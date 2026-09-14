Красавица-вдова Александра Абдулова впервые за много лет появилась на публике

Александр Абдулов женился на Юлии в 2006 году. Фото: Лиза ЛАРИНА/PhotoXPress

Александр Абдулов ушел из жизни, когда его дочери Евгении был всего год: 54-летний актер сгорел от онкологии. Жене артиста Юлии было 32 года, когда она стала вдовой. После смерти мужа она нечасто появлялась на публике – в основном на мероприятиях, посвященных памяти народного артиста РСФСР. А в последние годы и вовсе ушла в тень.

Но для очередного дня рождения подруги семьи Ларисы Долиной вдова актера сделала исключение. Юлия Абдулова появилась на вечеринке по случаю 71-летия певицы и сфотографировалась вместе с ней для соцсетей.

Поклонники отметили, что в 51 год Юлия прекрасно выглядит. В комментариях к посту они пишут, что она по-прежнему остается красавицей, и как будто повернула время вспять.

Юлия Абдулова пришла на день рождения Ларисы Долиной. Фото: соцсети.

Юлия познакомилась с Александром Абдуловым в самолете в 2005 году, когда актер летел на Камчатку. Эффектная брюнетка покорила его с первого взгляда. Через год они сыграли свадьбу, а в 2007-м родилась их дочь Женя.

После ухода артиста Юлии пришлось выплатить родственникам Абдулова - его матери и брату - 800 тысяч долларов, чтобы сохранить для дочери квартиру на улице Гиляровского, в которой они жили до смерти Александра Гавриловича.

Долгое время Юлия скрывала свою личную жизнь и лишь недавно, по случаю 50-летнего юбилея, рассекретила нового избранника. Абдулова уже много лет счастлива с бизнесменом, которого, по стечению обстоятельств, тоже зовут Александр – как и ее покойного мужа.

Новый мужчина гораздо старше Юлии, ему за 60. Он состоятелен и может обеспечить любимой женщине комфортную жизнь, ради которой ей нет необходимости работать. Юлия занимается домом и заботится о гражданском муже. Юлия и Александр так и не поставили штамп в паспорте, но, по отзывам друзей, им хорошо и без официального брака. Любимый мужчина Абдуловой не имеет отношения к кино и шоу-бизнесу.

Дочь Александра Абдулова Евгения с бойфрендом Алексеем Федорцовым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Дочь Абдулова 19-летняя Евгения сейчас учится во ВГИКе на режиссерском факультете. Девушка редко появляется на публике, но иногда выходит в свет вместе с бойфрендом – 33-летним режиссером Алексеем Федорцовым.

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