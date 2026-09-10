Люди почувствовали, что их голос имеет высокую ценность

Состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: "ЕДГ — 2026: план на победу. Аналитика активности политических партий". Фото: Сергей Богачев / РИА Новости

В медиагруппе «Россия сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований. Его тема - «ЕДГ – 2026: план на победу. Аналитика активности политических партий».

В обсуждении участвовали лидеры главных социологических и аналитических агентства России. Это ВЦИОМ, ИНСОМАР и ФОМ. Они дали свои прогнозы накануне новых выборов в Госдуму.

Что ждать от Единого дня голосования? Тему обсудили доцент Финуниверситета Павел Данилин и директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Свою точку зрения высказали управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 50-ПРОЦЕНТНОЙ ПЛАНКИ

Модератор обсуждения Павел Данилин указал, что впервые представлен столь детальный прогноз итогов грядущих выборов.

Михаил Мамонов дал такой расклад:

- Мы опираемся на группу тех, кто точно проголосует. 54 процента россиян готовы участвовать в этих выборах. Данные наших опросов позволяют предположить — «Единая Россия» преодолеет 50-процентную планку. Одна из причин - ЕдРо поддерживает президент. Это сказывается на мнении избирателей. Есть эффект консолидации. Это объединяет вокруг власти. И есть фактор сильного списка, мощной первой пятерки.

Возможный результат КПРФ - от 13 до 15 процентов. Это меньше чем в 2022-м.

Две партии имеют близкие значения — ЛДПР и "Новые люди". Позиции либерал-демократов близки к прошлым выборам, а прогноз на возможный результат их коллег в Госдуме — выше тех итогов.

Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ. Фото: Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

В зоне риска - «Справедливая Россия». У них может быть от 4 до 6 процентов. Эсеры демонстрировали негативную динамику с невыразительной избирательной компанией и слабыми попытками адаптироваться к изменению ситуации.

Из «малых партий», предварительно, ни у одной нет шанса преодолеть 5-процентный барьер. Но у двух из них есть возможность сделать интересную заявку - у Партии пенсионеров и Партии зеленых.*

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Одна из руководителей Фонда "Общественное мнение", Лариса Паутова, напомнила, что ФОМ использует метод опросов по месту жительства face to face. Этот метод влияет на электоральные данные, и на расчеты, и на прогнозы. Она сообщила:

- Готовность прийти на выборы высказали 54 процента опрошенных. Не хотят принимать участие в голосовании три процента респондентов.

Готовы проголосовать за «Единую Россию» — 47- 49 процентов.

На втором месте по опросам - КП РФ, у них, предварительно, 14-17 процентов.

У ЛДПР - возможны 10-12 процентов.

«Новые люди» - это интрига. Сейчас они в диапазоне 8-9 процентов и показывают рост по сравнению с 2021 годом.

«Справедливая Россия», вероятно, наберет 6-7 процентов.

Управляющий директор ФОМ Лариса Паутова. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Есть те, кто прекрасно ведет свою избирательную компанию — вроде Партии пенсионеров, которая в диапазоне 2-3 процента, и Зеленые — 1-2 процента.

По испорченным бюллетеням даем цифру 3 %.**

ИСКУССТВО ПРОГНОЗА

Виктор Потуремский, один из лучших специалистов в стране по работе с фокус-группами, в своем выступлении отметил, что грядущие выборы будут проходить в условиях беспрецедентного давления извне, но он уверен – избиратели сделают правильный выбор:

- Компетенция наших избирателей такова, что они способны отличать фейки от правды. Они способны формулировать свою гражданскую позицию. Наш человек переживает за свою страну. Переживание за Родину - новый мотив, который ведет избирателя… Если ты проголосуешь - ты на что-то повлияешь. Раньше это был просто гражданский долг, а сейчас это - чувство ценности собственного голоса.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

* В докладе представлен актуальный электоральный расчет произведенный ВЦИОМ на основе опросных данных — инициативного всероссийского опроса «Бином АЦ ВЦИОМ», проведенного 31 августа-6 сентября 2026 г. В нем приняли участия 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке; предельная погрешность 2,5%. Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ (внешний заказчик отсутствует, опрос оплачен АЦ ВЦИОМ).

** По данным ФОМнибус – репрезентативного опроса населения от 18 лет и старше, проведенного 4-6 сентября 2026 года. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Исследование проведено ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).