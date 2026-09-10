«Не стоит указывать победителям»: Мединский жестко ответил Японии

Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А памятник-то хорош! Солдат как живой, будто сейчас вот стукнет прикладом по японскому погранстолбу с хризантемой и пойдет в народ. Научились у нас делать красивые памятники, не стояче-сидячие, а именно живые. Этот только что появился в Хабаровске - к годовщине Победы над Японией во Второй мировой войне. И против него уже ополчился Токио, требуя убрать символ императорской Японии — хризантему.

«40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции», - поцитировал в ответ советник Президента России Владимир Мединский обращение Сталина к народу 2 сентября 1945-го.

В этот день в Россию (тогда - в СССР) вернулись Южный Сахалин и Курилы. А Красная армия освободила и Корею, и север Китая от японской оккупации. «Свои захватнические действия Япония вела под символом «императорской хризантемы» и флагом «Восходящего Солнца». Которые лишь по случайности (усталости, а, может, милости победителей) не были запрещены на международном уровне – как фашистская свастика», - напомнил Мединский.

Советник президента России уточнил, что памятник «Победа на Востоке» установлен совместно РВИО и правительством Хабаровского края. И является «символом победы Добра над злом». Причем, установлен он именно там, где и должен быть - «в городе, где в 1945-м располагался Штаб советских войск на Дальнем Востоке во главе с маршалом Василевским».

«И сегодня Японии не стоит указывать победителям во Второй мировой войне, какие памятники устанавливать на своей территории и что изображать на них, - заключил Владимир Мединский. - Стоило бы промолчать. Помнить уроки истории.»

Советский Союз начал войну против милитаристской Японии 12 августа 1945 года и завершил уже 2 сентября капитуляцией Токио. Потери советских войск составили 12 тысяч человек. Японских - 84 тысячи человек и 640 тысяч (!) пленных. Сухопутная операция Красной армии по разгрому миллионной японской Квантунской армии до сих пор считается самой эффективной в истории. По итогам этой скоротечной войны в состав СССР вернулись Южный Сахалин и Курильские острова, которые были отданы Японии Российской империей после неудачной войны 1905 года.

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