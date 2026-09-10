В соцсетях – мачо с кокосом, в жизни – скуф с пузиком: Как на самом деле выглядит Максим Галкин*

После отпуска в Бразилии соцсети Галкина* забиты полуголым контентом. Фото: кадр видео.

Недавно Максим Галкин* отдохнул в Бразилии без жены Аллы Пугачевой. Комик отрывался на знаменитых пляжах Рио-де-Жанейро. Иноагент целыми днями разгуливал вдоль океана в одних плавках и тряс кокосом, который он держал в руке.

По результатам тропического вояжа соцсети 50-летнего юмориста забиты горячим контентом. Максим* то лежит в бассейне, демонстрируя кубики на прессе, то фотографируется в распахнутой на груди рубашке, вызывая у подписчиц ахи и охи своим накачанным торсом.

В отпуске супруг Пугачевой разгуливал по пляжу в плавках и тряс кокосом*. Фото: кадр видео.

После отпуска Галкин* вернулся под крылышко 77-летней жены, которая сейчас гостит в Юрмале. Артист вместе с Аллой и детьми, двойняшками Гарри и Лизой, навестил композитора Раймонда Паулса. В гостях у музыканта друзья семьи сняли видео с Максимом* и выложили ролик в Сеть. На этих кадрах Галкин* совсем не выглядит тем знойным мачо, каким он предстает в собственном блоге.

Судя по всему, образом краша артист обязан исключительно правильному ракурсу и свету. Без четко выстроенного кадра и в расслабленной позе Максим* смотрится совсем по-другому. На фото комик сутулится, а когда он не контролирует себя и не втягивает живот, нетрудно заметить у него небольшое пузико. Супругу Аллы явно есть еще над чем работать в спортзале. Свои буйные кудри, которые он распускал на бразильском пляже, в обычной жизни Максим* собирает в гульку на затылке, что тоже не добавляет ему очарования.

В реальной жизни Максим* совсем не похож на того мачо, каким он выставляет себя в соцсетях. Фото: кадр видео.

«Все, девочки, расходимся, мачо вернулся из отпуска», «Какой я в соцсетях и как выгляжу в реальной жизни», «Просто хорошо покушал в гостях», «Злобный фотограф не подобрал ракурс и не выставил свет. К чему эти нереалистичные фото в соцсетях? Взрослый образованный дядя, а все туда же. Лучшие годы Борисовна забрала», - пишут люди в комментариях.

Артист взял с собой в отпуск рилсмейкера, который грамотно снимал его для блога. Фото: соцсети.

В Бразилии иноагент отлично погулял без своей пожилой жены. Шоумен поселился в одном из самых роскошных отелей Рио-де-Жанейро - «Hotel Fasano Rio de Janeiro». Пятизвездочная гостиница расположена на пляже Ипанема. Сутки проживания в ее лучшем номере-люкс с видом на море обходятся постояльцам в 380 тысяч рублей.

Артист провел отпуск, в основном позируя перед камерой. Фото: кадр видео.

К проживанию следует прибавить стоимость перелета до Рио бизнес-классом, а также оплату услуг рилсмейкера, который снимал контент для соцсетей Максима* и превращал мужа Пугачевой из скуфа в мачо. В целом комик потратил на отдых в Бразилии около 3 миллионов рублей.

*Признан в РФ иностранным агентом.

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