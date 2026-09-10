Четыре диплома «Комсомолки»

Заместитель главного редактора Радио «КП» Дмитрий Белецкий на фестивале «Радио без границ». Фото: Личный архив Дмитрия Белецкого

Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) приняло участие в X Международном фестивале «Радио без границ», организованном Российской академией радио.

Программы Радио «КП» победили в 3 номинациях из 5!

«Лучшей информационной программой» стал сюжет Радио «КП» - Санкт-Петербург» о массовом отравлении в Ленинградской области.

Среди музыкальных программ победу одержал «Настоящий хит-парад» на Радио «Комсомольская правда».

А в номинации «Развлекательная программа или радиоигра. Интерактивное общение со слушателем, создание настроения и атмосферы» лучшим академики РАР признали выпуск программы «Диалоги о Донбассе» Радио «КП» - Новороссия».

Всего в конкурсе участвовало 117 работ радиостанций из 34 регионов России и Белоруссии.

Но это еще не все наши победы! Традиционно в рамках фестиваля проходит еще один конкурс - «Репортаж с колес». У участников конференции есть всего один день, чтобы сделать сюжет о городе, в котором проходит форум. В итоге репортаж зам главреда Радио «КП» Дмитрия Белецкого занял 1-е место.