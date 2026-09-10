Звезда «Девчат» Люсьена Овчинникова боялась сниматься с Олегом Ефремовым: «Кто я такая, чтобы играть с ним в паре?»

Люсьена Овчинникова в фильме "Девчата". Фото: Russian Look / Global Look Press

Безумно обаятельная актриса Люсьена Овчинникова редко играла в кино главные роли, всего несколько раз. Куда охотнее ее приглашали на роли второго плана. И эпизодические, и довольно большие - и тут ей везло: на ее счету несколько очень популярных и/или значимых картин вроде «Большой перемены», «Двадцати дней без войны», «Большого космического путешествия», «И снова Анискин», «Звонят, откройте дверь», «Это мы не проходили», «Валентина и Валентины». А коронной киноролью, конечно, стала Катя в «Девчатах».

Кадр из фильма "Девчата", 1961 г. Фото: Russian Look / Global Look Press

В советском документальном фильме она рассказывала о себе: «Я выросла не в актерской семье. Тем не менее, у меня всегда было огромное желание быть актрисой, сколько я себя помню. И из далекого туркменского города Ашхабада я поехала в Москву, дерзать... А по окончании института я начала работать в Театре имени Маяковского, у Николая Павловича Охлопкова».

Вот такая как бы простая судьба. На самом деле все было сложнее. О Люсьене Овчинниковой ходит много историй: кто-то говорит, что ее мать покончила с собой (в любом случае, ее не стало, когда девочке было 6 лет - Люсьена с тех пор жила воспоминаниями о ней, мысленно с нею разговаривала). Кто-то рассказывает, что все остальные ее родные погибли во время страшного землетрясения в Ашхабаде, а сама она спаслась лишь благодаря тому, что вовремя уехала в Минск поступать на актрису... Она действительно уехала в Минск - там жила тетя - и опоздала к экзаменам (впрочем, счастье в Минском театральном институте все равно вряд ли бы нашла - преподавание велось на белорусском языке, которого она не знала). В Минске она провела год, по одной версии, работая в парфюмерном магазине, по другой - чуть ли не таская тюки в какой-то подсобке, и этим зарабатывая на жизнь. А потом поехала поступать в Москву, и в ГИТИС ее приняли с первого раза.

Актриса в 1965 году. Фото: Вайль Григорий/ТАСС

В Театре имени Маяковского она работала долго, но славу ей принес, конечно же, не он, а кинематограф. Первой серьезной ролью она называла роль деревенской девушки в «Отчем доме» Льва Кулиджанова, потом было почему-то было сразу два фильма про 1945 год («Первый день мира» и «Солнце светит всем»), пустяковая комедия «Девичья весна»... Ну, а потом - триумфальные «Девчата», в которых Овчинникова с Николаем Погодиным спела песню Александры Пахмутовой «Старый клен». «Она играла как бы самое себя» - вспоминала ее партнерша Инна Макарова, и это подтверждают многие ее коллеги и подруги: «Вот она такая и была!» «Они мгновенно, тут же подружились с Надей Румянцевой, и когда они собирались вдвоем, никакая драматическая работа, никакая драматическая ситуация не могла устоять перед их юмором, остроумием и потрясающим комедийным артистизмом» - вспоминала Светлана Дружинина. - «Я просила их: «Пожалуйста, не смешите!» А режиссер Юрий Чулюкин, чтобы можно было отснять мои серьезные, рыдающие кадры, всегда меня ставил рядом с другими серьезными артистками».

Свою главную и лучшую роль она сыграла в фильме Виталия Мельникова «Мама вышла замуж», где ее партнерами были Олег Ефремов и Николай Бурляев. Она смогла обойти на пробах двух суперзвезд - Нонну Мордюкову и Инну Макарову; Мельников вспоминал, что она его «очаровала своей открытостью, естественностью и какой-то почти детской преданностью своему делу». И что, когда ее утвердили, вдруг начала отказываться от роли: «Кто я такая, чтобы сниматься в паре с самим Ефремовым?» Режиссер еле уговорил ее просто работать, не обращая внимания на статус партнера. И получилось отличное, трогательное и человечное кино.

Роль в фильме "Мама вышла замуж", 1969 год. Фото: kino-teatr.ru

* * *

Свою личную жизнь она старалась не афишировать. Первые два брака были неофициальными. Несколько лет длился роман с будущим режиссером Владимиром Храмовым - он тоже учился в ГИТИСе, но был на шесть лет старше, успел повоевать. Потом был роман с актером Александром Холодковым, тоже фронтовиком, уже на 11 лет старше ее - кажется, они были счастливы, но закончилось все трагедией: он тяжело заболел, и в 45 лет умер буквально у нее на руках. Потом был недолгий роман с Ефремовым, которого она поначалу так боялась... Ну, а первым и последним официальным мужем стал Валентин Козлов, актер Театра имени Маяковского, снимавшийся в кино не так уж и часто - можно вспомнить, например, «Неподдающихся» и «Весну на Одере» (где они играли с Овчинниковой вместе).

Вспоминали, что он вел себя с нею довольно грубо, в том числе на людях. Что очень любил выпить, и Люсьена Ивановна нередко составляла ему компанию (говорили, что даже в ЗАГС они пришли нетрезвыми, их еле зарегистрировали). Что у него был тяжелый характер, проявлявшийся не только в отношениях с женой, но и на работе - трудно было найти общий язык с руководством театров (где ему, в целом, не очень везло на хорошие роли). Из театра имени Маяковского его в конце концов попросили уйти, и Овчинникова ушла вслед за ним.

Положение становилось все менее веселым. Подруга актрисы Татьяна Тур вспоминала в интервью несколько лет назад про нее и Козлова: «Когда я заходила к ним утром, видела под столом пустые бутылки. Но не сказала бы, что Валька ее спаивал. Люся и сама была не прочь согреться спиртным… С каждым годом ее жизнь становилась более мрачной. В кино звали все реже, из театра попросили уйти. При всей любви к сцене она позволяла себе пропускать репетиции и даже спектакли, дерзила руководству… Отношения с Козловым заходили в тупик. [Они жили в] однокомнатной [квартире, в] пятиэтажке без лифта. В квартире были лишь кровать, шкаф и плита. Она говорила, что ей плевать на обстановку и вещи».

На дворе стояли 90-е, ролей для немолодой актрисы было немного. Она, впрочем, довольно ярко выступила в маленькой роли дежурной по станции в «Убийстве на «Ждановской», появилась в «Менялах». Последнюю роль сыграла в 1997-м в фильме «Ночь желтого быка», который почти никто не видел: он рассказывал о том самом катастрофическом Ашхабадском землетрясении 1948 года, по слухам, категорически не понравился Сапармурату Ниязову и был уничтожен - копия неожиданно всплыла лишь в 2020-м, картину показали на фестивале «Московская премьера» нескольким сотням зрителей...

А в 1999 году Козлова не стало. И, рассказывает Татьяна Тур, Люсьену Ивановну «очень подкосила смерть мужа, она стала еще больше пить. В квартире было запустение. Там собирались какие-то странные личности. [Умерла она] на моих руках. Она как раз пришла ко мне в гости. Выпила почти целую бутылку водки, которая ее в итоге и убила. Пожаловалась, что болит сердце, жжет в груди. Скорая приехала моментально, но спасать было некого. Оторвался тромб».

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