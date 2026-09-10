Титов: качество деловых контактов с Китаем измерят Индексом доверия. Фото: пресс-служба

Качество деловых контактов с китайскими партнерами будет измеряться Индексом делового доверия Россия — Китай. Об этом заявил сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Москве.

«Главная возможность сегодня — не просто экспорт и импорт, а совместная кооперация», — отметил Титов, добавив, что пора переходить к лозунгу «сделано вместе».

По его словам, уже запущен опрос участников: стало ли легче вести бизнес, какие главные препятствия, где перспективы и чего не хватает — платежей, логистики, информации, партнеров, кадров. Индекс должен готовиться ежегодно и стать практическим инструментом для предпринимателей и совместных решений.

Титов также сообщил об инициативе создать Банк данных «100 новых российских товаров для Китая». Отдельно он остановился на туризме: благодаря безвизовому режиму число китайских туристов в России в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае — на 54%. Борис Титов также выразил надежду провести в апреле 2027 года в Сиане первый Российско-Китайский туристический форум.

Ранее Борис Титов в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 объяснил причины китайского экономического чуда. По его словам, в Китае за каждым предпринимателем закреплены чиновники, которые помогают бизнесу, а малый бизнес дает 60% ВВП страны.