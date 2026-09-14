Принимает поздравления с тайной свадьбой: Полина Диброва сменила фамилию на Товстик

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Экс-супруга шоумена Дмитрия Диброва Полина спровоцировала подозрения в тайной свадьбе с миллионером Романом Товстиком, к которому она со скандалом ушла от мужа. В своем закрытом аккаунте в соцсетях 37-летняя Диброва поменяла фамилию на Товстик.

Неудивительно, что после этого подписчики принялись поздравлять ее с замужеством. При этом в публичном аккаунте Полина по-прежнему значится как Диброва. Слухи о тайной свадьбе она пока не комментирует.

Недавно Полине пришлось развеивать еще один слух – о том, куда пропал Роман Товстик. Поклонники заметили, что любимый мужчина давно не появлялся рядом с Дибровой. На их расспросы экс-супруга телеведущего призналась, что Роман недавно сделал блефаропластику – пластическую операцию по коррекции век.

На днях возлюбленная миллионера отчиталась о том, как себя чувствует ее бойфренд. По словам Полины, Товстик сделал операцию не из желания казаться моложе, а по медицинским показаниям – мол, из-за нависания верхнего века у него начало портиться зрение. Восстановление после операции прошло быстро.

«За две недели почти все восстановилось. И теперь он с открытыми глазами смотрит на всю ситуацию. Вообще, конечно, для мужчин это редкость. Рома отважный», - сообщила Диброва.

Дмитрий Дибров и его жена Полина расстались год назад: супруга шоумена ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Ради Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли остаться друзьями и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости и обвиняет бывшего мужа в том, что он не заботится о детях. Накануне учебного года Елена увезла наследников на Кипр и заявила, что не может вернуть их в Россию, поскольку Роман не прислал им денег на билеты. Экс-супруга Товстика клянет разлучницу и уверяет, что Полина доведет его до нищеты.

Диброва устала выслушивать постоянные оскорбления в свой адрес и подала на Елену в суд. Экс-супруга шоумена требует 5 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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