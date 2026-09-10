Air Arabia отменила полеты в Россию из-за необходимости облетать Иран

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Арабские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию – такие сообщения появились в соцсетях. Причиной называется «небезопасная обстановка в воздушном пространстве». Мол, страна нанесла удары по аэропортам на Украине и теперь готовиться к ответным действиям, а иностранные авиакомпании не собираются рисковать пассажирами, авиапарком и репутацией. «Комсомольская правда» выяснила, что ситуация на самом деле не такая.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В фейковых сообщениях уверяется, что рейсы из Екатеринбурга, Казани и некоторых других городов России пока что открыты. А ранее свои рейсы в РФ отменяли турецкие авиакомпании.

На самом деле авторы фейка выдали штатную техническую корректировку планов одного конкретного перевозчика за общую тенденцию.

Поводом для спекуляций стали сообщения об отмене части рейсов в Россию, запланированных на октябрь и декабрь, со стороны авиаперевозчика Air Arabia. Ситуацию подробно разъяснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, для профессионалов рынка действия авиакомпании не стали неожиданностью:

- Air Arabia фактически с 28 февраля не выполняла регулярную полетную программу в Россию. Были отдельные пробные рейсы в июне, однако авиакомпания не смогла полноценно восстановить перевозку.

Эксперт подчеркнул, что текущие изменения обусловлены объективными техническими и логистическими сложностями: в частности, необходимостью облетать воздушное пространство Ирана, что существенно увеличивает время в пути, меняет расход топлива и напрямую влияет на операционные возможности воздушных судов.

Таким образом, речь идет не о новой «внезапной отмене», а о планомерной и вынужденной корректировке программы полетов, которая была заморожена задолго до появления слухов. Поскольку авиаперевозчики открывают и корректируют продажи поэтапно, уведомления об изменениях в системе бронирования приходят частями, что и дало повод авторам фейка состряпать «сенсацию».

В действительности авиасообщение между Россией и странами региона работает стабильно. Другие ведущие ближневосточные перевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Омана продолжают выполнять полетные программы в полном объеме, о чем прямо заявил Дмитрий Горин.

Это подтверждается и данными независимого мониторинга: на популярных платформах по продаже билетов рейсы компаний, как Emirates, flydubai, Qatar Airways, и других, доступны для бронирования без каких-либо признаков массовых отмен. Самолеты курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом, рядом крупных российских регионов и аэропортами регионов Ближнего Востока.