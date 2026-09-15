Будильник для документа: как обновились «Госуслуги» в августе

В августе появились новые возможности и проактивное информирование по широкому кругу вопросов: система сама напоминает людям и организациям о сроках и статусах лицензий, необходимости продления разрешений, а также заполняет черновики заявлений — остается сделать несколько кликов, чтобы быстро решить свой вопрос.

Детский сад и первый класс: самая «жизненная ситуация»

Многие услуги на портале объединены в «жизненные ситуации». Например, «Поступление в вуз» или «Рождение ребенка». Все сервисы и опции, которые требуются человеку в определенных обстоятельствах представлены на единой странице «Госуслуг» и предоставляются в режиме одного окна.

В августе появилась инновация. К двум «жизненным ситуациям»: «Запись в первый класс» и «Запись в детский сад», которые запущены на федеральном уровне подключились регионы.

«В августе на портале „Госуслуги“ запущены комплексные сервисы для записи в детский сад и первый класс. Впервые такие сервисы создаются на федеральном уровне и становятся доступны регионам в готовом виде. Это позволяет им не тратить ресурсы на разработку собственных решений, а направлять их на повышение качества услуг. В результате сегодня родители в 87 регионах могут через „Госуслуги” подать заявление, отслеживать его статус и получить информацию о льготах», – сказал Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

При обращении к «жизненной ситуации» умная система выдает подсказки о льготах и компенсациях, которые доступны в регионе обращения. Родители видят, на какие меры поддержки могут рассчитывать и понимают, как получить их быстро и просто.

Не забудьте продлить лицензию или получить услугу

Как в потоке повседневных забот или рабочих задач не забыть о том, что истекает лицензия или пора пройти повышение квалификации? Теперь уведомления о необходимости продления многих лицензий и получении других важных услуг приходят в личный кабинет даже без запроса граждан или бизнеса. Называется такой подход – беззаявительным или проактивным. Система «подстрахует» сама.

Лицензия на ветпрепараты

Производителям ветеринарных препаратов тоже теперь приходят проактивные уведомления о необходимости продлить лицензию. Для их удобства на «Госуслугах» также работает сервис, который позволяет получить лицензию, внести в нее изменения и многое другое. Благодаря автоматизации процесса некоторые документы больше не нужно прикреплять в виде сканов – они подгружаются и выбираются онлайн в момент формирования заявления.

Археологам — «открытый лист»

Проактивные уведомления — помощник для археологов и специалистов по охране культурного наследия: они не дадут пропустить сроки, даже когда вы в экспедиции. Если действие «открытого листа» – так называют разрешение на проведение археологических разведок, раскопок или наблюдений истекает через две недели, то система пришлет напоминание в личный кабинет и подскажет, что делать дальше.

Через сервис можно получить «открытый лист», приостановить его действие — скажем, если полевые работы пришлось отложить из за непогоды, продлить срок, чтобы спокойно завершить исследования и решить другие сопутствующие вопросы.

Лесные профи не пропустят аттестацию

Проактивные уведомления теперь получают и работники лесного хозяйства. Два сервиса на «Госуслугах», предназначенные для специалистов по лесоустройству, отводу и таксации лесосек, уже поддерживают эту функцию.

С марта 2025 года проводить соответствующие работы имеют право только аттестованные специалисты, включенные в реестры Рослесхоза. Аттестация — от заявки до экзамена — проводится через портал «Госуслуги».

От защиты растений до тушения пожаров

Август принес обновления еще двух сервисов, причем из очень разных областей. На «Госуслугах» можно запросить выписку из реестра лицензий и получить лицензию МЧС на тушение пожаров в населенных пунктах, на производстве и объектах инфраструктуры – эта слуга полезна юрлицам и ИП, у которых уже есть и техника, и штат пожарных.

Теперь система сама следит за сроками лицензий и повышения квалификации сотрудников, статусами выписок и актов, данными в реестрах, а также за многим другим за чем порой уследить очень сложно и рассылает напоминания в личный кабинет.

Аутстаффинг по правилам

Компании, которые предоставляют своих работников в наем другим работодателям — иначе говоря, занимаются аутстаффингом, — обязаны иметь аккредитацию Роструда.

Подать заявление на аккредитацию можно через «Госуслуги». Спустя три года аккредитацию необходимо получить снова, и система будет об этом напоминать.