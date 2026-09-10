«Семенович спрятала свои прелести, а Бьянка блистала дерзким декольте»: звезды на дне рождения «Русского радио»

Бьянка. Фото: пресс-служба «Русского радио

В Shore House на территории «Крокус Сити» «Русское радио» отметило свой 31-ый день рождения. Радиостанция по традиции собрала под своим крылом главных звезд эстрады. Гости подпевали хитам прошлых десятилетий – от «Стюардессы по имени Жанна» до «Танцуй», а красная дорожка тем временем превратилась в отдельное модное шоу. Разбираем самые запоминающиеся образы вечера вместе с экспертом по стилю, продюсером Яной Блиндер.

Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Натан

Фото: пресс-служба «Русского радио

Легкая курортная элегантность – то, что сразу считывается в образе Натана. Оверсайз-рубашка-куртка цвета слоновой кости, скроенная свободно, без выраженной посадки по плечу, надета поверх черного облегающего топа с цепочкой на шее. Брюки в тон верху – широкие, комфортного кроя, подпоясанные черным ремнем. В качестве цветового акцента – платок с черно-белым принтом, продетый через пояс, и черные дерби на контрасте со светлой гаммой. Монохромная светлая палитра визуально вытягивает силуэт, а черный топ под расстегнутой рубашкой создает вертикальную линию, которая держит взгляд у лица и шеи. Обувь и ремень того же темного тона не дают образу «рассыпаться» на светлом фоне. Образ спокойный, взрослый и абсолютно уместный для вечера в дружеской, не слишком формальной атмосфере.

Александр Филин

Фото: пресс-служба «Русского радио

Молодежный образ, в котором чувствуется характер и легкая ирония по отношению к дресс-коду. Оливковая куртка-бомбер свободного кроя надета поверх белой рубашки с голубым полосатым галстуком, ослабленным у ворота – деталь, которая неожиданно облагораживает всю уличную историю. Снизу – темные широкие джинсы низкой посадки, на ногах – светло-розовые кроссовки. Сочетание оливкового, белого и голубого выглядит свежо, а галстук добавляет образу нотку иронического денди, не превращая его в маскарад. Широкий крой куртки и джинсов работает на актуальный сейчас силуэт «большого объема», который считывается модным, а не небрежным. Это цельный, обаятельный лук, в котором чувствуется индивидуальность и легкость – ровно то, что нужно молодому гостю на музыкальном празднике.

Валентина Алексеева

Фото: пресс-служба «Русского радио

Один из самых эффектных выходов вечера – короткое платье, полностью выдержанное в белой гамме, но играющее на контрасте фактур. Верх – плотно расшитый бисером и жемчужными бусинами, с халтер-горловиной и вертикальным вырезом-капелькой на груди, низ – пышная юбка из перьев, создающая объем и легкое движение при каждом шаге. Расшитый лиф подчеркивает линию талии и плеч, а перьевая юбка визуально удлиняет ноги за счет контраста «плотное сверху – воздушное снизу». Монохромная белая гамма не отвлекает от игры текстур и позволяет свету эффектно ложиться на бисер. Прическа – гладко зачесанные назад волосы с боковым пробором и объемными серьгами-каплями – сознательно лаконична, чтобы не спорить с насыщенным низом. Образ выстроен безупречно и работает как единое эффектное целое.

Моя Мишель

Фото: пресс-служба «Русского радио

Смелое столкновение эстетик. Темно-синяя оверсайз-футболка с выцветшим винтажным принтом заправлена (частично) в длинную юбку-карандаш из блестящего лакового материала с кружевным узором поверх – глубокого красного цвета. Именно это соседство «простой мужской футболки» и «люксовой глянцевой юбки» создает тот самый эффект гранж-гламура, который сразу выделяет образ на фоне более классических нарядов вечера. Высокая посадка юбки визуально удлиняет ноги и уравновешивает объем футболки сверху, а глянцевая поверхность красиво ловит свет сцены. Распущенные волнистые волосы, красная помада в тон юбке и массивный браслет-манжета дополняют образ без лишней суеты, а видимые татуировки органично вписываются в общую байкерски-роковую интонацию. Это одна из самых индивидуальных и запоминающихся историй вечера.

