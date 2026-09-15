Михаил Ефремов в прошлом году освободился из колонии, куда он попал после ДТП, в котором погиб человек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Ефремов в прошлом году освободился из колонии, куда он попал после ДТП, в котором погиб человек. Актер, угодивший в аварию под действием алкоголя и запрещенных препаратов, вышел на волю другим человеком - завязал со спиртным и стал домашним затворником. В личной жизни Ефремова тоже наступили перемены: он развелся со своей пятой женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой.

Выйдя на свободу, Ефремов не остался без работы. Его поддержал давний друг Никита Михалков, пригласив в свой театр. После успешного старта спектакля «Без свидетелей», билеты на который были раскуплены задолго до самой премьеры, Ефремов в ноябре представит новую постановку со своим участием.

«Даша на седьмом небе от счастья»

Михаил Ефремов играет в спектакле «Без свидетелей» вместе с Анной Михалковой. Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/АГН «Москва»

Сейчас 62-летний артист репетирует в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» новый спектакль «Васса Железнова» по первой редакции трагедии Максима Горького, написанной в 1910 году.

«Для постановки выбран именно первоначальный вариант пьесы - текст, который сам Горький называл «пьесой о матери». В этой версии в центре истории находится семья Железновых, а главным источником конфликта становится борьба за наследство, постепенно обостряющая отношения между близкими людьми», - говорится в пресс-релизе спектакля.

Режиссером спектакля стала Надежда Михалкова, главную роль - Вассу Железнову - сыграет Ирина Розанова.

Какая роль досталась Ефремову, пока неизвестно. Вместе с ним в постановке примет участие его средний сын Николай (его мама - покойная актриса Евгения Добровольская, которая не так давно сгорела от рака).

Средний сын артиста Николай сыграет вместе с отцом в новом спектакле «Васса Железнова». Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА/Global Look Press

Николай Ефремов - выпускник ГИТИСа, он уже играл с отцом в одном спектакле, но было это более 10 лет назад. Теперь отец и сын снова встретятся на одной сцене. Еще одна интригующая деталь: вместе с Ефремовым спектакль репетирует его нынешняя возлюбленная, 43-летняя актриса театра «Современник» Дарья Белоусова. Именно с ней Михаил сейчас живет в съемной квартире на Патриарших прудах.

- Даша пока не комментирует свое участие в этом спектакле, поскольку она еще не согласовала это с руководством театра «Современник». Она уверена, что проблем не будет и ее отпустят погостить в театр Михалкова. Даша сейчас на седьмом небе от счастья: Михаил познакомил ее со своим сыном Николаем, и тот ее принял, - рассказали «КП» друзья Ефремова.

«Они на одной волне»

О новой избраннице Ефремова известно немного: Дарья - дочь актера театра «Ленком» Владимира Белоусова. Театральное образование актриса получила в училище имени Щепкина, а потом поступила на службу в «Современник».

После развода Ефремов поселился со своей возлюбленной. Дарья Белоусова - творческая натура, любит все необычное. Даже сумка у нее переделана из противогаза (российский бренд Polyarus, стоит 9 тысяч рублей). Фото: Persona Stars

В 2010 году Белоусова вышла замуж за актера Шамиля Хаматова - родного брата актрисы Чулпан Хаматовой. Но спустя восемь лет они развелись. В «Современнике» Белоусова познакомилась и с Михаилом Ефремовым. Их роман, если верить слухам, начался задолго до страшного ДТП, виновником которого был выпивший артист.

Пока Ефремов сидел в колонии, Белоусова ждала его и приезжала на свидания. Узнав об одном из таких рандеву, жена артиста Софья Кругликова подала на развод.

Софья Кругликова устала терпеть измены Михаила и развелась с ним. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Миша, выйдя из колонии, оставил все имущество жене и детям и ушел на съемную квартиру к Даше. Они оба влюблены в талант друг друга, им интересно вместе. Они почти никуда не выходят, стали настоящими домоседами, - говорят приятели артиста.

- Дарья Белоусова - хорошая театральная актриса с невероятной харизмой, но народ ее не знает, - рассказывал «КП» о возлюбленной актера продюсер Евгений Морозов. - Я ее видел в «Современнике», на спектакле. Белоусова из серии актрис, которых любят коллеги. Условно говоря, она может вскружить голову только творческому человеку. Экспрессивная дама. Дарья похожа на бывшую жену Ефремова, покойную актрису Женю Добровольскую. Правда, Женя была более мягкая и женственная. А Дарья - девушка с сильным характером. Почему она приглянулась Ефремову? Они с Дарьей на одной волне. Надо понять, что будет предтечей интимных отношений, что вы будете обсуждать в спальне - Гуччи или Станиславского. Про Станиславского Ефремову интереснее...

Пока актер был в колонии, его старший сын Никита заботился о младших братьях и сестрах. Александр АВИЛОВ//АГН «Москва»

- Миша сейчас очень сблизился со своим старшим сыном Никитой, - рассказал «КП» друг актера. - Он очень гордится Никитой. Когда Миша был в колонии, Никита финансово помогал его маленьким детям. Сейчас младшие дети Михаила уже подросли, но Никита их по-прежнему поддерживает. Недавно взял с собой в отпуск на море младших сестренок Веру (дочь Софьи Кругликовой. - Ред.) и Анну-Марию (дочь покойной актрисы Ксении Качалиной. - Ред.). Для девочек старший брат - настоящий кумир, они Никиту очень любят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый высокооплачиваемый артист

По словам промоутера Евгения Морозова, после освобождения из колонии Ефремов хорошо зарабатывает в театре.

- Его гонорары сейчас выше, чем у Олега Меньшикова. Я не знаю, сколько Мише платит Никита Михалков, может, Ефремов вообще бесплатно у него в театре играет. Все-таки для многих артистов сыграть у Михалкова - за честь. Но я слышал, сколько Ефремову предлагают за один выход в спектакле другие известные театры - миллион рублей! - рассказал «Комсомолке» Евгений Морозов. - Сейчас билеты в театр стоят дорого, иногда их стоимость варьируется от 4 до 24 тысяч рублей. Вот и считайте: если зал на 800 мест, выручка с одного спектакля может составить 4 млн рублей. Так что для театра заплатить актеру 25 процентов от сборов спектакля - вполне подъемная история. Поэтому промоутеры и готовы платить Михаилу такие большие деньги. Так что по гонорарам Ефремов среди театральных актеров сейчас номер один.

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