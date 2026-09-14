«Чем я зацепил молодое поколение? Наверное, красотой!»: Леонид Каневский поговорил с журналистами на съемках «Следствие ведут»

В новой комедии Леонид Каневский играет самого себя Фото: Иван МАКЕЕВ.

В городе Переславле-Залесском прямо сейчас полным ходом идут съемки семейной комедии «Следствие ведут», где Леонид Семенович играет самого себя, Леонида Каневского, запутавшегося, где у него съемки телепроекта, а где реальная обычная жизнь. Он начинает везде видеть детектив и все подряд расследовать. Чтобы прекратить это безумие и дать мужу отдых, жена увозит его в тихую деревню Куличики. Но и там объявляется девочка Оля, у которой пропала собака - Каневскому приходится ее искать...

В Переславле-Залесском прямо сейчас полным ходом идут съемки семейной комедии Фото: Иван МАКЕЕВ.

На съемках Леонид Семенович поговорил с журналистами. Вот что он рассказал.

* Продюсер этого фильма, Сергей Светлаков - замечательный артист, я его очень люблю. А теперь оказалось, что он еще и продюсер мощный, предлагает интересные сценарии. Буду с ним дружить!

Леонид Каневский играет самого себя Фото: Иван МАКЕЕВ.

* Я всегда делаю пометки в сценарии. Так давно занимаюсь этим делом, что без пометок не живу. Меня так учил мой учитель Анатолий Эфрос - необходим полный разбор роли, ты должен понимать, что ты делаешь и для чего. Поэтому весь текст сценария исписан моими словами, там все мои мысли, всё, чтобы играть органично. Я приношу в сценарий свое, что-то отменяю, что-то добавляю, на чем-то настаиваю... Но всегда это делаю вместе со сценаристом.

По сюжету жена увезла Каневского в тихую деревню Куличики, чтобы дать отдохнуть Фото: Иван МАКЕЕВ.

* У меня есть внук и внучка. Интернет-мемы с участием Леонида Каневского они мне показывали во всех вариантах. Начало казаться, что я - один большой мем! С удовольствием эти ролики смотрю, но особо их не запоминаю. И сам снимать их, конечно, не буду, я в этом ничего не понимаю, и в интернет входить не люблю.

В деревне Каневский ввязывается в детективную историю о пропаже собаки Фото: Иван МАКЕЕВ.

* Чем я зацепил молодое поколение? Красотой! (Улыбается). Думаю, дело в том, что я рассказываю им про другую, советскую жизнь, которой они не знают. А я ее знаю хорошо, и им это интересно, они мне верят.

Съемки фильма в самом разгаре Фото: Иван МАКЕЕВ.

* Схож ли мой персонаж со мною в жизни? Не знаю, но мне показалось интересным сыграть самого себя в других предлагаемых обстоятельствах. Тут главное - не наигрывать. Вообще, это интересный образ - Каневский! Шучу.

* Если говорить о любимых фильмах и детективах... Я люблю Вайнеров, и этот фильм [«Место встречи изменить нельзя». - Ред.] А вообще я люблю просто хорошее кино. «Веселых ребят»!

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