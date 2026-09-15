Ирина Безрукова и Станислав Влайку высказались о конфликте с Инстасамкой, словах Меньшикова и переломе ноги у актрисы: «Восстановление идет быстрее, чем у обычных людей»

Ирина Безрукова и ее PR-директор Станислав Влайку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Безрукова и ее PR-директор Станислав Влайку стали гостями эфира Радио «Комсомольская правда», где вспомнили совместное участие в популярном реалити-шоу, обсудили конфликт с Инстасамкой на проекте и последние громкие истории из мира шоу-бизнеса. Актриса не обошла стороной и новость о переломе ноги. Полную версию интервью смотрите в ВК Видео на странице «КП» по ссылке.

«Я не ожидала, что расплачусь»

– Недавно вы вместе участвовали в реалити-шоу «Сокровище императора» и продержались три выпуска. Сразу ли вы согласились на подобное? Все-таки непростое это дело, бегать где-то там в Китае…

Ирина:

- Согласилась я не сразу, это абсолютно в моем стиле, мне, когда что-то предлагается, я сначала взвешиваю все за и против. Бегать пришлось по самому крупному городу мира Чунцин, в нем помещается, если я не ошибаюсь, 32 Москвы. И я понимала, что я не олимпийская чемпионка, рядом со мной будет Станислав — молодой, спортивный, активный мужчина. Не буду ли я притормаживать всю эту историю? Но я подумала, подумала и согласилась, о чем я ни капельки не жалею.

Станислав:

- Для меня проект «Сокровища императора» стал поворотным. Я с открытым ртом смотрел первый и второй сезон, переживал за участников, мечтал оказаться на их месте. И вот я в форме участника стою на стартовом испытании и Бузова и Галустян отправляют нашу пару на дистанцию — волшебство не иначе. Я заболел реалити и теперь хочу еще. Продюсеры, я весь ваш! (смеется)

Ирина Безрукова и Станислав Влайку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Вы были, пожалуй, самой дружелюбной парой на проекте, но без скандалов не обошлось. С Дашей Инстасамкой у вас произошло какое-то недопонимание. Вы сейчас не держите на нее зла?

Ирина:

- По законам шоу обязательно что-то должно происходить. Если мы между собой не выясняем отношения, как правило, это возникает откуда-то со стороны. В этот день я помню, что к финальному чаепитию я устала больше, чем обычно, нервная система была на пределе. Думала, что сейчас мы немножечко еще поснимаем всякие интервью, и вдруг, что называется, пришла беда, откуда не ждали. Начинается разговор про меня и Дашу. Первым желанием было встать и уйти. Вторым желанием — сказать: «Даша, давай мы это обсудим с тобой вдвоем». Потом я поняла, где я нахожусь. И неважно, как ты себя чувствуешь физически, психически, готов ты сейчас это обсуждать или нет. Это случилось, что совершенно прекрасно, у меня хватило сил все-таки разрешить эту ситуацию прямо в тот же вечер.

Чего я не ожидала это то, что я расплачусь. Стас знает, он за 10 лет всего несколько раз он это видел. Плакала в последний раз, когда была на родине и стояла рядом с сосной, которую посадила моя бабушка. И просто расчувствовалась. Я не тот человек, который пытается вынести на всеобщее обозрение свои эмоции, потому что понимаю, что людям и так, может быть, непросто живется. За год до шоу я оказалась на одной из программ, где очень категорично просят сказать нравится вам клип или нет. Я высказала свое мнение по поводу клипа Даши. Это было мнение, это не было осуждение, оскорбление. Понимаю, какова ситуация, рядом сидит девушка, которая, естественно, требует ответа. Даша попросила: «Вы можете сейчас мне это сказать в лицо, Ирина?» Я это сделала.

Ирина Безрукова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– То есть вы тогда оценили конкретный клип?

Ирина:

- Да. Высказала свое мнение по поводу клипа. И Даша спрашивает: «И вы мне это говорите в лицо?» Я говорю: «Дашенька, да, это мое мнение, я так считаю». Я из музыкальной семьи, у меня папа играл в лучших симфонических оркестрах, я дружу с оперными дивами. Для меня певица — это представитель высокого искусства. И я сама в детстве играла на скрипке, разбираюсь в музыке, и это мое субъективное мнение, и в какой-то момент я сижу и думаю: а насколько важно это? При всей уверенности Даши, при всей ее эпатажной манере, в личном общении она проявила себя как очень добрая и милая барышня, мы же ее видели вне съемок и общались с ней. Они с ее супругом вообще с полным вниманием и ко мне, и к Стасу.

Станислав:

- Думаю, что просто зрители не совсем верно поняли. Ирина извинилась перед Дашей за то, что она ее обидела как человека. Ирине было неприятно оттого, что она Дашу как человека задела, не как исполнителя. Она не извинялась за свои слова относительно того, что она сказала о клипе.

Фантастические видео

– Раз мы уже затронули, скажем так, тему современного искусства, как вы относитесь к блогерам в кино?

