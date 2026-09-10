«В брюхе сидит какой-то дьявол»: чем болели Гоголь и Чайковский и как их лечили бы сегодня

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Чем болели известные люди? Это не праздный вопрос. Имена исторических личностей помогают привлечь внимание к недугам, которые процветают и сейчас. Мы можем извлечь уроки из прошлого и донести важные данные о подходах современной медицины, говорят эксперты. В цикле «Болезни гениев» на семинаре образовательного центра для медработников «Интернет Лид» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина разобрала заболевания знаменитых музыкантов, писателей и художников.

ЧАЙКОВСКИЙ: МУЗЫКА, ТРЕВОГА И ИЗЖОГА

- Его называли «стеклянным ребенком», потому что с детства он был очень чувствительной натурой. Мог расплакаться буквально от любого взволновавшего события, - рассказывает врач. - Потом Петра Ильича стали считать крайне нелюдимым человеком, даже мизантропом.

Чайковский категорически не любил лечиться, боялся докторов. При этом болел с малых лет. Основная болезнь, по записям родственников, - «крайняя нервность». Она перешла из детства в юность. «Сегодня мы бы назвали это паническими атаками. Он внезапно пробуждался от какого-то толчка, с ощущением непреодолимого ужаса», - описывает Татьяна Ильчишина.

Петр Чайковский. Фото: ТАСС

Также пациент собрал все возможные вредные привычки. Курил с 14 лет без удержу, особенно во время работы. Работал много и без отдыха. И много пил: вино, водку, коньяк.

- С 30 лет больше всего страданий Чайковскому причинял катар желудка. Так в XIX веке называли воспаление, - поясняет эксперт. - Композитор жаловался на постоянную мучительную изжогу. Но всегда имел превосходный аппетит.

Это исключает один из «красных флагов», тревожных симптомов, которые могут говорить об опасных заболеваниях внутренних органов, в первую очередь онкологических (подробнее см. ниже «Важно»).

КАК ПОТУШИТЬ «КИСЛОТНЫЙ ПОЖАР»

Не любя докторов, Чайковский сам сформулировал пять советов: что делать для избавления от изжоги. «С высоты медицины XXI века мы можем сказать: за 150 лет его советы не претерпели больших изменений», - удивляет гастроэнтеролог Ильчишина.

Вот исторический список правил спасения от «кислотного пожара» знаменитого музыканта:

1. Ешь как можно меньше.

2. Ешь исключительно легкую пищу: бульон, говядину, вареные овощи (исключая лук и капусты).

3. Не ешь на ночь.

4. Не пей водки вовсе или, если не можешь отвыкнуть, пей не более одной рюмки.

5. Не кури.

- Сегодня при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ, в народе известна также как эзофагит, чаще всего бывает причиной изжоги. - Ред.) и функциональной диспепсии (расстройство работы желудка) врачи советуют не переедать, не есть перед сном, ограничивать алкоголь и отказаться от курения, - поясняет врач.

А вот советы по дробному питанию - есть как можно чаще маленькими порциями - не оправдали себя. Исследования, медпрактика показали, что при ГЭРБ и большинстве других заболеваний ЖКТ (кроме обострения язвенной болезни) такой подход не дает никакого выигрыша, подчеркивает эксперт. Пациентам рекомендуется трех-четырехразовое питание без перекусов.

Также сегодня врачи применяют ряд современных препаратов гастроэнтерологического профиля.

ВАЖНО

Мозг и ЖКТ зависят друг от друга

Наука выяснила, что у людей, страдающих повышенной тревожностью, может нарушаться двусторонняя связь между головным мозгом и кишечником. Это служит причиной так называемых функциональных расстройств ЖКТ - когда органы не повреждены, но работают со сбоями.

В том числе, могут развиваться такие патологии, как гиперсенситивный (суперчувствительный. - Ред.) пищевод и функциональная изжога. В этих случаях причиной «кислотного пожара» являются не ГЭРБ и не гастрит, как нередко «по старинке» пишут в медкартах, а указанные функциональные расстройства. Для эффективного лечения кроме препаратов гастроэнтерологического профиля могут понадобиться противотревожные рецептурные лекарства (зачастую это определенные виды антидепрессантов).

