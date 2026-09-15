Россию узнают по улыбкам людей

Фото: Городмолодежи.екатеринбург.рф

Летом 1985 года по улицам Москвы ходили тысячи иностранцев. Трибуны «Лужников» были переполнены, а с афиш и сувенирных значков прохожим улыбалась Катюша - девочка в нарядном кокошнике. В столице проходил Международный фестиваль молодежи.

Спустя 41 год XX Международный фестиваль молодежи принимает Екатеринбург. За это время изменилось многое. В 1985 году символику выбирали за закрытыми дверями члены ЦК ВЛКСМ. А в 2026-м талисман определяли уже при помощи онлайн-голосования. Катюшу сменил любимый с детства Чебурашка - герой, которого знают далеко за пределами России, также появился талисман фестиваля - соболь по имени Уралик.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Но есть то, что не меняется десятилетиями, - наше гостеприимство. Благодаря фестивалю зарубежные гости могут узнать Россию не по заголовкам в прессе, а через живое общение с людьми.

«С открытым сердцем»

Международный фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в это время столицу Урала посетят 10 тысяч молодых лидеров и изобретателей со всего мира. Попасть в число счастливчиков было непросто: организаторам поступило 113 тысяч анкет из 191 страны. В финал прошли пять тысяч россиян и пять тысяч иностранцев.

Гости начали съезжаться в столицу Урала заранее. Уже за неделю в городе можно увидеть организованные группы молодых людей: они с интересом осматривали город. И помогали им в этом волонтеры: подсказывали дорогу, отвечали на вопросы и сопровождают тех, кто приехал в Россию из самых разных уголков планеты. Не случайно волонтерская программа МФМ называется «С открытым сердцем». Для носителей редких языков добровольцы даже готовили приветствия на родной речи.

Анастасия Истомина записалась в волонтеры, чтобы помогать встречать гостей фестиваля. Фото: Личный архив

- Название программы «С открытым сердцем» отражает саму суть русского гостеприимства, - говорит волонтер Анастасия Истомина. - Мы должны не просто выполнить задачу, а сделать это искренне, от души, с желанием поделиться теплом. Иностранцы этого ждут от России - широкой души. Поэтому у нас все строится на искреннем желании помочь. Главный принцип, которому нас учили: не ждать, пока гость подойдет с потерянным видом, а самому предлагать помощь. Человек мог лететь 15 часов, устать. Нужно быть максимально доброжелательным и терпеливым, сохранять улыбку.

Кто приехал в Екатеринбург?

Участники фестиваля представляют восемь ключевых направлений: наука, спорт, креативные индустрии, государственное управление, медиа и IT. Среди них молодые ученые, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и блогеры. Например, Сальма Идди Абдалла Нгоняни из Танзании. Девушка занимает должность директора по связям с правительством в Национальном подготовительном комитете страны, а также является основателем компании Sisters in Imaan, которая нацелена на расширение прав и возможностей женщин через профессиональное обучение и общественные инициативы.

Сальма Нгоняни из Танзании уже четвертый раз в России. Надеемся, не последний. Фото: Личный архив

- О фестивале я узнала через социальные сети. Решила принять участие, потому что твердо верю, что молодые люди должны иметь право голоса в формировании национального и глобального развития, - рассказала «Комсомолке» Сальма. - На фестивале я с гордостью буду представлять Объединенную Республику Танзания - нашу молодежь, культуру, ценности и видение инклюзивного и устойчивого развития. В частности, я поделюсь своим опытом в области молодежного лидерства, расширения экономических прав и возможностей женщин.

Для Сальмы это будет четвертый визит в Россию. Девушка говорит, что ценит богатую культуру, историю, гостеприимство и приверженность страны к созданию международных платформ для молодых людей. На этот раз гостья из Танзании планирует узнать Екатеринбург, пообщаться с участниками из других стран, а также углубить дружеские и партнерские отношения.

Фотима Богшохи живет в Узбекистане, учится на 4-м курсе медицинского университета. О фестивале молодежи узнала несколько лет назад от своих друзей. В 2025 году Фотима приняла участие в слете Всемирного фестиваля молодежи и поставила перед собой цель участвовать в таких мероприятиях каждый год.

Фотима Богшохи из Узбекистана планирует развитие международных проектов в медицине. Фото: Личный архив

- Я решила подать заявку снова, потому что хочу познакомиться с культурой России и ребятами из других стран, найти единомышленников и в будущем реализовать масштабные международные проекты, связанные с медициной, - рассказала «Комсомолке» Фотима. - Сейчас я работаю над проектом ИИ-помощника для сферы здравоохранения в Узбекистане. Он находится на стадии разработки.

Благодаря прошлым мероприятиям Фотима была в России уже несколько раз. От этой поездки она ждет встречи с удивительными людьми, новых ключей к саморазвитию, вдохновения и, конечно, теплого общения.

Что происходит в городе

В последние месяцы Екатеринбург активно готовился к приезду иностранных делегаций.

Специально к фестивалю в Историческом сквере установили новые арт-объекты. В центре разместилась композиция «УРАЛ» из четырех скульптур: «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь». Рядом с памятником «Родонит» художник Никита Коротовских создал большой мурал с отсылками к Малевичу, Родченко и Розановой.

Приятные воспоминания

Во время МФМ будут проходить лекции, мастер-классы, различные мероприятия. Например, на гастрономической части можно будет попробовать национальные блюда из разных стран - команда поваров уже готовит угощения: чебуреки с камчатским крабом, китайские цзяоцзы, белорусские драники, сирийский бабагануш и много другое.

Будут форматы и для общения. На встречу заявлены известные в России актеры, музыканты и писатели. Иностранцы также смогут заглянуть на «Разговоры о важном» к екатеринбургским школьникам. Или же сыграть в игру «Тайный друг» и обменяться сувенирами, которые они привезли из родных страх. Отдельное внимание уделяют языковому обмену: для гостей будут проводиться различные игры, в которых, например, нужно разгадать русские пословицы, идиомы и скороговорки.

Когда площадки фестиваля опустеют, иностранные участники заберут с собой не только фотографии, подарки, но и приятные воспоминания о России. Благодаря нашему гостеприимству у зарубежных гостей останется приятное впечатление от страны, и через несколько дней, вернувшись домой, они точно скажут: «Россия оказалась совсем не такой, как мы думали». Это и есть мягкая сила - когда про нас узнают через улыбки людей, а не через громкие новостные заголовки.