Где раки зимуют

Разведением рыб и раков на ферме занимаются студенты и аспиранты под руководством опытных преподавателей. Фото: Мурманский арктический университет

Камчатским крабом, морскими ежами, гребешками, атлантическим лососем жителей Мурманской области не удивить - их подают в каждом ресторане, кафе и в уличных ларьках с едой. Даже устрицы в Баренцевом море научились доводить (приводить к товарному виду). А вот попробовать раков - это жителю Заполярья еще надо ухитриться. Обычные раки или, скажем, сом на Крайнем Севере - деликатес похлеще красной рыбы или краба: не водятся здесь, слишком требовательны к теплу. Но педагоги и студенты Мурманского арктического университета (МАУ) придумали, как исправить ситуацию.

Уже не первый год здесь работают над проектом аквапонной фермы, где можно одновременно выращивать и рыбу, и членистоногих, и растения. Для тех же раков заполярные реки и озера слишком холодные, поэтому они хоть и водятся на Кольском полуострове, их ловлей северяне не промышляют. А вот в условиях фермы им вполне вольготно.

В закрытой аквасистеме водные обитатели и растения нашли друг в друге идеальных соседей. Здесь им создают все условия для жизни: светло, тепло и влажно. Зелень (например, салат, базилик или микрозелень) растет на аквапонике, подпитываемая водой из резервуаров, в которых живут раки и рыба, - после них вода обогащается различными полезными для растений веществами, настоящее экологически чистое удобрение! Урожай на ферме собирают несколько раз в год.

Для жителей Крайнего Севера раки - редкий деликатес. Фото: Kanyshev Andrey/Shutterstock/Fotodom

Ученые МАУ разводят в Заполярье африканского клариевого сома, нильскую тиляпию и австралийского красноклешневого рака. В условиях аквакомплекса их выращивают от малька до особи, которую хоть сейчас на прилавок магазина или стол. Африканским гостям на Крайнем Севере оказалось комфортно.

- Почему сом? Это ценный продукт, богатый аминокислотами, с хорошими органолептическими свойствами, такое питание подходит и для спортсменов, и для людей с сахарным диабетом. Также этот вид быстро растет и накапливает массу. Есть мнение, что у сома как пресноводной рыбы присутствует специфический вкус тины, но у нас он растет в таких условиях, что ни странного вкуса, ни запаха нет, - рассказала участница проекта, старший преподаватель кафедры биологии и водных ресурсов МАУ, аспирантка Александра Абрашкина.

К проекту активно привлекают студентов - для них это возможность пройти интересную практику. Хотя, конечно, есть у него и куратор - заведующий кафедрой биологии и биоресурсов доцент МАУ Петр Кравец.

В 2025 году бизнес-проекты студентов и преподавателей Мурманского арктического университета победили во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап», который проводит Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Аквапонная ферма получила 1 миллион рублей на свои изыскания.

Продавать выращенных в стенах вуза рыбу, раков и съедобные растения ученые не могут - университеты не имеют такой возможности по законодательству. А жаль! Обитатели фермы выглядят очень упитанными и образцово здоровыми. Зато ученые рассчитывают довести технологию до совершенства, чтобы ее подхватили предприниматели.

КСТАТИ

В этом году снова будет присуждена престижная Всероссийская премия «За верность науке». Министерство науки и высшего образования Российской Федерации организует ее как одно из значимых мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации.

На конкурс поступило порядка 2000 заявок. Сейчас завершается экспертная оценка проектов и начинается этап утверждения победителей. Награждение авторов лучших проектов пройдет в конце октября.