Пенсионерка продала две квартиры, не получив за них денег, и загадочно умерла

За несколько недель до смерти Нина Васильева (слева) пришла на заседание суда. Ее сопровождала дочь Анастасия. Фото: Предоставлено «КП»

Для москвички Анастасии Шишкиной этот ад начался в августе 2022-го со звонка соседки.

- Настя, а ты знаешь, что твоя мама продала квартиру? Она мне сейчас сообщила про продажу и тут же осеклась: «Только это секрет, даже дочке запретили рассказывать»…

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТЕЛЕФОНА

Маме - пенсионерке Нине Васильевой - тогда было 75 лет. Бывшая сотрудница НИИ жила в трехкомнатной квартире на Снайперской улице в Вешняках. Сама Анастасия вместе с детьми снимала квартиру в соседнем подъезде, чтобы ухаживать за мамой. Документы на квартиру Нины Александровны Анастасия хранила у себя. При этом у пенсионерки от арендованной дочерью квартиры тоже были ключи. После звонка соседки Анастасия кинулась проверять бумаги и поняла, что папка с документами пропала.

- Я пошла к маме. Стала расспрашивать, где сегодня была и как вышло, что она решила продать свое единственное жилье. Мама отмахнулась: «Теперь у меня другая квартира. И со мной человек, рядом с которым я чувствую себя женщиной...»

Шишкина взяла телефон матери. Оказалось, чаще всего ей звонил некий Илларионов. Но кто это такой, женщина дочери не говорила. Нашлись бумаги с адресом однокомнатной квартиры, в которую пенсионерка собралась переезжать после продажи трешки.

- Эти две сделки - продажа одной квартиры и покупка другой - были оформлены в тот же день с утра, - рассказывает «КП» юрист Мира Моисеева, представляющая Анастасию Шишкину. - Первую удостоверил нотариус Александр Федорченко и составил договор купли-продажи так, чтобы квартира не была обеспечена залогом до полного расчета по сделке. Вторую сделку в простой письменной форме оформили в МФЦ. Там никого не смутил возраст продавца и то, что две сделки проводятся одновременно без оповещения родных.

9 МЕСЯЦЕВ ПОД КОНТРОЛЕМ

И здесь возникает вопрос. Почему нотариус удостоверил сделку, не запросив уточняющих документов о состоянии ее здоровья? Ведь на тот момент Нина Александровна - инвалид с веером диагнозов: сахарный диабет, эпилепсия, паралич лицевого нерва. Во время пандемии женщина тяжело переболела ковидом. Потом была опухоль мозга, операция и трепанация черепа… Снижение памяти и когнитивных функций врачи фиксировали в медкарте еще в 2011 году. Может ли человек в таком состоянии осознавать, какие документы ему дают подписывать?

Анастасия написала заявление в полицию, просила проверить риелтора и других причастных к сделке. Позже ей сообщили, что пенсионерка опрошена - говорит, что продала жилье по собственной воле, а с дочерью общаться не хочет. Вот и вся проверка.

После этого Нина Васильева порвала с дочкой и внуками все связи. Анастасия пыталась следить за состоянием здоровья мамы, приносила продукты и лекарства, но та ее дальше порога не пускала.

- Очевидно, что женщина была подконтрольна неким посторонним людям, они отрезали ее от семьи, - говорит юрист Моисеева.

В июне 2023-го Васильева вдруг сама позвонила дочке: однушку она тоже продала, но покупатели не отдали ей деньги. Анастасия подала в суд заявление о признании матери недееспособной.

- Женщину после этого осмотрели врачи, - говорит Моисеева. - Есть видео из суда. У Васильевой судья спрашивает: «Амбулаторная экспертиза отмечает, что у вас нестабильное состояние, вам нужно пройти экспертизу в стационаре. Вы готовы?» - «Готова». В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве «неустановленных лиц», а на квартиру наложили арест. При этом новый владелец жилья, молодой парень, почему-то сразу покинул Россию, а его отец требовал, чтобы бабушка поскорее выселялась. Сотрудники полиции сказали ей не спешить, пока идет следствие: «Никому дверь не открывайте…»

Экспертизу должны были провести через месяц. Но до нее Нина Васильева не дожила.

