Новичок за рулем

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Что делать начинающему водителю, чтобы не попасть в ДТП

Настоящая школа вождения начинается после того, как вы впервые самостоятельно выезжаете на дорогу общего пользования. Статистика неумолима: большинство автоаварий с участием новичков происходит именно в первые два года после получения водительского удостоверения. Разбираемся, как избежать типичных ошибок и что советуют в Госавтоинспекции.

К категории начинающих водителей относятся автомобилисты, стаж вождения которых не превышает двух лет. И статистика аварийности среди них, к сожалению, остается высокой. Основные причины совершения ДТП по вине неопытных водителей - это неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, нарушение очередности проезда и правил проезда пешеходных переходов. К этому добавляются излишняя самоуверенность, переоценка навыков и неумение действовать в критических ситуациях. Как отмечают в Госавтоинспекции, в начале самостоятельного вождения у новичка чувство безопасности высокое, но через несколько месяцев страх пропадает и молодые водители начинают переоценивать свои возможности, отвлекаться на пассажиров и телефонные звонки.

Обязательные требования

Первое и самое важное правило - начинающий водитель в соответствии с требованиями законодательства обязан разместить на задней части автомобиля опознавательный знак в виде желтого квадрата с черным восклицательным знаком. Это не просто рекомендация, а обязанность. Эксплуатация автомобиля без этого знака запрещена, а нарушение грозит предупреждением или денежным штрафом. Знак помогает другим участникам движения понять, что перед ними водитель с небольшим опытом, и относиться к его маневрам с большим

вниманием и терпением.Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ОФИЦИАЛЬНО

В Госавтоинспекции советуют придерживаться простых правил:

Отказаться от резких маневров и быть предсказуемым на дороге.

Соблюдать скоростной режим. Выбирать следует тот, что позволит контролировать дорожную обстановку и реагировать на ее изменения.

Соблюдать дистанцию и боковой интервал.

По возможности исключить вождение в ночное время и на большие дистанции. Риск столкновения в темное время суток выше, новичку с такими поездками лучше повременить.

Не отвлекаться за рулем. Отказаться от разговоров по мобильному даже с гарнитурой, не отвлекаться на пассажиров.

Управлять только технически исправным автомобилем. Следить за чистотой стекол и фар - хороший обзор критически важен.

Быть внимательным на перекрестках и пешеходных переходах.

Заранее изучать маршрут. Для первых поездок выбирать время с неинтенсивным движением и знакомые дороги.

В Госавтоинспекции рекомендуют новичкам игнорировать агрессивных соседей по потоку, не реагировать на сигналы сзади, держать свои скорость и дистанцию, а опытных водителей - быть терпимее к новичкам, не пугать их звуковыми сигналами, не приближаться резко, исключить оскорбительные жесты. Помните: все мы когда-то начинали.