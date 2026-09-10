Хайп на крови. Журналист Игорь Бахарев умоляет ВСУ сильнее бить беспилотниками по российским городам

Журналист и главред интернет-издания E-pepper.ru Игорь Бахарев Фото: СОЦСЕТИ.

Много лет он сотрудничал с «Газетой.Ru» и писал довольно комплиментарные заметки о России, живя в Москве. Но в 2022 году, после начала СВО, Бахарев решил изменить свою жизнь и уехал в Европу, где оформил ВНЖ. С этого момента его политические взгляды резко изменились.

Популярный блогер публикует отрывок из европейской прессы, в котором рассказывается о главреде E-pepper.ru и выражается восхищение его смелостью в борьбе с Россией.

«В России сейчас работает издание e pepper, главный редактор которого сидит в Европе и сливает в сеть адреса складов маркетплейсов — чтобы ВСУ было удобнее по ним бить», — пишет блогер.

С момента эмиграции Игорь Бахарев стал публиковать в своих соцсетях фото в вышиванке, открыто критиковать и оскорблять российские власти, но все это не приносило серьезного медийного эффекта. В итоге он решил открыто призывать ВСУ бомбить российские города. Увидев, что украинские дроны долетают до складов маркетплейсов, он начал публиковать адреса и координаты других складов онлайн-магазинов, требуя как можно сильнее бомбить объекты гражданской инфраструктуры. Часть своих постов, он, конечно, сейчас удалил, но интернет помнит все.

Фото: СОЦСЕТИ.

Блогер логично призывает правоохранительные органы проверить деятельность этого оппозиционера и дать юридическую оценку заявлениям о необходимости бомбить склады российских магазинов.

«Знакомьтесь, Игорь Бахарев — п…с (ред.), который внезапно осознал себя оппозиционером и теперь на голубом глазу палит логистику под удар. На людей, которые там работают, ему п…й — главное, чтобы вид на жительство не отобрали. При этом сам кормится в России. И за такую активность его хвалят европейские СМИ», — добавляет блогер.

Фото: СОЦСЕТИ.

При этом интернет-журнал E-pepper.ru продолжает активно работать в России, публикуя различные фейки о работе маркетплейсов. Так, после первых атак на склады WB издание открыто писало, что нельзя верить словам главы маркетплейса Татьяны Ким, разгоняя панику выдуманными фактами. Информация активно распространяется и в одноименном телеграм-канале, где чуть более 1200 подписчиков.

Но, судя по всему, Бахарев даже после эмиграции сохранил инфраструктуру редакции, работа которой поддерживается в России и кем-то координируется на родине. Таким образом, деятельность ресурса фактически продолжается и внутри страны.