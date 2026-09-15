Молодой ученый из Краснодара совершил «литиевую революцию»

Дмитрий научился извлекать ценный металл буквально из воды. Фото: Личный архив героя публикации*

Литий сегодня называют «белым золотом». Без него невозможно производство смартфонов, электрокаров, современной электроники и даже ядерных реакторов. И пока весь мир охотится за ним, в Краснодаре нашли способ добывать его эффективнее и чище. Создателем новой технологии стал ведущий научный сотрудник Кубанского госуниверситета 34-летний Дмитрий Бутыльский.

- Мы с командой в лаборатории разработали уникальный метод извлечения этого металла, - пояснил Дмитрий Бутыльский. - Вместо использования агрессивной химии применяем специальные мембраны. Это «умные фильтры», которые под действием тока избирательно вытягивают ионы лития из растворов. Такой метод значительно снижает расход реагентов и позволяет добывать литий там, где традиционные способы слишком дороги или опасны для природы. И такой способ позволяет извлекать литий не только из природных вод, но и из отработанных аккумуляторов, давая батарейкам вторую жизнь.

Сегодня более 85 - 90% всей мировой добычи и переработки лития контролируют всего три государства: Австралия, Чили и Китай. И Россия имеет все шансы стать четвертой страной в этом списке благодаря разработке краснодарских ученых. Тем более что технология уже прошла испытания на разных типах сырья.

В своей лаборатории ребята работают с пробами воды не только Азово-Кубанского бассейна, но и Восточной Сибири, а также Мурманской области. Более того, проект вышел на международный уровень: исследования ведутся совместно с учеными из Чили, которое считается одним из мировых лидеров отрасли.

Разработку Дмитрия Бутыльского оценили на самом высоком уровне - в начале этого года Президент России Владимир Путин лично вручил кубанскому химику медаль в области науки и инноваций.

- Весь мир гоняется за литием, а вы его из воды извлекаете, - восхитился Владимир Путин в неформальном разговоре с химиком.

За «литиевую революцию» ученый также получил от правительства РФ 5 млн рублей.

- Эти деньги потрачу на развитие литиевых технологий, - говорит Дмитрий Бутыльский.- Знаете, когда я вернулся из Москвы, где Владимир

Путин вручал мне награду, все больше студентов захотели примкнуть к тем исследованиям, которые мы проводим. Приятно осознавать, что это вовлекает все больше молодых людей в науку. Сейчас мы развиваем новые селективные процессы извлечения лития, а также разрабатываем литий-селективные мембраны.

Если перевести с научного языка на простой, ученые создают «умное сито», которое умеет вылавливать ценный литий из грязной соленой воды. Все очень просто! В дальнейшем использовать разработку можно будет в различных сферах. Например, превращать нефтяные вышки в фабрики по добыче лития. Если раньше соленую воду, выкачанную вместе с нефтью, закачивали обратно под землю как бесполезную, то теперь на эти трубы поставят «умные» мембраны, в которых и будет оседать литий.

- Разработка позволит России не зависеть от дорогого импорта лития. Мы сможем сами «фильтровать» его и пускать на производство отечественных электромобилей, смартфонов и космических ракет, - пояснил ученый.