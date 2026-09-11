Олимпийский парк стал городом будущего: пять лет назад в России появилась федеральная территория «Сириус»

Кадры из фильмов про будущее? Нет - кампус образовательного центра «Сириус»: школа - круглая слева, спортивный корпус - справа. Фото: Пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Пять лет назад в России появилась федеральная территория «Сириус». И за эти годы бывший спортивный кластер стал не просто городом, где живут, учатся, работают и отдыхают тысячи людей. И всё это - ради одной цели: чтобы наработки приносили пользу не только местным жителям, но и всей стране.

ПЕРВАЯ В РОССИИ

- Ты где так загорел? В Сочи отдыхал, что ли?

- Ага. В «Сириусе».

- Где-где?

Все привыкли: Сочи и Сочи. Знают еще Адлер. А вот что на юге есть еще федеральная территория «Сириус», знают немногие. Уникальное место. Оно и правда выделяется среди соседей - и архитектурно, и транспортом, да даже по законам.

Идея сделать из этой территории кластер появилась в 2015 году - после Сочинской Олимпиады и открытия образовательного центра «Сириус». После поправок в Конституции для этого появилась правовая база, и в декабре 2020 года президент подписал указ.

Тогда Владимир Путин поставил задачу: федеральная территория должна служить интересам всей страны - в развитии талантов, науки и технологий, образования, спорта, культуры, в сохранении олимпийского и природного наследия.

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Задачи территории - изобретать новые практики и делиться ими со всеми регионами. В первую очередь речь об образовании и науке.

Ребята из президентского лицея уже сейчас заставляют говорить о себе всю Россию: в прошлом году 59 выпускников сдали ЕГЭ так, что многие вузы позавидовали: средний балл по физике - почти 95, по химии - под 92, а стобалльных результатов набралось 13. Причина - особая атмосфера, где не боятся экспериментировать.

Например, запустили программу для девятиклассников, которые после школы сразу поступают в вуз на ИТ-специальности. Итог: из 50 человек первого набора аттестаты получили 42 из них, 26 из которых с отличием. Эти ребята уже стажировались в лучших компаниях страны, а завтра будут создавать сервисы, которыми мы все пользуемся.

Но самое главное, «Сириус» не замыкается на себе - его модели уже шагают по стране. Школьный этап Всероссийской олимпиады по шести предметам теперь проводится на платформе «Сириус.Курсы» - в прошлом году в нем участвовали миллионы ребят из 86% школ России. А еще 575 школ в 64 регионах стали партнерами «Сириуса». То есть даже в глубинке дети могут учиться по передовым методикам. А недавно подписано соглашение с Казахстаном о создании школы «Казахстан-Сириус» по нашему образцу.

Экзоскелеты там, конечно, не на каждом шагу, но тоже можно встретить. Фото: Alexey Smyshlyaev/Shutterstock/Fotodom

УЧЕНЫЕ СПАСАЮТ СТРАНУ ОТ ИМПОРТА

Здесь же действует научно-технологический университет «Сириус». Только это не обычный вуз. Здесь не пересказывают учебники, а делают открытия - молодые ученые (средний возраст - 36 лет!) работают в шести научных центрах: изучают генетику, климат, создают новые лекарства. И их исследования сразу идут в дело.

Сейчас готовится экспериментальный правовой режим по биоэкономике, который позволит ускоренно выводить новые сорта растений и животных для продовольственной безопасности. Это напрямую касается того, что мы едим, и того, сможет ли страна обойтись без импорта. А еще здесь разрабатывают лекарства на основе РНК-технологий - это будущее фармацевтики, которое даст нам независимость от зарубежных поставок.

Строится университетская клиника, где будут лечить не только жителей «Сириуса», но и пациентов со всего юга России. Уже сейчас к местному медцентру по ОМС прикреплены 17 тысяч человек, открыто детское отделение, а скоро появится многопрофильный стационар.

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ

Три года назад здесь приняли Социальный кодекс - документ, который объединил все меры поддержки семей. Например, родителям первоклассников выплачивают пособие, помогают тем, кто не получил место в детском саду, а дети-инвалиды получают ежегодную выплату на одежду.

Не забывают и про комфортную среду - здесь разработан дизайн-код, по которому теперь строят и благоустраивают улицы с обязательным озеленением и единым стилем. К 2029 году планируют довести зеленые зоны до 45 квадратных метров на человека, а морская набережная превратится в «Просветительскую милю» - место для прогулок и отдыха. Это не просто бетон и асфальт, а пространство, где приятно жить и растить детей. Опыт, естественно, будет перенесен на всю страну.

А еще в «Сириусе» теперь есть свой Концертный центр. Его в прошлом году открыл Владимир Путин. За первый сезон там прошло почти 150 событий. Здесь, кстати, обосновалось старейшее нотное издательство «Музыка» - теперь его наследие оцифровывают и делают доступным для всех.

Спорт тоже не отстает: 82% жителей регулярно занимаются физкультурой - один из лучших показателей в стране. Олимпийские объекты, которые десятилетие назад гремели на весь мир, не простаивают ни минуты: стадионы, трассы, автодром - всё это заточено под подготовку молодых чемпионов. А для студентов проводят соревнования, которые собирают участников из сотен вузов.

Задачи федеральной территории «Сириус» - изобретать новые практики и делиться ими со всеми регионами. В первую очередь речь об образовании и науке. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 ЛЕТ УСПЕХА

Когда пять лет назад здесь только начинали, конечно, были опасения: «а получится ли?». Но сегодня «Сириус» - это уже не просто курортный поселок, а полноценный центр притяжения. Здесь выстроена целая система: школа, которая готовит будущих ученых, университет, где молодежь совершает открытия, инновационный центр, где эти открытия превращаются в продукты, и социальная инфраструктура, которая делает жизнь комфортной. И все это работает вместе.

Конституционную новеллу в работающий механизм превратил Совет федеральной территории. Они заложили правовые основы, приняли сотни законов. Но главное - не растеряли смысл, заложенный президентом: «Сириус» действительно служит интересам всей страны - его образовательные модели масштабируют на регионы, научные разработки работают на импортозамещение, культурные проекты объединяют людей. Это не просто очередной элитный поселок - это место, где рождается будущее России. И здесь можно посмотреть, как оно выглядит.

СПРАВКА «КП»

«Сириус» - это первая в России и единственная федеральная территория. Она выделена из Адлерского района Сочи. Управляет территорией совет. Срок его полномочий - 5 лет. В него входит 17 членов. Из них: 9 избираются жителями на выборах, по три назначаются президентом и правительством, еще один назначается губернатором Краснодарского края. Глава администрации входит в совет по должности.

Население - чуть меньше 15 тысяч человек.