Неожиданное признание Елены Николаевой: "Переезд пришелся на букет событий"

Елена Николаева и Игорь Вдовин переехали в новую квартиру Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жена Игоря Вдовина сделала заявление. Телеведущая Елена Николаева сообщила о переезде в центр Москвы.

Елена Николаева с мужем Игорем Вдовиным и двумя сыновьями перебралась в новую квартиру в Лаврушенском переулке. По ее признанию, вся эта суматоха далась ей непросто. В последнее время телеведущая жила в страшном напряжении.

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"Переезд… Две недели я фасовала коробки. Выкидывала и отдавала то, чем неизменно обрастают люди в процессе быта. Хоть мы и остались заложниками некоторых вещей, общий дизайн уже не давит лепниной и золотой обработкой", - рассказала 40-летняя Николаева.

Она уверена, что в новой квартире их ждет иная жизнь. "Скоро перестанет дергаться глаз. Переезд пришелся на букет событий, который хотелось прожить, взболтать, как шампанское, выливая через край в подставленные бокалы... Насладиться не вышло. Все-таки нервы смещают фокус жизни", - размышляет женщина.

Елена также сообщила, что перебралась в элитный дом. "Вид из окна дома в Лаврушинском будет частым. Когда уличная погода испортится окончательно, уйду в Третьяковку. Она у меня во дворе", - похвасталась Николаева.