Копперфильд заставил исчезнуть статую Свободы, но не удержал рядом Клаудию Шиффер

Один из самых эффектных трюков Копперфильда - исчезновение статуи Свободы. Секрет был в том, что публика находилась на огромной вращающейся платформе, которая незаметно поворачивалась, пока статую скрывал занавес. В итоге зрители оказывались к статуе спиной, а освещение отключалось, создавая иллюзию ее исчезновения. Фото: Скриншот видео

16 сентября исполнилось 70 лет иллюзионисту, которого называют самым коммерчески успешным фокусником в истории. За свою более чем полувековую карьеру Дэвид Копперфильд установил 11 рекордов, зафиксированных Книгой Гиннесса, и первым из фокусников получил собственную звезду на голливудской «Аллее славы».

Дед-одессит

Будущий иллюзионист родился в Штатах в семье страхового агента Ребекки и хозяина галантерейного магазина Хаймана Коткиных. Дедушка и бабушка по отцовской линии эмигрировали из Одессы в начале прошлого века. По еврейской традиции малыш в четыре года стал изучать Тору. Занятие нудное. Чтобы внук не скучал, дед, известный одесский картежник, в промежутках между молитвами развлекал его карточными фокусами. Мальчик благодаря цепкой памяти легко их запоминал и повторял. В семь лет предприимчивые родители устроили его первое платное выступление перед соседями.

В детстве Дэвид был несимпатичным и застенчивым. Девочки его игнорировали. Чтобы привлечь их внимание, Коткин решил заниматься фокусами. Уже в 12 лет он выступал на сцене под псевдонимом Мальчик-волшебник Давино. Стал самым юным членом Общества американских фокусников. Так, с легкой руки деда-одессита начался путь Дэвида к славе и богатству.

В 16 лет Коткин поступил в Университет Нью-Йорка на факультет театрального искусства. Параллельно вел там «курс магии» - преподавал фокусы, трюки, манипуляции на сцене. В 18 лет перебрался в Чикаго, где получил ведущую роль в мюзикле «Волшебник». Тогда же он взял псевдоним Дэвид Копперфильд - так звали героя одноименного романа Чарльза Диккенса.

Роман с ТВ

Телешоу Копперфильда получили 21 премию «Эмми» - телевизионный аналог «Оскара». Именно телевидение сделало Дэвида мировой знаменитостью. В 22 года он стал вести программу «Магия» на канале Эй-би-си. Спустя год конкурирующий телеканал Си-би-эс переманил иллюзиониста персональным телешоу «Магия Дэвида Копперфильда». Здесь-то Дэвид и сотворил 15 «иллюзий», заставивших телезрителей поверить в магию. Исчезновение статуи Свободы, самолета Learjet, вагона Восточного экспресса, полет над Гранд-каньоном, прохождение через Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы «Алькатрас», падение в бутафорском гробу с Ниагарского водопада и многое другое.

Самую знаменитую «иллюзию» показали по ТВ в 1983 году. Зрители сидели ночью перед статуей Свободы. Дэвид с помощью Джима Штайнмайера (изобретатель театральных спецэффектов) и Дона Уэйна (главный создатель и режиссер «магии» Копперфильда) поднял гигантский занавес, прикрепленный к двум боковым строительным лесам возле статуи. Через несколько секунд опустил занавес - статуя исчезла! Зависший в небе вертолет включил прожектора - пусто! Затем фокусник «вернул» статую Свободы на место.

Парочка ассистентов Дэвида была очень непростой. Они-то и придумали фокус с исчезновением статуи. Плюс классная работа телевизионщиков. Недаром наш иллюзионист, народный артист России Игорь Кио называл Копперфильда явлением телевизионным: «Он заработал себе имя благодаря телевидению. Но я не хочу умалять заслуг Копперфильда как артиста, который прекрасно контактирует с залом. Большой интерес вызывает номер с воздушными полетами. И поверьте мне: ажитация вокруг полетов была бы невозможна, не исполняй их одареннейший артист, снятый талантливым оператором. Недавно в одной из передач Юрий Лонго, как Иисус Христос, ходил по воде Останкинского пруда. Но поскольку он не артист, это прошло совершенно незамеченным».

