Более трети погибших 11 сентября до сих пор не опознаны: 25 лет назад террористы атаковали «башни-близнецы» в Нью-Йорке

Воздушные тараны небоскребов-близнецов потрясли мир. Фото: @alarmbells8518/youtube.com

Пронеслось 25 лет, но я очень хорошо помню то солнечное сентябрьское утро в Нью-Йорке, где работал тогда собкором «Комсомолки». «Скорей включай телевизор - близнецы горят!» - позвонил по телефону знакомый журналист. «Близнецами» назывались две 110-этажные башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Манхэттене, вытянувшиеся ввысь на 417 метров.

На телеэкране возникла жуткая картина: верхние этажи северной башни, на которой была установлена 100-метровая антенна, пылали ярким факелом, и длинный шлейф черного дыма тянулся по голубому небу. Я не успел еще осмыслить увиденное, как мелькнул силуэт большого самолета, летевшего очень низко со стороны Гудзона, и в ту же секунду гигантский огненный шар охватил вторую башню. В страшную реальность происходящего было невозможно поверить, казалось, что смотришь очередной голливудский фильм-катастрофу.

Но через час пришлось уже воочию наблюдать финал трагедии, к месту которой я примчался на машине. С расстояния в полкилометра (дальше проезд был закрыт) было видно, как рухнули один за другим оба пылавших небоскреба. К тому времени стало уже известно, что все случившееся - следствие ужасающего теракта, равного которому по масштабу и дерзости не знала история.

ЧЕТЫРЕ УГНАННЫХ «БОИНГА»

Напомним, что в тот день 19 террористов-смертников из организации «Аль-Каида»* захватили четыре самолета, выполнявших рейсы внутри США. Вооруженные ножами для резки картона, они сумели проникнуть в кабины, расправились с пилотами и взяли управление лайнерами на себя. Как потом выяснилось, некоторые из них до этого окончили курсы по управлению пассажирскими «Боингами». Два самолета протаранили нью-йоркские башни-близнецы, третий врезался в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый «Боинг» упал в штате Пенсильвания. По общепринятой версии, несколько пассажиров попытались отбить лайнер у захватчиков - завязалась борьба, и машина понеслась к земле. Возможно, конечной целью этого самолета был Белый дом или здание Конгресса.

В результате терактов - на земле и на борту захваченных «Боингов» - погибли 2977 человек, не считая самих террористов. Больше всего жертв оказалось в Нью-Йорке - 2753.

«ВСЁ В ОГНЕ! ПРОЩАЙ!»

В небоскребах ВТЦ смертный час настиг людей самых разных национальностей, в том числе троих россиян. Один из них, уроженец Кемеровской области Евгений Князев, работал в северной башне инженером по вентиляции. Он сумел вывести из опасной зоны около 70 человек, но сам, увы, не спасся. Успел лишь позвонить по сотовому телефону дочери и прокричать: «Всё в огне! Прощай!»

В тот день мне удалось поговорить с еще одним нашим соотечественником, которого судьба пожалела. Сотрудник финансовой компании Геннадий Потылицин находился на 40-м этаже, когда в башню врезался самолет.

«Поначалу все подумали, что в Нью-Йорке случилось землетрясение, - рассказал он. - Лифты отключились, и мы побежали вниз по лестнице. Начались давка и паника. На одной из площадок заметил двух инвалидов в колясках. Они с отчаянием смотрели на бегущих мимо. Господи, какой ужас был у них на лицах!»

Еще более страшную картину ему довелось увидеть на улице. «На моих глазах из верхних этажей соседнего южного небоскреба выбросилось несколько людей, - вспоминал Геннадий. - Один из них уже горел, и в воздухе за ним оставался тонкий, как ниточка, дымный след...»

