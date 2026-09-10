Жителей Кузбасса предупредили о десятикратном росте цен, подделав видео с губернатором

В социальных сетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что из-за якобы предстоящего в сентябре повышения НДС продукты питания в Кемеровской области подорожают на 50–100%. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что из-за якобы предстоящего в сентябре повышения НДС продукты питания в Кемеровской области подорожают на 50–100%. В анонимных постах утверждается, что некоторые товары вырастут в цене в 10 раз или вовсе исчезнут с полок из-за дефицита. Якобы с таким предупреждением выступил губернатор Кузбасса Илья Середюк, и даже приводится его видеозаявление. «Комсомольская правда» выяснила, откуда на самом деле взялся ролик.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк никогда не делал подобных заявлений. Таких сообщений нет в его официальных каналах.

Видеоролик, на который ссылаются авторы фейка, является подделкой, созданной с помощью нейросетей. Авторы использовали реальную видеозапись заседания регионального Штаба по ситуации с топливом, которое проходило 5 августа под руководством Ильи Середюка. С помощью технологий искусственного интеллекта на оригинальное видео был наложен сгенерированный голос, а мимика губернатора была цифровым образом изменена для синхронизации с ложным текстом.

Утверждение о «сентябрьском повышении НДС» тоже не соответствует действительности. Базовая ставка НДС в России действительно была изменена с 20% до 22%, но это произошло еще 1 января 2026 года. Никаких новых изменений налоговых ставок в сентябре не происходило и не планировалось. Даже гипотетический рост налога на 2% физически не может стать причиной скачка цен в 2 или 10 раз. Экономика так не работает. В-третьих, вопросы налогообложения и изменения ставок НДС регулируются исключительно на федеральном уровне Налоговым кодексом РФ.

Что касается прогнозов о тотальном дефиците и росте цен, мониторинг Министерства промышленности и торговли Кузбасса совместно с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области показывает обратную картину. В регионе нет дефицита товаров первой необходимости. Напротив, в конце лета и начале осени традиционно фиксируется сезонное снижение цен на базовые сельскохозяйственные культуры. По официальным данным Росстата, картофель в регионе подешевел на 12%, а капуста – на 3,5%. Регулярный мониторинг торговых сетей не выявил никаких необоснованных скачков стоимости продуктов питания.