Фокусник во время исполнения трюка «Пила смерти». Фото: Michael WESTERMANN/imago stock&people/Global Look Press

Конечно, артиста на самом деле не распиливают - его ноги скрыты в специальных углублениях стола, а видимая часть разреза маскируется металлическими вставками. Движение ног после «разделения» обеспечивалось либо тайным ассистентом, либо механизмом, создающим иллюзию, что отрезанные части тела живут отдельно.

Чудеса в Кремле

В 1997 году Копперфильд дал пять концертов в Кремлевском дворце. Информационным спонсором гастролей была «Комсомольская правда». Перед визитом Дэвида в Москву газета опубликовала репортаж вашингтонского собкора Андрея Кабанникова.

«Мага связали, заковали, закрыли в ящик. Пила с каждой секундой опускалась все ниже, Копперфильд копошился в ящике и звенел кандалами. Но вот он замешкался, забегали встревоженные техники. И пила - о ужас! - безжалостно вгрызлась в спину маэстро! Аудитория застонала. Копперфильд строго посмотрел в зал и поднялся. Точнее, туловище и ноги сделали это по отдельности. И в обнимку пошли навстречу потрясенной аудитории.

Лучший из фокусов Копперфильда - полеты наяву. Правда, парит он вовсе не над залом. Кувыркается себе исключительно над сценой - оборудование для подобных целей, обошедшееся Дэвиду в 700 тысяч долларов, давно уже себя окупило. Изобретенные Копперфильдом сенсации - проход сквозь Великую Китайскую стену, дематериализация статуи Свободы, спасение из пенных волн Ниагарского водопада и прочее - не более чем крепко поставленные телевизионные трюки. Но и продемонстрированное перед живыми зрителями в зале походило на чудо. Я убедился в этом, когда поймал одну из снежинок, вырвавшихся из ладоней маэстро. Она была настоящей, холодной, тут же обернувшейся в капельку воды».

Это шоу и демонстрировал американский иллюзионист в Кремле.

Скандал с Эпштейном

В 2000 году Дэвид завязал с телевидением. Дескать, телевизионщики устанавливают скрытые камеры, чтобы продать конкурентам секреты его трюков. И он отныне будет выступать только на живых концертах. Возможно, истинная причина развода с ТВ другая. От мага тогда ушел главный создатель трюков Дон Уэйн, сотрудничавший с Дэвидом более 18 лет. Интерес к Копперфильду, оставшемуся без телешоу, стал падать. Негативную роль сыграло и расставание с моделью Клаудией Шиффер.

Из всех фокусов иллюзиониста не раскрыт только один - роман с Клаудией Шиффер. Была ли их любовь настоящей или просто пиар-акцией? Фото: Andrea RENAULT/Global Look Press

Фокусник стал выступать в Лас-Вегасе в MGM Grand - крупнейшем на тот момент отеле Америки. Четверть века он давал здесь по три представления в день. Последнее шоу состоялось 30 апреля этого года, и Копперфильд покинул мир иллюзий. Возраст тут ни при чем: он по-прежнему бодр и энергичен. Но в январе этого года в рассекреченных файлах по делу насильника-педофила Эпштейна всплыла его фамилия. Разразился скандал. Ранее 16 женщин обвинили фокусника в домогательствах. Копперфильд отверг все обвинения. Но от греха подальше решил прикрыть шоу.

Бедствовать на покое Дэвиду не придется. В 2019 году «Форбс» назвал его самым высокооплачиваемым иллюзионистом. Тогда за год он дал в Лас-Вегасе 654 представления, заработав $60 млн (5 млрд рублей). В целом же его состояние оценивается в $875 млн (73 млрд рублей).

