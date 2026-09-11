Выходя замуж, верни фамилию отцу: Почему парни так настаивают на том, чтобы поставить свою печать на девушку

Буквы в паспорте на продолжительность и счастье в браке никак не влияют. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Вы не поверите, но в 2026 году этот вопрос по-прежнему всерьез обсуждают в соцсетях. Мало того, фундаментальную теоретическую базу под ним возвели.

Вот что написал один мужчина и собрал сотни одобрительных лайков и комментариев «правильно, брат!».

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОСТИ ТОЛКАЕТ НА ПОДВИГИ

Гена:

«Мужское чувство собственности - это встроенный радар хозяина и воина. Инстинкт. Древняя потребность владеть женщиной и своими детьми у мужчин никуда не делась. Именно ощущение собственности толкает его на подвиги и глубокую любовь. Давая свою фамилию женщине, он ставит на ней невидимую печать. В этом случае он уверен, что дети, которых она родит, будут от него. Фамилия - символ того, что мужчину признают и за ним готовы идти. Поэтому мужчина до сих пор болезненно воспринимает, если жена не берет его фамилию после свадьбы.

Отказ приводит к разложению семьи. К неуважению, изменам и демографическому упадку. Тем более что у женщины в принципе нет своей фамилии - та, что записана в ее паспорте, принадлежит ее отцу. И, выходя замуж, она обязана ее отцу и вернуть, и взять ту, которую даст муж».

Ева:

«Ну так и у мужчины фамилия не своя, а его отца! Женился - возвращай фамилию отцу, себе бери новую, собственную, так по вашей логике?

Пока муж не сделает для женщины столько же, сколько сделал отец, вполне логично, что она носит фамилию отца. А у меня вообще дедушкина, который брал Берлин в 1945-м. Пока ни за одним мужем таких подвигов не наблюдалось.

Два развода меня научили: если какой-то мужчина живет инстинктами, то бежать от него надо бегом».

НЕПРИЛИЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Егор:

«Супруга не захотела менять свою фамилию на мою. И я не спорил. Я знаю, что она моя жена, она знает, что я ее муж, это главное. 18 лет брака, полет нормальный. Буквы в паспорте на это никак не влияют.

Наш знакомый взял фамилию жены, потому что звучит красиво, и ничего, от этого он не перестал быть мужчиной. Моя однокурсница Желавская выходила замуж за парня с фамилией Дупа, что в переводе с украинского означает не очень приличную часть тела. И он тоже стал Желавский. Еще двоих знаю: Бардак стал Федоровым по жене, а Джебалда - Майоровым. И ничего ни у кого не отвалилось. Все предрассудки в наших головах, мы сами их придумываем».

Рысь:

«Я знаю много случаев, когда люди женились ближе к 40 годам. В этом возрасте за каждым уже стоит юридическая история: наследство, дарственные, квартиры, машины и много всякой прочей привязанной к фамилии документации. Нынче к моменту выхода замуж у тебя не только паспорт, но и полис, СНИЛС, ИНН, права на снегоход и катер, два диплома учебных заведений, сотня публикаций и одна кандидатская диссертация.... Менять фамилию - означает оформлять по новой всю эту кучу нотариально заверяемых документов. Мало что платно, так еще и по инстанциям ходить. Остаться при своей фамилии - это банально удобнее и дешевле. Но поскольку менять документы не мужчинам - им наплевать, лишь бы свое собственническое эго почесать. Конечно же, если бы я вышла замуж в юности, когда нужно только паспорт менять, то сменила бы фамилию».

УЗАКОНЕННОЕ МНОГОЖЕНСТВО

Катя:

«А я как раз за смену. Потому что мы-то знаем, что мы родили наших детей. А мужчинам иногда только общая фамилия и напоминает, что он не мимо проходил, а принял участие в появлении на свете человека.

Поймите простую вещь, парни. Если бы смена фамилии автоматом как инстинкт включала вот это все - заботу, защиту, обязанности и т. д., девушки бы сами на этом настаивали. Но смена фамилии не гарантирует вообще ничего. Не включаются от этого инстинкты, что нужно строить гнездо, защищать его от хищников и тащить туда мамонта.

В свое время мой муж, уже бывший, в штыки воспринял мое желание оставить девичью фамилию. Я взяла его. И что? Через 25 лет у него вторая семья, а у меня - его фамилия, которая уже обросла не только документами, но и личными связями. И мерзко представлять такую же у его второй жены. Какое-то узаконенное многоженство. Общая фамилия имеет смысл, если в род входят навсегда».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Я от рождения Куприянова. Поехала в областной центр учиться, сняла комнату в двушке. Вторую комнату сдали мальчику, оказался тоже Куприянов. Познакомились. Через год поженились. Документы я решила не менять».

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