Люди спасались от огромной тучи из пыли и пепла, накрывшей район после падения башен. Фото: Doug KANTER/AFP/EAST NEWS

1100 ЖЕРТВ ЖДУТ ПОГРЕБЕНИЯ

За минувшие годы еще почти 10 тысяч человек в Нью-Йорке умерли от онкологических заболеваний, связанных с терактами. В основном это был рак кожи и легких, возникавший у рабочих, разбиравших развалины, и жителей близлежащих районов, которые подвергались воздействию токсичной пыли и продуктов горения пластика, едкий запах которых еще долго ощущался на месте катастрофы.

Я лишь одну короткую смену провел вместе с добровольцами на расчистке завалов. И то после этого пришлось выбросить всю одежду - настолько в нее въелся этот жуткий «аромат».

Выстроившись цепочкой, тянущейся на вершину циклопической горы обломков, мы передавали сверху вниз ведра с кусками бетона и стальной арматуры. Наверху спасатели изучали каждый открывавшийся новый проем. Нашли очередное тело, и увиденное я не забуду никогда. Это был чернокожий мужчина, судя по смуглой руке, торчавшей из разорванного рукава рубашки. Другой руки не было, головы тоже... Останки запаковали в черный пластиковый мешок, и мы спустили его вниз. На шнурке болталась бирка с надписью: «Неизвестный мужчина».

Но личность этого человека наверняка удалось установить, там было достаточно материала для ДНК-анализа. А как быть с мельчайшими фрагментами тел, ведь их обнаружено свыше 20 тысяч? Газета Daily Mail сообщила на днях, что до сих пор не опознаны останки 40% погибших. Барбара Бутчер из Управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка признается, что работать приходится с крохотными кусочками костей. «Но мы снова и снова проводим ДНК-тесты, - говорит она. - Ведь родственники около 1100 жертв пока не могут предать земле их останки».

СУД ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Но есть и другое незавершенное дело: организатор терактов все еще ждет в тюрьме суда. И вот это действительно странно.

Как известно, санкционировал проведение самолетных таранов лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен**. Его выследили и убили в мае 2011 года в Пакистане в ходе операции спецназа США.

Но план воздушной атаки детально разработал совсем другой человек - пакистанец Халид Шейх Мохаммед**. Выходец из глубоко религиозной семьи, он учился в США на машиностроителя и вместе с дипломом приобрел чувство лютой ненависти к Америке. Подготовка терактов стала смыслом его жизни - их было 31. Мохаммеда** поймали в Пакистане еще 23 года назад. Потом мытарили в секретных тюрьмах ЦРУ, и там узник признал вину. Но его адвокаты заявили, что свое признание он сделал под пытками и эти показания не могут рассматриваться судом.

С тех пор Мохаммед** и четверо его сообщников содержатся в тюрьме на базе в Гуантанамо. Разбирательство идет с черепашьей скоростью, и судебный процесс отложен до 2028 года. Неприятное известие для семей почти трех тысяч жертв.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

**Признаны в России террористами.

ЧТО ТАМ ТЕПЕРЬ

Символ вечной памяти

Ровно через десять лет после трагедии на этом месте был открыт Национальный мемориал. Там, где стояли башни ВТЦ, расположены два больших квадратных бассейна, точно повторяющие контуры разрушенных небоскребов. По внутренним стенам с семиметровой высоты струятся вниз водопады, символизируя ушедшие жизни. Имена погибших выбиты на бронзовых досках, опоясывающих водоемы. Каждый год 11 сентября из бассейнов бьют ввысь лучи света - аллегория душ, возносящихся на небеса.

Под водоемами расположен музей, в котором собрано множество экспонатов, рассказывающих о событиях рокового дня.

Небоскреб One World Trade Center. Фото: Matthew Bellemare/ru.wikipedia.org

А рядом высится новая высотная доминанта - облицованный зеркальным стеклом небоскреб One World Trade Center со шпилем. Общая высота - 541 метр (как у Останкинской телебашни в Москве). Это самое высокое здание в Западном полушарии. В нем расположены офисы различных компаний, а наверху - смотровая площадка, с которой открывается столь же волшебный вид на Нью-Йорк, как и когда-то с башен-близнецов.