СЕКРЕТЫ АРТИСТА

Честный обман

Я был знаком с Юрием Лонго, собиравшим в перестройку стадионы. После кончины «мага» его ассистент Владимир Цукерман раскрыл в «КП» трюки Лонго. Хождение по воде, о котором говорил Игорь Кио, объясняется просто. На Останкинском пруду у самой поверхности воды проложили помост из досок. «Колдун» шагал по нему, как Христос по воде. В Библии упоминается горящий куст терновника. Лонго тоже поджигал издали сухой куст. С помощью электроплитки с открытой спиралью, от которой шел длинный шнур. Цукерман вставлял вилку в розетку, пока «волшебник» совершал пассы. Куст вспыхивал. Занимался Лонго и левитацией, подобно Копперфильду. Но не летал над сценой, а садился в длинном балахоне у самого занавеса на железную трубу. С другой стороны занавеса Цукерман с помощником поднимали «мага» на трубе метра на полтора вверх. Вот и вся левитация.

Принцип «иллюзий» Копперфильда тот же. Но на телеканале Си-би-эс классные операторы. В команде самого фокусника было свыше 300 специалистов разных профилей, новейшее оборудование. Плюс огромные деньги. Это вам не электроплитка и железная труба Лонго.

Трюку «Распиливание человека в ящике» не меньше двух веков. Дэвид лишь модернизировал его, превратив в «Пилу смерти».

Фокусу «Дама в воздухе» - более сотни лет (Копперфильд помещал ассистентку в прозрачный ящик, подвешенный над сценой, и после серии пассов она начинала парить внутри него). Секрет - в тонких тросах и системе зеркал, скрывающих поддержку, а также в особой конструкции ящика, создающей иллюзию полной изоляции.

Летал над сценой Копперфильд с помощью тончайших сверхпрочных тросов.

Прохождение сквозь Великую Китайскую стену - тоже дело техники. Копперфильд прятался в потайном отсеке в основании платформы, а его «тень», входящую в стену, создавал ассистент. Сам же иллюзионист выбирался через люк в полой лестнице и перебирался на другую сторону стены. Там он точно так же прятался в платформе, а его появление имитировали ассистенты. Зрители видели лишь проекцию тени на ткани.

В Лас-Вегасе иллюзионист выбирал 13 добровольцев из числа зрителей, усаживал их на специальную платформу, закрывал шторами, делал магические пассы... И люди исчезали! Номер с успехом шел 15 лет. В 2016-м один из добровольцев Гэвин Кокс подал на мага в суд, требуя компенсацию, поскольку во время номера вывихнул плечо и получил сотрясение мозга. Судья потребовал раскрыть секрет фокуса. Продюсер Копперфильда признался, что с закрытой шторами платформы добровольцы «исчезали» через темный коридор. В темноте истец и получил травмы.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Главный фокус - любовь супермодели

В 1993 году на гастролях в Берлине Копперфильд взлетел над сценой с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. Он был еще мало известен в Европе, а она - в Америке. Вскоре брюнет и блондинка обручились. Громкий роман прибавил им популярности. Клаудиа выступала ассистенткой Дэвида в его шоу, он не раз «пилил» ее пополам на сцене.

Правда, скептики заявляли, что эта «любовь напоказ» - рекламный трюк. Журнал Paris Match опубликовал договор, где Копперфильд обязался платить Шиффер 250 тысяч долларов ежегодно за роль невесты. Пара подала в суд и выиграла процесс. Однако в сентябре 1999 года они расстались, сославшись на плотные рабочие графики. До сих пор неизвестно, была ли это настоящая любовь или же «иллюзия», коммерческий фокус мага.

Спустя три года Шиффер вышла замуж за британского кинорежиссера Мэттью Вона.

45-летний Дэвид после расставания с Клаудией закрутил роман с 22-летней бельгийской моделью Амбре Фриске, а спустя год сменил ее на эстонскую модель Мерили Журну. Затем у него было немало других известных красавиц. Угомонился донжуан в 2010 году, когда французская модель Хлоя Госселин родила ему дочку Скай. Хлоя на 28 лет моложе фокусника, ныне она - дизайнер обуви и жена Копперфильда.

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