Гарик Харламов увез в роддом беременную Ковальчук: актеры не смогли скрыть правду

Гарик Харламов обожает третью жену Катерину Ковальчук Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук вот-вот родится ребенок. Третью жену артиста привезли в роддом. Судя по всему, шоумен будет ржать с возлюбленной.

Азамат Мусагалиев на съемках шоу "Кстати" в Главкино объявил радостную новость. Гарик Харламов вот-вот станет отцом во второй раз. Для его жены Катерины Ковальчук малыш будет первенцем.

Сами Катерина и Гарик хранят молчание. О беременности 33-летней Ковальчук стало известно в марте.

Мама актрисы поладила с зятем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тогда друг шоумена Денис Дорохов сообщил об интересном положении актрисы. "Дети - это прекрасно. Гарик сейчас приблизился ко мне: у меня тоже двое. Советы ему даю как отец. Он переживает, конечно. Пол ребенка не называл пока", - разоткровенничался комик на одной из музыкальных премий.

Сама виновница нервно отреагировала на радостное известие. "Мы ничего не заявляли. И мы не распространяемся по поводу своей личной жизни. Это темы, которые никого не касаются, кроме нас и нашей семьи... Это очень подло", - сорвалась актриса.

Отметим, Харламов ранее признавался, что мечтает вновь стать отцом. От Кристины Асмус у него есть 13-летняя дочь Настя. "Вся моя любовь - дочь, которую я обожаю. Жить без нее не могу. Еще хочу детей, безусловно", - говорил шоумен.

Ковальчук поддерживала супруга: "Я всегда хотела детей. Обожаю их. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже даже двоюродная бабушка… Некоторым племянникам уже по 23 года".