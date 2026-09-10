Могут ли военнообязанным отказать в оформлении загранпаспорта? Разбираем жалобы из интернета

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В последние недели в социальных сетях распространяются сообщения о якобы массовых отказах в выдаче заграничных паспортов мужчинам призывного и военнообязанного возраста. Утверждается, что люди получают официальные ответы с формулировкой о временном ограничении выезда из России по решению военного комиссариата. Авторы ссылаются на некие анонимные источники в центральном аппарате Министерства внутренних дел, которые дали негласное указание тормозить оформление выездных документов. «Комсомольская правда» выясняла, могут ли военнообязанным отказать в оформлении загранпаспорта.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В качестве примера в сообщениях приводится история 25-летнего молодого человека, получившего отказ в оформлении документа через портал Госуслуг. Тут же указано, что он не посещал военкомат со школьных времен, мол, из ведомства никаких приглашений и уведомлений не приходило.

Получается, что парень игнорировал законные требования, а также не предпринимал никаких действий для актуализации своих персональных данных в системе воинского учета. А потом вдруг удивляется, почему ему отказали в выдаче загранпаспорта.

Согласно действующим поправкам в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе, каждый гражданин обязан самостоятельно и своевременно являться в военкомат для сверки информации. Более того, процедура оформления заграничного паспорта совершеннолетнему мужчине, имеющему на руках только приписное свидетельство вместо полноценного военного билета, прямо нарушает установленный регламент Министерства внутренних дел.

Если мужчина своевременно не сообщает военному комиссариату об изменении места жительства, семейного положения, места работы или уровня образования, а также уклоняется от явки для сверки учетных данных, ему грозит административная ответственность. Действующие санкции за зафиксированы в статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штрафы за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету составляют от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, что делает игнорирование повесток и требований военкомата не только юридически безграмотным, но и финансово обременительным шагом.

Сам по себе формальный статус военнообязанного гражданина не ограничивает его право на получение выездных документов. Статистика обращений показывает, что причиной задержек или отказов на портале Госуслуг в подавляющем большинстве случаев становятся банальные технические ошибки, предоставление неполного пакета документов или некорректно, с ошибками заполненная электронная анкета. Любые незаконные или ошибочные решения, принятые сотрудниками ведомств, не являются окончательным приговором и могут быть обжалованы через обращение в органы прокуратуры или к непосредственному руководству территориальных подразделений МВД.

В этих же сообщениях говорится о готовящейся интеграции баз данных миграционного и воинского учета. Якобы до завершения полной синхронизации систем региональным подразделениям рекомендовано искусственно затягивать сроки проверок под благовидным предлогом ожидания ответов на межведомственные запросы, чтобы минимизировать выезд граждан за рубеж до ввода официальных ограничений.

Позиция государства по этому вопросу остается однозначной. Высшие должностные лица страны, включая президента России, в ходе недавних публичных заявлений на полях Восточного экономического форума опровергли спекуляции на эту тему. Владимир Путин подчеркнул, что никаких мобилизационных мероприятий в стране не планируется, а комплектование войск ведется за счет контрактников и добровольцев.

В марте этого года уже была информационная атака на МВД. Уверялось, что увеличение сроков получения загранпаспортов и отказы в их выдаче связаны с желанием ограничить отток жителей в другие страны. В МВД тогда официально заявили, что утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности. Данная государственная услуга была и остается одной из самых востребованных, основной массив обращений граждан традиционно приходится на предотпускной сезон: с марта по сентябрь.