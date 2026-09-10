Тыква 12-летнего Ерёмы Павленко из села Саватеева Иркутской области стала самой большой на фестивале Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Такие тыквы даже жалко было бы превращать в карету для Золушки. Столько в них вложено труда и заботы. Шутка ли – вырастить овощ весом полтонны. Именно такие собрались на ежегодном фестивале «Битва гигантов», который проходит на ВДНХ с 10 по 26 сентября. На городской ферме - огромные кабачки, арбузы, дыни, капуста, которые поднять под силу только четырем здоровым мужикам. Везли их из разных регионов страны, как народные достижения.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ прошел ежегодный фестиваль "Битва гигантов"

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тыква 12-летнего Ерёмы Павленко из села Саватеева Иркутской области стала самой большой на фестивале - 817 кг! И на этом регалии не заканчиваются – она вошла в пятерку гигантов за всю историю соревнований.

- Это мой первый гигант-тыква, два года пробовал выращивать, но ничего не получалось. Ошибок в уходе было море, проще перечислить, что мы сделали правильно. Даже теплицу пришлось перестраивать, делать одну в другой, чтобы сохранять тепло и влажность.

На вопрос, как такая красавица могла вызреть в сибирских условиях, Ерёма отвечает со знанием дела – весь секрет в агротехнике, то есть соблюдении условия ухода, и генетике.

Гигантский овощ сорта «Атлантик гигант» вырос из семечки от тыквы Александра Чусова из Москвы. В прошлом году он установил рекорд России — его тыква весила 969 кг.

- Гигантские тыквы выращивают из премиальных семян, которые имеют даже свою родословную. Они продаются на аукционах. Цена за одно семечко может быть 1300 долларов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тыква школьника Ерёмы тоже будет разрезана и пойдет на семена.

Самый крупный кабачок в этом году вырос в селе Каменка Новосибирской области у Артема Ломакина. Весы показали 61,8 кг.

Кабачок Аси Алиевой из подмосковных Луховиц занял второе место с весом 58,5 кг. Сначала выращиванием гигантов увлекся муж, в 2022 году вырастил первый рекордный кабачок на 43 с лишним килограмма – малыш в сравнении с теперешним урожаем.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Главное здесь правильный уход, полив, опыляли вручную, лишние завязи обрывали. Конечно, и наглаживали кабачки, и уговаривали расти. Если кабачок вдруг трескается, это прям до слез.

Кстати, такие кабачки можно есть спокойно. Ася признается, что обычные кабачки уже перестала выращивать, потому что огромные по вкусу лучше, структура плотнее. Тем более, одним таким овощем можно и семью накормить и коллег на работе угостить.

Арбузов на фестивале оказалось не меньше кабачков. Александр Васильев из поселка Шилово Рязанской области работает на элеваторе, а в свободное время выращивает обычные арбузы и гигантские. Вес привезенной им ягодки получился 110,75 кг. Таким результатом Александр не очень доволен, ведь в прошлом году его арбуз потянул на 133 килограмма.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правда, гигантские арбузы на вкус не очень – все силы уходят в рост, для него нужен обильный полив, а для сладости как раз нужно мало влаги. Но и для праздничного стола у Александра тоже есть запасы. Выращивает по 90 бахчей для семейного стола.

Темный арбуз айтишника Максима Лебедева из Москвы побил мировой рекорд, потянув на 107,9 килограммов. Пока в России, да и в других странах, больше выращивают полосатые, а этот сорт еще новичок в соревнованиях:

- Арбузы очень капризные. Я выращивал в теплице, туда проложил кабель для подогрева. Ходил к ним по нескольку раз в день, потому что для роста нужен постоянный полив. Темный арбуз рос 85 дней, полосатые – подольше. Привык уже как к родным, сейчас вот вернусь, а идти в теплицу не к кому.

На «Битву гигантов» Максим привез еще и помидоры причудливой формы. Один томат весит 3,74 кг. Это тоже новичок в соревнованиях.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Впервые в России представлены наши томаты-гиганты. Они такого экзотического вида, потому что выращены из специальных махровых цветков. Я призываю всех заняться томатами. Я сам вырастил три штуки и все весом больше 3 кило. Они доступны, неприхотливы, растут в обычной теплице. В салат идут прекрасно!

15-летний Артем Ефремычев из села Большое Окулово Нижегородской области вырастил 22,5-килограммовую капусту:

- Если в Сибири в этом году жарко, то нас просто топило дождями. Думал, ничего не уродится. Потом пришлось охранять от гусениц – они мою капусту словно сделали заветной целью, но сберег.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, транспорт из гигантских тыкв все-таки сделают. Правда, не кареты, а лодки. 26 сентября с 15.00 до 18.00 на ВДНХ на пруду городской фермы состоится заплыв в овощных «скорлупках».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КУДА ДЕТЬ КАБАЧКИ

Рецепт от Аси Алиевой

Кабачок (гигантский или обычный) порезать крупными кубиками или ломтиками. Замариновать в соевом соусе, добавить чеснок. Дать постоять несколько минут и запечь на гриле. Если отдых на природе не планируется, то можно просто пожарить дома на обычной сковороде.

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