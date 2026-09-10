Француз массово убивал редких хищников, чтобы самому охотиться на их добычу

Во Франции миллиардера обвиняют в незаконной охоте на охраняемые виды животных в собственном охотничьем поместье. Фото: Mountains Hunter/Shutterstock/Fotodom

Во французском Орлеане начался необычный судебный процесс. На скамье подсудимых оказался 75-летний миллиардер Оливье Буиг – наследник строительной и медийной империи Bouygues. Его обвиняют в незаконной охоте на охраняемые виды животных в собственном охотничьем поместье в центральной части страны.

Речь идет о территории Фонтеней площадью около 650 гектаров возле лесного массива Солонь. Буиг много лет разводил там оленей, кабанов, фазанов, куропаток и рыбу, а затем организовывал промысел. Казалось бы, что необычного? Для французской аристократии и просто очень состоятельных людей подобное времяпрепровождение давно не редкость.

Миллиардер Оливье Буиг – наследник строительной и медийной империи Bouygues (снимок 1995 года). Фото: Louis MONIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Но следствие заинтересовала другая сторона этой идиллии. В марте прошлого года правоохранители получили анонимное сообщение о незаконном уничтожении птиц на территории, принадлежащей миллиардеру. После обысков там обнаружили массовое захоронение животных – разлагающиеся туши были частично засыпаны известью.

Экспертиза показала, что среди погибших были охраняемые виды: пустельги, канюки, ястребы, большие бакланы, цапли и луни. Следователи также нашли мертвых лесных кошек. Всего установить точное число уничтоженных животных не удалось, однако речь, по версии обвинения, может идти о сотнях, а возможно, и тысячах особей за несколько лет.

ПТИЦЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

На этом сюрпризы для следователей не закончились. На территории поместья обнаружили около сотни капканов, использование которых во Франции запрещено еще с 1995 года. Кроме того, были найдены оружие, токсичные пестициды и экскаватор, которым выкапывались ямы для захоронения убитых животных.

Особенно заинтересовали следствие документы и охотничьи записи. В них перечислялись виды животных, которых следовало уничтожать, а рядом указывались денежные премии за каждую добычу. За некоторых животных сотрудникам полагалась выплата примерно в 100 евро. Такая система сама по себе не является незаконной: выплаты за уничтожение некоторых зверей во Франции могут применяться для регулирования численности видов. Проблема в том, что в списках Буига оказались и охраняемые виды.

Следствие считает, что цапель, бакланов, лесных кошек и прочих "краснокнижных" особей уничтожали ради сохранения дичи для обычной охоты. То есть птица, которая прилетела к пруду за рыбой или охотилась на фазана, сама превращалась в мишень.

Лесная кошка, на которую в том числе охотился бизнесмен. Фото: David & Micha Sheldon/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Прокурор Эммануэль Бошенек-Пюрен назвала такие методы «запрещенными» и «варварскими» и заявила, что ущерб биоразнообразию был огромным.

«НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ»

Сам Буиг утверждает, что не знал о происходившем. В суде он заявил, что никогда не видел ям, куда закапывали тела животных, хотя признавал, что догадывался о существовании такого места и предпочитал называть его «экологической ямой». Он также объяснял, что у него есть более важные дела, чем ежедневно заниматься управлением поместьем.

Защита строится примерно вокруг той же логики: сам хозяин поместья не стрелял в птиц и не устанавливал капканы. А значит, автоматически связывать его с действиями подчиненных нельзя. Однако прокуратура считает иначе. По ее версии, речь шла не о нескольких самовольных выходках егерей, а об организованной системе, которая существовала годами на территории одного и того же владельца.

Один из управляющих поместьем, Хьюго Х., также отверг обвинения в организованном истреблении животных. Он объяснял происходившее традицией и регулированием численности видов, которые якобы угрожали дичи и рыбе.

ЦЕНА ОХОТЫ

Правоохранители запросили для Буига пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 750 тысяч евро и пятилетний запрет на деятельность, связанную с охотой. Для остальных обвиняемых также запрошены условные сроки, штрафы и временный запрет на охоту. Приговор должен быть вынесен 23 октября.

В деле есть и еще одна сторона. Около 15 экологических и зоозащитных организаций присоединились к процессу в качестве гражданских истцов. Среди них – Лига защиты птиц. Ее президент Аллен Бугрен-Дюбур считает: история Буига должна стать предупреждением для богатых французов, которые полагают, что деньги позволяют им находиться выше закона.

Неожиданно в числе гражданских истцов оказалась и Федерация охотников департамента Луаре. Ее представители заявляют, что незаконные действия нанесли ущерб репутации самой охоты.

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