Ирина:

- Хорошо, если только они совсем не заменят актеров. Такое понятие, как камео, в кино существовало всегда. Это когда снимаются и играют себя известные телеведущие, дизайнеры, певцы, политики и многие-многие другие. Вы, вероятно, про Иду Галич хотите спросить. Мне кажется, что она очень артистичная девушка. Я еще не видела сериал «Чудо» (18+), не могу ничего сказать, но понимаю коллег-артистов, которые высказались, потому что каждый артист мечтает сниматься больше или вообще сниматься. И когда он видит человека, который не окончил вуз, как они считают, в полной мере не владеет профессией, то как будто бы занимает их место.

Станислав:

- Это известный способ привлечь внимание к проекту: позвать туда медийного человека с большой преданной аудиторией. У Иды именно такая — и преданность ее фанатов поражает. Про «Чудо» я сам не видел, но шум в соцсетях стоял невероятный: у зрителей были серьезные претензии к тому, как Галич произносит текст — артикуляция, подача, все это, по мнению аудитории, оказалось слабым местом. Было бы интересно посмотреть, что за проект и насколько справедливы эти нарекания, — тем более что в начале карьеры Ида сама открыто признавала: ее речевые навыки были весьма скромными. А в недавнем интервью на вопрос Собчак она ответила, что единственное, чему завидует Ксюше, — это умению говорить.

Станислав Влайку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина:

- Многие артисты, даже самые известные, иногда говорили не здорово. Мне повезло работать с Олегом Янковским, и у него особенности строения челюсти, такое, что какие-то словосочетания ему давались не с первого дубля. Мы снимались в фильме «Китайский сервиз», и у него была фраза: «Я алгоритмист Панин». Там речь идет про карточных игроков, и он говорил «алгорЫтмЫст» три дубля подряд. Режиссер сказал: «Олег, перестань баловаться, скажи мне: я алгоритмист Панин». Он говорит: «У меня не получается», и у него получилось только в следующем дубле. В кино это возможно, а на сцене все слышно. Второго дубля там не бывает.

– Недавно Настя Ивлеева, тоже блогер, снялась в кино, в главной роли, а после всем известной вечеринки фильм отложили. Но все-таки решили выпустить уже без нее, создав через нейросети на другую актрису. То есть поменяли лицо, а тело осталось. Немного это жутковато звучит…

Ирина:

- Во-первых, существуют контракты. Я понимаю, что разные ситуации могут происходить с публичными личностями, но, мне кажется, без разрешения человека, если это не прописано в договоре, нельзя его никем заменять. Я слышала такую историю еще, не знаю, фейк это или нет, с Еленой Яковлевой якобы хотели сделать, ее молодую версию как раз компьютерной, но она об этом не знала. Дело в том, что артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальных персонажей, если они станут почти как настоящие. Это выглядит пока еще не совершенно, но пройдет какое-то время и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей или звонят даже родственники родственникам. Но тогда артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ-исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги, это же ваше лицо.

Ирина Безрукова и Станислав Влайку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Олег Меньшиков не так давно заявлял о том, что в России слишком много театральных вузов, и предложил их сократить до 6-7. Вам как такая история, согласны ли вы с этим?

Ирина:

- Олег Меньшиков не так давно стал очень активно размещать разные видео в соцсетях, некоторые из них совершенно фантастические. Несколько заявлений последних очень хайповые. Мне кажется, семь вузов маловато на страну. Что касается расплодившихся так называемых отделений в других институтах, где педагогический состав не такой серьезный, то только «на выходе» можно рассматривать, насколько качественно педагоги готовят профессионалов.

Порой блогеры могут смело играть, потому что некоторые выпускники очень слабенькие, это действительно так, но семь вузов маловато.

Про его оценку «Гамлета» в МХТ им. Чехова тоже пока не могу ничего сказать, не видела спектакля. Но Олег Евгеньевич очень здорово вернулся в информационное поле, потому что сейчас людей знают по соцсетям. А какое-то время он просто как серьезный артист, руководитель театра, не очень обращал на это внимание. И какие-то вещи, которые он там выкладывает, мне очень нравятся. С таким хорошим вкусом. Стихи, какие-то шутки, какие-то наблюдения, прекрасно.

«Не уверена, что нужно человека пропускать мимо всех туров»

– К теме про молодых артистов: 17-летняя Аня Пересильд поступила на курс Дарьи Мороз. И ее осуждают, говорят, что она поступила по блату. Якобы ее не было на финальном конкурсе. Ребенок известных родителей имеет преимущество при поступлении, как вы считаете?

Ирина:

- Я поступала как все, конкурс был 250 человек на место. И вообще, поступить в театральный очень непросто, тем более если нет блата. Так что, даже если человек не доучился, все равно он прошел серьезный отбор. Что касается этой истории, то я тоже слушала заявления ребят, о том, что они не видели ее на отборочных турах.