ГОГОЛЬ: «В БРЮХЕ СИДИТ КАКОЙ-ТО ДЬЯВОЛ»

Гоголь рос очень болезненным ребенком. В семье была атмосфера тревоги, ожидания несчастья. Отец, Василий Афанасьевич, человек мнительный, раздражительный, умер в 44 года. Мать Мария Ивановна, как пишут биографы, «была больна страхом». И передавала его детям, постоянно рассказывая о Страшном суде, нечистой силе и т.п.

- Сейчас все больше исследований показывают: наследственный анамнез (состояние здоровья родителей, обстановка в семье. - Ред.) влияет на функциональные заболевания у потомков, - говорит Татьяна Ильчишина.

Николай Гоголь на портрете кисти Фёдора Моллера, 1840-е годы

То есть у детей впоследствии развиваются как психические нарушения (та же тревожность), так и нарушения восприятия своего тела, сбои двусторонней связи между головным мозгом и органами пищеварения. Так, Гоголь утверждал, что у него «особое устройство головы» и неестественное положение желудка - «вверх ногами».

При этом, в отличие от Чайковского, Николай Васильевич врачей не избегал и своих болезней не стеснялся. Более того, любил пожаловаться на недомогание, даже незнакомым людям. Хозяйка дачи, у которой он снимал жилье, вспоминает: «Мы постоянно слышали, как он описывает свои недуги, мы просто жили в его желудке».

Отношения с пищей у писателя были непростые. Гоголь нередко наедался так, что ему становилось плохо. «Сегодня мы называем это компульсивным перееданием, одним из видов нарушений пищевого поведения, - поясняет врач. - А в последние годы жизни развилось другое расстройство - жесткий ограничительный тип. В наши дни такие пациенты тоже распространены. Они говорят: «соленое я не ем», «не ем свежие овощи», «только горячее», «только холодное». И жалуются на желудочно-кишечные симптомы, если едят «запрещенную» пищу». Все это связано с расстройством взаимодействия центральной нервной системы и ЖКТ, подчеркивает гастроэнтеролог.

ДОСЛОВНО

Симптомы великого писателя

Гоголь рассказывал о них очень впечатляюще. Впрочем, сегодняшние больные с функциональными расстройствами зачастую описывают жалобы не менее ярко. Вчитайтесь: близки ли вам такие образы из симптоматики великого писателя?

- «Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить».

- «Если не схожу на двор (то есть в туалет. - Ред.), то в продолжение всего дня чувствую, что на мозг мой как будто надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мысли».

- «В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему».

- «Я ем через одно блюдо, по капле, но чувствую в своем желудке страшную дрянь. Как будто бы кто загнал туда целый табун рогатой скотины».

«С точки зрения современной гастроэнтерологии, перед нами функциональный больной. Я бы, наверное, поставила смешанную форму: здесь есть четкое указание и на болевой синдром, и на СРК (синдром раздраженного кишечника) или функциональный запор», - отмечает Татьяна Ильчишина.

Сегодня для лечения таких пациентов применяют и гастроэнтерологические препараты, и нейромодуляторы (психотропные).

ВАЖНО

«Красные флаги», которые могут сигналить об опасных диагнозах

Функциональные заболевания - сбои из-за расстройства взаимодействия мозга и ЖКТ - важно отличать от возможных признаков опасных повреждений внутренних органов, прежде всего, из-за опухолей.

К «красным флагам», сигналам тревоги, относятся:

* возраст: если жалобы на проблемы с желудком или кишечником впервые появились или изменились в возрасте 45+;

* необъяснимая потеря веса: масса тела снижается, несмотря на нормальное питание. А также изменение вкуса и потеря аппетита;

* скрытая кровь в стуле (определяется лабораторным тестом);

* повышение температуры тела: если желудочно-кишечные проблемы сопровождаются подъемом температуры выше 37 градусов к вечеру в течение нескольких месяцев;

* неблагоприятная наследственность: если в семье пациента с жалобами на ЖКТ были случаи рака органов пищеварения у близких родственников (родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, родные дяди и тети).

! В таких ситуациях нужно, не теряя времени, обращаться к врачу. Чтобы исключить опасные диагнозы, назначаются обследования: гастро-, колоноскопия, УЗИ, анализы крови и др.

Продолжение следует. Во 2-й части материала в ближайшее время на KP.RU - истории болезни Льва Толстого и Ильи Репина.

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