Лариса Долина

Фото: пресс-служба «Русского радио

Элегантная классика – брючный костюм пудрово-голубого оттенка со структурированными плечами, надетый поверх светлого топа, дополненный прямыми брюками. Мягкий пастельный цвет смягчает строгость кроя, не лишая образ авторитетности, а четкая линия плеч отлично работает с уверенной позой со скрещенными руками. Монохромная голубая гамма визуально вытягивает фигуру, а безупречная посадка жакета подчеркивает выправку без единой лишней складки. Зачесанные назад платиновые волосы держат фокус на линиях костюма, серьги-капли добавляют деликатный блеск, а расшитый камнями клатч с бахромой вносит нужную долю вечернего гламура в лаконичный ансамбль. Придраться здесь практически не к чему – разве что более выраженный акцент на талии (например, тонкий пояс) мог бы добавить силуэту дополнительную динамику.

Владимир Киселев

Фото: пресс-служба «Русского радио

Образ, в котором чувствуется непринужденная уверенность человека, давно и хорошо знающего свой стиль. Куртка на молнии серебристо-серого оттенка с контрастной белой окантовкой по воротнику и манжетам надета поверх темного верха, снизу – прямые темные брюки и черные лоферы. Металлизированный оттенок куртки добавляет образу легкого сияния без излишней вычурности, а контрастная окантовка вносит графичный, почти спортивный акцент. Темно-серая и черная гамма низа держит образ собранным и взрослым. Пепельные локоны прекрасно перекликаются с серебристым тоном куртки, а солнцезащитные очки в руке работают скорее как стильный аксессуар-дополнение, чем функциональная деталь. Это стиль человека, который давно не пытается никому ничего доказывать.

Анна Семенович

Фото: пресс-служба «Русского радио

Здесь главный герой образа – сам жакет: оливково-зеленый, плотно расшитый цветочным кружевом и металлизированной нитью по лацканам и рукавам, надетый поверх простого черного топа. Брюки подхватывают тему вышивки цветочной вставкой по одной штанине, что визуально связывает верх и низ в единую композицию. Такой прием – насыщенная фактура жакета на нейтральном черном фоне топа – позволяет вышивке читаться как самостоятельное высказывание, не теряясь в общей палитре. Гладко зачесанные назад волосы и минимум украшений сознательно не конкурируют с богатством самого жакета. Образ смелый, эклектичный и очень узнаваемый – в духе яркой личной эстетики артистки.

Ханна

Фото: пресс-служба «Русского радио

Монохромная рок-гламурная история, построенная на игре фактур. Приталенный топ-боди темно-синего оттенка сочетается с черной кожаной курткой, спущенной с одного плеча, – прием, который добавляет образу легкой асимметрии и динамики. Широкий кожаный ремень со стразами и массивной пряжкой четко фиксирует линию талии, а укороченные приталенные брюки капри и туфли на каблуке с металлизированным носком завершают силуэт. Синяя и черная гамма визуально стройнит и удлиняет фигуру, а спущенная куртка добавляет движение, не скрывая при этом линии силуэта. Объемные волнистые платиновые волосы красиво контрастируют по фактуре с жесткой кожей, а многослойные украшения у декольте подхватывают металлический блеск обуви и пряжки ремня. Уверенный, цельный по настроению образ.

Бьянка

Фото: пресс-служба «Русского радио

Лаконичный черный образ, выстроенный вокруг одной яркой детали – выреза в форме сердца на груди приталенного топа с длинным рукавом. Высокая посадка широких клешированных брюк и платформа довершают силуэт. Именно то, что в образе всего одна акцентная деталь, делает его графичным и запоминающимся, а не перегруженным. Сплошная черная гамма визуально вытягивает фигуру и позволяет украшениям – многослойным кольцам и цепочкам – считываться отчетливо, не теряясь в цвете. Распущенные объемные локоны смягчают строгость кроя брюк и добавляют образу легкой женственности.

Юлианна Караулова

Фото: пресс-служба «Русского радио

Образ в духе современного минимализма: объемный жакет цвета слоновой кости с широкими лацканами надет поверх юбки в тон с разрезом впереди, а из-под жакета выглядывает черный топ, дающий контрастную точку у декольте. Пудрово-розовая компактная сумка добавляет мягкий цветовой акцент на монохромном белом фоне. Оверсайз-крой жакета отвечает актуальному тренду на объем, а разрез юбки уравновешивает пропорции, сохраняя ощущение легкости и удлиняя линию ноги. Черная деталь под жакетом не дает образу слиться в одно белое пятно и добавляет структуры. Пепельный боб гармонирует с холодным белым тоном наряда, а туфли с металлизированным носком аккуратно завершают силуэт. Сдержанная, уверенная и очень актуальная интерпретация вечернего образа.

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