанных в том числе с безопасностью. То, что большинство воспринимает как естественное следствие технического прогресса, разработчик Владислав Терехов называет проблемой, которую может и должна решать ИТ-индустрия. Более 10 лет создавая мобильные приложения, которыми пользуются миллионы человек в разных странах, он ищет способы делать их менее зависимыми от возможностей устройств пользователя. Свой подход к преодолению цифрового неравенства он развивает в международном сообществе — публикует статьи для разработчиков, как судья оценивал лучшие технологические проекты на премии «Время инноваций 2024», Национальной бизнес-премии «Технологии и инновации 2024». Также Владислав является старшим членом Международного института инженеров электротехники и электроники — IEEE. Спросили эксперта мобильной разработки, почему одни и те же приложения по-разному работают на дорогих и бюджетных смартфонах, почему цифровое неравенство нельзя игнорировать и насколько решаема эта проблема.

— Владислав, каждый пользователь хоть раз сталкивался с сообщением, что какое-то приложение или обновление недоступно для его смартфона. Вы и отдельные приложения создавали и целые направления мобильной разработки в международных компаниях. Неужели нельзя создавать приложения доступными для всех?

— Доступность для всех предполагает универсальность приложения. Тут и возникает сложность. Чем больше моделей смартфонов и версий операционной системы — Android или iOS, — с которыми разработчик хочет совместить свой продукт, тем больше дополнительных ресурсов от него потребуется на то, чтобы предусмотреть больше сценариев, провести тестирование и оптимизацию. Иногда компании смотрят на долю пользователей со старыми или маломощными устройствами и решают, что тратить на это время и деньги невыгодно. Кроме того, есть функции, которым объективно нужна определенная мощность процессора или объем памяти. Но во многих случаях вопрос именно в приоритетах.

— Звучит, как почти непреодолимое препятствие. Почему же вы стремитесь к этой самой универсальности в разработке?

— Легко начать думать про пользователей как про цифры. Вот столько-то процентов на новых телефонах, столько-то на старых — ну и ладно, обслужим большинство. Мне это всегда казалось несправедливым. Мало кто может позволить себе новый смартфон каждые два года. Это с одной стороны, а с другой — я вижу в этой ситуации интересную интеллектуальную и инженерную задачу, которая вызывает профессиональный азарт.

— Принцип доступности приложений для максимально широкого числа устройств вы развиваете несколько лет. Он был одной из причин, по которой вы как автор одного из таких приложений три года назад стали лауреатом Национальной премии «Технологии и инновации» в номинации «Инноватор года в мобильной разработке». Как именно вы реализовали этот принцип?

— В Easy Screen я применил сразу два принципа, которые для меня одинаково важны. Первый — чтобы приложение работало на любом устройстве, а второй — чтобы человеку не приходилось разбираться в технических деталях. Смысл приложения — вывести с телефона на телевизор то, что у тебя на экране: фото, видео, фильм, вообще что угодно. Проблема в том, что разные телевизоры и приставки «понимают» разные способы связи со смартфоном — говорят на разных языках. Я объединил все основные способы подключения в одном приложении, и оно само определяет, с каким устройством имеет дело. Пользователь просто открывает приложение, не выясняя, что поддерживает его телевизор, не разбирается в настройках и уж тем более не идёт докупать под это отдельное оборудование. Всё должно быть понятно и просто.

— Одно из распространенных ограничений для установки приложения — объем памяти. В статье, опубликованной в международном журнале о технологиях, вы подробно объясняете, как сделать так, чтобы приложение требовало меньше памяти смартфона и заряда батареи. Почему это проблема для разработчиков?

— Уверен, многие замечали, что телефон может быстро разряжаться, даже когда им не пользуются. Многие приложения незаметно расходуют ресурсы смартфона. Например, могут выполнять фоновые задачи, регулярно обращаться к данным или слишком часто запускать процессы, которые нужны ему только время от времени. Если на мощном новом смартфоне это практически не заметно, то на устройстве старом или с ограниченной памятью проявления очевидны — телефон начинает вдруг работать медленнее, или батарея разряжается быстрее. Разработчик должен предвидеть такие последствия на этапе создания приложения и понять, какой именно процесс расходует ресурсы. Для этого есть специальные инструменты, но дальше нужно принять решение, как исправить. Изменить архитектуру или код. И, как правило,

энергоэффективность достигается системным подходом, а не отдельным приемом.

— В международной студии мобильной разработки SensusTech вы отвечали за разработку двух очень разных приложений, которые в итоге скачали миллионы людей. Одно — для управления кондиционером, другое — помогает детям изучать математику. Какие неочевидные ограничения вы видели, работая над ними?

— С AC Remote проблема была техническая: моделей кондиционеров на рынке огромное количество, и обычно человеку либо приходится искать пульт именно от своей марки, либо мириться с тем, что «универсальное» приложение половину техники не поддерживает. Я стремился сделать так, чтобы оно работало со всеми моделями. А с Math Games барьер был скорее финансовый. Это полностью бесплатный образовательный инструмент, и то, получит ли ребёнок качественное обучение, не должно было зависеть от дохода семьи. В общем, где-то человека ограничивает его устройство, где-то — его кошелёк, и в обоих случаях моя задача как разработчика — сократить ограничение, чтобы приложением могло пользоваться как можно больше людей.

— А что для вас сложнее: создавать приложения для массовой аудитории или корпоративные? Такое вы делали для международной компании Mobilesource Corp., которая выкупает, восстанавливает и продаёт мобильные устройства и комплектующие частным клиентам и бизнесу, а в последние годы развивает и собственную разработку мобильного ПО. Были нюансы?

— Принципиальной разницы для меня нет — уровень ответственности перед всеми пользователями я ощущаю одинаковый. Но когда делаешь приложение для сотрудников, обратную связь получаешь сразу: если что-то не работает, человек сообщает об этом, потому что приложение нужно ему для работы. Можно разобраться в конкретной ситуации и внести исправления. С массовым продуктом всё сложнее. Кто-то напишет в поддержку, а кто-то просто удалит приложение и больше к нему не вернется. Поэтому здесь особенно важно заранее продумать как можно больше сценариев: на каких устройствах и версиях системы люди будут пользоваться продуктом, где могут возникнуть сбои и так далее.

— С проблемой технологического неравенства вы работаете в международных объединениях инженеров — IEEE и Hackathon Raptors. Как эту проблему видит профессиональное сообщество, чувствуете ли вы поддержку своих идей?

— Вопросы неравной доступности технологий для разных групп людей поднимаются довольно часто. Но практических решений, на мой взгляд, не так много. Например, Hackathon Raptors проводит хакатоны, посвященные цифровой доступности. Участники разрабатывают решения для людей с нарушениями зрения и моторики, приложения, которые могут работать без постоянного подключения к интернету, ищут способы адаптировать современные технологии к слабым сетям и менее мощным устройствам. И я, и мои коллеги понимаем, что полностью устранить технологическое неравенство вряд ли возможно, но я убежден, что можно и нужно стремиться к этому.

— Каким видите свое собственное развитие в ближайшие годы?

— В долгосрочной перспективе я хотел бы вырастить компанию национального уровня — работать со сложными технологиями, в первую очередь с искусственным интеллектом и машинным обучением, но при этом не терять исходную идею: несмотря на неизбежное усложнение технологий хочу, чтобы пользователь этого вообще не замечал, чтобы для него всё оставалось простым и понятным. Все-таки современные мобильные приложения должны быть доступны не только владельцам дорогих смартфонов.