Ведущие онкологи мира поделятся своим опытом на форуме «Ради жизни - For Life» в Москве

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологи Минздрава России

Сегодня мощнейшие силы науки и медицины во всем мире брошены на борьбу против одной из главных «болезней века» - злокачественных новообразований. Победить рак окончательно и бесповоротно пока не удается, однако растут возможности брать эту сложную группу заболеваний под контроль, говорят медики. Рак превращается в хроническое заболевание, с которым можно жить долгие годы.

Какие новые подходы в диагностике, для раннего выявления опухолей сейчас разрабатываются и что самое передовое уже входит в практику? Какие прорывные методы лечения на подходе, как с помощью хирургии, лекарств, облучения удается спасать больных в самых тяжелых случаях? Что нового в реабилитации онкопациентов? Всем этим темам, обмену ценным опытом ведущих специалистов будет посвящен IX Международный форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни - For Life», который пройдет с 14 по 18 сентября в Москве.

Это одно из крупнейших профессиональных событий в области онкологии и радиологии, отмечают эксперты. Фактически столица России станет центром международного диалога о борьбе против рака. Результатами своих исследований, уникальными достижениями поделятся ученые и врачи из Беларуси, Японии, Малайзии, Китайской Народной Республики, Бразилии, Индии, Турции.

Среди тем международных сессий - молекулярно-генетическое тестирование в рамках сотрудничества российских и белорусских специалистов, японский опыт применения бор-нейтрон-захватной терапии (это перспективный метод, который особенно ценят за способность прицельно атаковать опухолевые клетки, щадя здоровые ткани), результаты клинико-экспериментальных исследований восстановления молочной железы в КНР.

Одним из ключевых форматов форума традиционно станет «Живая хирургия». Ведущие онкохирурги в режиме трансляции в реальном времени проведут сложнейшие операции.

Программа также включает профессиональные школы, мастер-классы, разборы сложных клинических случаев.

Особое значение форуму в этом году придает 155-летие со дня рождения Петра Александровича Герцена - выдающегося хирурга, ученого, педагога и одного из основоположников отечественной онкологии. Его имя носит МНИОИ им. П.А. Герцена - старейшее онкологическое учреждение России.

- Сегодня онкология развивается беспрецедентными темпами. Однако в основе любого научного достижения по-прежнему остается главная цель - помощь пациенту. Именно поэтому особую ценность представляет открытый диалог, который позволяет совершенствовать медицинскую помощь и повышать качество жизни людей, - говорит генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Уверен, что Форум «Ради Жизни - For Life 2026» станет важным событием для всего профессионального сообщества и достойным продолжением лучших традиций отечественной онкологической школы, заложенных Петром Александровичем Герценом.