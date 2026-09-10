В Европе наконец-то озадачились вопросом, куда Зеленский девает деньги: в Киеве переводят стрелки друг на друга

Сейчас Зеленский умоляет, чтобы ему выдали 27 млрд долларов из средств кредита Евросоюза на 90 млрд евро, который был согласован весной. Фото: REUTERS.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРИТЕСЬ

До западных союзников украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского начало доходить, куда они ввязались, и какая прорва всего требуется для этой «черной дыры» под названием Украина. Не до всех, но до самых умных. Впрочем, самые умные, вроде Венгрии и Словакии, уже давно дали однозначный ответ, что ни евроцента денег не дадут Киеву на вооружения и просто на войну. До некоторых из остальных начинает доходить сейчас. В немалой степени, по той причине, что вот уже несколько недель киевский «просрочка» не перестает ныть на свою любимую тему «дайте денег». Причем, называет, в отличие от Шуры Балаганова, конкретную сумму – 27 миллиардов долларов с небольшим хвостиком примерно в 200-300 миллионов. А дальше зависит, как повезет еще с этим.

Обоснование просьбы простое, как грабли – Украине не хватает этой суммы на войну. Именно во столько оценили в Киеве дефицит военного бюджета до конца этого года. Причем, для многих это стало громом с ясного неба. Как рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа (ну и фамилии у них там - что называется, говорящие!), еще в начале года ее предупреждали о потенциальной нехватке примерно $7,5 млрд. Но вчетверо большая сумма даже для нее стала сюрпризом.

ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО ДЕФИЦИТА

Объяснений существует ровно два. Первое – Украина недополучила ожидаемые ею доходы из-за российских ударов по промышленности, металлургическим предприятиям и экспортной инфраструктуре. Как объяснила та же Пидласа, Киев недополучил примерно половину от ожидаемого. Но за два каких-то месяца это не может быть даже четвертью от названной суммы. Кроме того, как говорят в Киеве, Украина нарастила военные расходы в этом году в первом полугодии аж на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но ни одно из этих объяснений, ни оба они не объясняют дыру в 27 млрд долларов.

Украина недополучила ожидаемые ею доходы из-за российских ударов по промышленности Фото: REUTERS.

А тут еще и депутаты Верховной рады нагнали зраду. Нардеп Богдан Кицак заявил, что Киеву не хватает почти триллиона гривен на выплаты даже текущих зарплат военным, не говоря уже об обещанных Федоровым повышениях денежного довольствия. Анонсированная прежним руководством Минобороны Украины реформа с выплатами до 460 тысяч гривен зарплат по факту не заработала

- Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали, - разводит руками Кицак

ГДЕ ДЕНЬГИ, ВОВ?

Сам «просроченный» Зеленский решил обвинить бывшего министра обороны Федорова в перерасходе средств. Мол, Минобороны забрало деньги из средств, предназначенных для второго полугодия, и направило их на закупку дронов для ударов по Крыму и глубокому тылу России. В том числе, по Москве. Куда в итоге ничего так и не долетело. Но, во-первых, цели для ударов беспилотниками Зеленский намечал и определял сам. А, во-вторых, Федоров отверг эти «гнусные намеки и инсинуации» и заявил в ответ, что при нем такой дыры в бюджете не было. Пусть, мол, кое-кто поищет в своих карманах, не затерялись ли эти миллиарды там.

Тут уже и европейцы встрепенулись. Как сообщила американская The New York Times (NYT), некоторые «европейские чиновники в частных разговорах задаются уже неприятными для Киева вопросами: насколько эффективно расходуются выделяемые Украине деньги и действительно ли необходимы все дополнительные $27 млрд». Вопрос, конечно, интересный. Но европейцы, скорее всего, просто боятся представить себе или посчитать, сколько денег камарилья Зеленского вместе с ним самим просто украли. Все эти операции «Мидас», «Карфаген, и сколько там еще их будет – это детский лепет на лужайке по сравнению с тем, как на Украине крали из западных кредитов и помощи на войну.

Зеленский решил обвинить бывшего министра обороны Федорова в перерасходе средств. Фото: REUTERS.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ

Сейчас «просрочка» умоляет, аж до трясучки, чтобы ему выдали эти 27 млрд долларов из средств кредита Евросоюза на 90 млрд евро, который был согласован весной. Там предусматривалось выделить Киеву по 45 миллиардов евро в течение этого и будущего года. Но есть два нюанса. Во-первых, если забрать эти средства сейчас, то чем тогда европейцы будут финансировать закупку вооружений для Украины в будущем году? А в том, что «просроченный» попросит их и в 2027-м , в Европе, похоже, уже никто не сомневается. И второй нюанс, который заключается в том, что этот кредит не предусмотрен для выплат зарплат и денежного довольствия ВСУ. Он четко поделен на бюджетную поддержку (меньшая часть – по 15 млрд евро на год) и на закупку вооружений для Киева. Но только тех и у того, кого Евросоюз Украине одобрит. Преимущественно, это должны быть вооружения европейских производителей. Сейчас сделано исключение для закупки противоракет для ЗРК «Пэтриот», но еще вопрос, есть ли сами противоракеты в наличии.

То, что просит сейчас Зеленский, вызывает недоверие у его европейских союзников, потому что они прекрасно понимают, что «просрочка» просто отодвигает проблему, а не решает ее. Можно сказать, что Зеленский породил, помимо всех остальных кризисов, еще и кризис доверия к себе со стороны союзников из Евросоюза. А это, в принципе, единственные союзники, что у него остались, потому что американцы перешли на формулу отношений «за деньги – да». А без денег «вас тут не стояло». А деньги, опять же, есть только у европейцев. И теперь каждый новый запрос от «просрочки» будет вызвать все больше неудобных вопросов.

«ЛУЧШЕЕ», КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ

Впрочем, это все мелочи жизни. По-настоящему Зеленский удивит европейцев и весь мир, когда закончится война, и он потребует у союзников уже не десятки, а сотни миллиардов долларов. Если он будет жив к тому времени, то постарается удержаться у власти еще какое-то время, причем, под разными предлогами – переходного периода, сохранения военного положения во время него, предвыборного периода. И тогда, кстати, может оказаться так, что помощь в восстановлении станет одним из решающих факторов в предвыборной борьбе.

И «просроченный», кстати, наверняка захочет напоследок «навариться» на помощи для восстановления еще больше, чем на военной помощи, аргументируя свои требования к европейским союзникам тем, что: «раз помогали воевать и разрушать, давайте теперь помогайте восстанавливать».

Там будут фигурировать совсем иные суммы. И европейцам лучше начать готовиться к тому, что «просрочка» постарается их разорить, уже сейчас. Не исключаю, что многие из них взвоют и решат, что лучше бы Украины совсем не было. И им было бы лучше, если бы на месте оказался кто-то менее наглый и не такой вороватый.

А пока, можно сказать, он их просто тренирует перед будущими траншами на Украину.

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