Экс-солист MBAND Артем КИД сделал заявление о возможном приезде Канье Уэста в РФ

Артем КИД Фото: Личный архив.

Экс-участник группы MBAND Артем КИД в разговоре с корреспондентом KP.RU высказался о возможном выступлении Канье Уэста в Москве. Артист признался, что был бы рад приезду мировых звезд в Россию и отдельно вспомнил чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Я вообще за то, чтобы в России было как можно больше привозов мировых артистов. Здесь умеют встречать как надо и энергетика на концертах всегда бешеная. Вспомнить хотя бы чемпионат мира по футболу, который был в 2018! Это был праздник длиной почти во все лето, и то, как показали себя мы, встречая гостей, до сих пор вспоминается как один из лучших периодов. Канье неоднозначный персонаж, но гениальность часто ходит рядом с безумством! Так что я только в кайф», - заявил Артем.

Певец также рассказал о собственном ритме жизни. По словам музыканта, ему удалось превратить любимое занятие в профессию, поэтому четкой границы между работой и отдыхом для него не существует. «Я только и делаю, что работаю. Но мне повезло, у меня получилось сделать свое любимое дело своей работой, так что, по сути, у меня нет ни рабочих, ни выходных дней! Я воспринимаю свое дело как часть своей жизни и своего пути».

Побороть осеннюю хандру Артем КИД предлагает с помощью активности. Сам музыкант признается, что уже давно забыл, что это такое, а недавно у него появился еще один повод чаще выходить из дома.

«Занимайтесь спортом, любимым делом, больше гуляйте по улицам и тогда не будет осенней хандры. Я уже не помню, что это такое. Хандра от безделия или же наоборот от сумасшедших перегрузок, так что налаживайте свою жизнь, будьте в балансе, чтобы не хандрить! Я вот завел себе маленькую собачку, и теперь у меня есть еще один повод выйти лишний раз из дома и подышать свежим воздухом», - сказал артист KP.RU.

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