Тело нашли на кухне, забросанной вещами. Хотя Нину Александровну все знали как очень аккуратного человека. Фото: Предоставлено «КП»

ЗАГАДКИ ВОКРУГ СМЕРТИ

Тревогу забили соседи. Они почувствовали, что из квартиры бабушки идет сильный запах, а на звонки и стук в дверь никто не откликается. Анастасия в это время была в отъезде, уезжала на дачу в Рязанскую область, чтобы привезти маме свежих овощей.

- Следов взлома замка сотрудниками МЧС на двери не обнаружено. Со слов участкового, он вообще не входил в квартиру. Следственная группа попала в квартиру, когда дверь была открыта. Кто открывал и закрывал квартиру, следствию до сих пор неизвестно, - говорит юрист Моисеева.

Тело женщины лежало на кухне. Судя по состоянию, она скончалась несколько дней назад.

Родные покойной старушки обращают внимание на несколько странностей. Когда нашли тело Васильевой, вокруг нее на полу было разбросано много тряпок. Хотя женщина всегда была аккуратисткой. Тут же - будто кто-то специально вывалил кучу одежды, чтобы, когда тело «потечет», все это впитывалось, а не лилось через пол вниз. Зачем это нужно было?

- Васильева страдала от сахарного диабета. Мы не можем исключать, что с женщиной могли сделать что-то, чтобы ускорить ее смерть, - уточняет юрист. - Например, ввести ей слишком большую дозу инсулина. Из-за этого в организме резко падает уровень глюкозы, возникает гипогликемическая кома - человек умирает в страшных судорогах. Кстати, перед похоронами Анастасии отдали тело матери в пакете и попросили не вскрывать. Но Анастасия все-таки решила открыть, чтобы удостовериться, что хоронит мать, а не постороннего человека. По ее словам, она увидела обезображенное судорогами лицо.

Однако при осмотре квартиры версию криминальной смерти не учли. Шприцы и лекарства, которыми пользовалась Васильева, и другие потенциальные улики не изымали.

- Официально причина смерти не установлена. В меддокументах указано, что в морге вскрывали человека с третьей группой крови, а у Васильевой была четвертая. Чьи органы изымали для экспертизы - не ясно.

ПРОПАВШИЕ ДЕНЬГИ

Анастасия Шишкина начала разбираться в «бухгалтерии» вокруг продаж квартир. Свою трешку на Снайперской Нина Александровна продала за 11 млн (хотя по рынку ее цена - 14 - 15 млн. - Авт.), а однушку приобрела за 7. Куда делись еще 4 млн? На руки женщина их не получала. Только в сентябре 2022-го на ее карту вдруг пришли 500 тысяч рублей. От кого - следствие до сих пор не установило.

- Человек по фамилии Илларионов, чей номер оказался в телефоне у бабушки, называл себя риелтором, - рассказывает Моисеева. - При этом квартира Васильевой никогда не выставлялась на продажу. То есть риелтор сам нашел женщину, приносил цветы и конфеты. Уговорил продать квартиру. Причем покупателем стала дочь Илларионова. А через три месяца эту трешку перепродали уже за 14 млн.

Судьба 7 миллионов, которые Васильева должна была получить за однушку, тоже покрыта тайной. По версии родных, от женщины могли избавиться, чтобы не позволить ей пройти экспертизу - результаты могли оспорить обе сделки по квартирам.

- Если покупатель не рассчитался за квартиру полностью, у продавца должна сохраняться предусмотренная законом гарантия - залог недвижимости до окончательного расчета. Но здесь обе квартиры были переданы покупателям без такого обременения, - продолжает юрист Мира Моисеева. - Получается, что нотариусы Александр Федорченко и Ашот Атоян создали для женщины заведомо невыгодные условия, которые привели к потере имущества. Оценку действиям нотариусов должно дать следствие, потому что нотариальная палата Москвы не нашла нарушений. В уголовном деле о мошенничестве фигурантов до сих пор нет.

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