Ирина Безрукова и Станислав Влайку высказались о конфликте с Инстасамкой, словах Меньшикова и переломе ноги у актрисы: «Восстановление идет быстрее, чем у обычных людей» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Станислав:

- Я так понял, что они ее вообще ни разу не видели.

Ирина:

- Что касается Ани Пересильд, это человек, который снялся в нескольких фильмах. Не уверена, что нужно человека совершенно пропускать мимо всех туров и допускать к обучению ТОЛЬКО потому, что человек уже имеет какой-то опыт работы в кино. Я знаю многих ребят, которые учатся в хороших, даже детских театральных студиях, с юности снимаются. Но при этом они, когда поступают, делают это вместе со всеми. И, мне кажется, человеку, который сыграл несколько главных ролей, никакого труда не составляет выучить прозу, басню, стихи и прийти показаться комиссии. Если действительно девочка не появлялась, мне кажется, это не очень хороший пример. И ребята, я думаю, не будут хорошо относиться к Ане хотя бы первое время, потом, может, подружатся. Есть ощущение у молодых: максимализм, справедливость, что вот они поступали в вуз по правилам, честно, а кто-то, может быть, имел какие-то поблажки.

Станислав:

- Актер — такая же профессия, как и другие. Было бы правильно, если бы отбор абитуриентов — будущих специалистов проводился квалифицированными люди - отборочной комиссией на одинаковых условиях для всех.

«Я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных»

– Не так давно у вас случился инцидент, из-за которого вы были впервые в жизни вынуждены пропустить спектакли. Как вы себя сейчас чувствуете, лучше ли нога, все ли хорошо?

Ирина:

- Ой, спасибо вам большое, я от всех получала слова поддержки. Многие мои коллеги просто рвались ко мне домой, и я понимала, что, с моей малоподвижностью, если я начну всех желающих в гостях принимать, то просто не справлюсь. Стас меня встречал с поезда и довез домой. Донес мне чемоданы.

Ирина Безрукова и ее PR-директор Станислав Влайку стали гостями эфира Радио «Комсомольская правда» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Станислав:

- Мы старались, чтобы возвращение Ирины в Москву произошло максимально бесшумно на самом раннем поезде. Мы подождали, чтобы все пассажиры покинули перрон, и только тогда я аккуратно помог Ирине пересесть в коляску, и мы двинулись в путь до машины. Но, увы, нас исподтишка засняли. Кадры тут же разлетелись по пабликам и новостным изданиям. Я не успел от Ирины доехать к себе домой, как на меня обрушился шквал звонков и сообщений от журналистов с запросом на комментарии.

Ирина:

- К счастью, я не подвела ни один из театров, потому что я, как приглашенная актриса, играю еще в Театре комедии на Достоевской, у меня там три спектакля. Наш театр был в отпуске уже, и в Театре Комедии как раз я выпустила премьерный спектакль «Служебный роман», и я должна была отыграть очень много спектаклей. Также «Женитьбу Фигаро» и «Пигмалион». Но в этом театре есть на каждую роль несколько артистов. И я очень благодарна своим коллегам: Наташенька Антонова, Жанна Эппле, Марина Дюжева. Они меня заменяли, и я не сорвала ни одного спектакля. Единственное, я в соцсетях извинилась перед теми, кто хотел прийти и посмотреть спектакль именно со мной. Некоторые люди даже свой отпуск подгадывали.

Я впервые узнала, что такое больничный лист, навестила местную поликлинику, потому что только там его выдают. И к своему удивлению, я ее помню, лет 15–20 назад была в поликлинике в последний раз. Все время работаю, и я увидела, как там красиво, как нет очередей, потому что запись. Я вообще не сталкивалась с этим. Я хочу сказать, что в Москве потрясающие поликлиники, там удобно, красиво, все с вниманием относятся. Открыли мне больничный лист. В общем, я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных.

– Неужели за это время ни разу не болели?

Ирина:

- Играла иногда с температурой, иногда было предзаболевание или еще что-то. Артисты — выдающиеся люди. Потому что я часто сталкиваюсь с тем, что мои коллеги приходят с температурой 39, пьют какие-то там таблетки или им делают уколы. А что касается ноги, у моей прекрасной визажистки супруг потрясающий хирург-ортопед, мне делаются процедуры, и восстановление идет быстрее, чем у обычных людей, у меня очень хороший доктор.

Станислав:

- Такая же история была, кстати, после предыдущего реалити Ирины - «Последнего героя». После прилета в Москву со съемок этого проекта Ирина мучалась с ногой и были боли в спине. Но, несмотря на это, буквально через несколько дней после возвращения с острова Ирина уже играла на сцене, а зрители в зале даже не подозревали о свежей травме.

Ирина:

- Ядовитая сколопендра укусила меня в стопу, и с ногой были вопросы. Проходила лечение и при этом играла спектакль.

Что убедило Ирину Безрукову принять участие в экстремальном реалити-шоу? Прибегает ли она к «уколам красоты»? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью на странице «КП» в VK Видео.

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