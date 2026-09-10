Жуткое пророчество Ванги и тень самолета на башне: О теракте 11 сентября американцев предупреждали дважды

Менее, чем за 20 минут в небоскребы врезались два лайнера – один за другим. Фото: Spencer Platt/Getty Images

«Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой».

Согласно легенде, эти строки в 1989 году записала со слов бабы Ванги ее родная племянница Красимира Стоянова. Понять в то время, что имела в виду слепая болгарская ясновидящая, было, конечно, невозможно.

На пророческий смысл, казалось бы, бессмысленного высказывания конспирологи указали спустя 22 года - 25 лет назад. Он открылся им почти стразу после теракта 11 сентября 2001 года.

Толкователи объяснили: «братья американские» или «Близнецы», как их называли, это Twin Towers (Башни-Близнецы) - обрушившиеся небоскребы. Под «птицами железными» Ванга подразумевала самолеты, которые в них врезались. И «куст» она помянула не случайно – по-английски это слово звучит, как буш (Bush). Им провидица намекала на то, что кровь невинная прольется, когда президентом США станет Буш.

В самом ли деле Ванге привиделись чудовищные события будущего - 11 сентября 2001 года, доподлинно неизвестно. Красимира такое прямо никогда не говорила. Но знатоки не раз утверждали, что известные уже на весь мир строки якобы были найдены в одном из ее дневников.

В чем можно не сомневаться, так это в «графическом» пророчестве, которое было сделано 10 годами раньше – в 1979 году. Его авторы – коллектив дизайнеров и художников, изготовивших рекламный плакат для Пакистанских международных авиалиний (Pakistan International Airlines - PIA).

Рекламный плакат Пакистанских международных авиалиний оказался пророческим.

Кто конкретно предложил использовать в рекламе конкретную картинку, история не сохранила. Но она, с учетом, конечно, состоявшегося 11 сентября 2001 года теракта, выглядит просто чудовищно – до мурашек по коже. И сверхъестественно верно: на плакате изображены небоскребы Всемирного торгового центра (World Trade Center) и самолет – прямо на обеих башнях, которые обе, в итоге, и обрушились.

Мистики назвали плакат «мрачным графическим воплощением некого предчувствия».

Энтузиасты проверили: картинка – отнюдь не фейк, запущенный уже после 2001 года. Рекламщики пакистанских услуг действительно использовали «образ» башен-близнецов, ставших узнаваемой достопримечательностью Нью-Йорка. Плакат призывал пассажиров летать PIA по маршрутам Нью-Йорк/Париж и Нью-Йорк/Лондон.

Впервые черно-белая реклама с башнями и тенью лайнера на них появилась во французских периодических изданиях L’Expansion и Le Point 19 марта 1979 года.

Еще одно мистическое совпадение: Усама бен Ладен - идейный вдохновитель терактов 11 сентября, а то и непосредственный заказчик - скрывался в Пакистане. Где и был убит американцами. Хотя какая-либо причастность Пакистана к терактам 11 сентября не доказана.

Справедливости ради стоит все же отметить, что устное пророчество бабы Ванги, в сравнении с графическим, было более информативным, если так можно выразиться. Помимо места теракта (башни) и средства нанесения удара (самолеты) оно содержало еще и указание, пусть даже смутное, на время президентства «куста» - то есть, Джорджа Буша, младшего).

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