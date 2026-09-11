Российско-Китайский деловой форум в Москве собрал рекордное число участников

10 сентября в центре «Россия» открылся седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего предпринимательства. Фото: пресс-служба Б.Ю.Титова

10 сентября в центре «Россия» открылся седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего предпринимательства, который собрал рекордное количество участников. Мероприятие организовали РККДМР, Китайский комитет содействия международной торговле, Минпромторг, Минэкономразвития, Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и «Опора России».

На форуме выступили вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также представители Госдумы, Совета Федерации и различных общественных организаций и деловых объединений.

«Число участников стало рекордным за всю историю проведения форума. Мы приняли запрос на регистрацию от 1600 человек, но, к сожалению, площадка рассчитана только на тысячу. Налицо доказательство того, что вопроса актуальнее, чем сотрудничество с восточным соседом, у наших бизнесменов сегодня нет», - отметил председатель российской части РККДМР, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.

Программа VII Российско-Китайского делового форума для малого и среднего бизнеса включает секции по инновациям в сельском хозяйстве, цифровым технологиям, электронной коммерции, туризму, HoReCa, бизнес-образованию и креативным индустриям. На форум прибудет делегация из Китая (более 300 участников) во главе с Ли Хунчжуном, членом Политбюро ЦК КПК. Партнёры форума: Сбер, Корпорация Туризм.РФ, Шэньсийская холдинговая группа и ГК «Абрау-Дюрсо».