63-летняя Деми Мур появилась на Неделе моды в прозрачном наряде без нижнего былья

Деми Мур. Фото: REUTERS.

Деми Мур вновь продемонстрировала, что время над ней не властно. 63-летняя актриса появилась на публике в полупрозрачном наряде, не надев под него нижнего белья. В таком виде голливудская звезда предстала на Неделе моды в Нью-Йорке.

Деми выбрала для выхода в свет белую юбку и ажурный топ, под которым явно не наблюдалось бюстгальтера. Образ дополнили белый жакет, а также туфли и шапочка такой же ажурной вязки.

Перед тем, как отправиться на модный показ, Деми сфотографировалась в номере своего отеля для соцсетей, продемонстрировав на камеру смелый наряд.

Деми Мур нарядилась в ажурный топ без нижнего белья. Фото: соцсети.

Поклонники в комментариях отмечают, что Деми в отличной форме. Она выглядит гораздо моложе своего возраста. Подписчики уверены, что актриса может позволить себе любой модный наряд. Этот образ они оценили как провокационный, но не выходящий за рамки приличия.

Деми по-прежнему поддерживает своего бывшего мужа, актера Брюса Уиллиса. 71-летний артист страдает от неизлечимого заболевания - лобно-височной деменции, из-за которой он завершил карьеру в Голливуде. Болезнь продолжает прогрессировать, из-за нее звезда «Крепкого орешка» испытывает проблемы с речью и памятью. Порой он не узнает близких, в том числе Деми.

В таком виде 63-летняя актриса появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: соцсети.

В браке Уиллиса и Мур появились на свет трое детей: 38-летняя Румер, 35-летняя Скаут и 32-летняя Таллула. Недавно Деми и Брюс воссоединились на свадьбе Талуллы. Наследница звездной четы вышла замуж за рок-музыканта Джастина Эйси.

Напомним, Деми трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом - Брюс Уиллис. После 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет. Сейчас Деми одна.

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