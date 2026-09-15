Директор НАБУ Кривонос считает, что распространение мошеннических колл-центров – дело рук «российских диверсантов» Фото: REUTERS.

На Украине уже не могут придумать ничего нового, а потому каждый раз используют проверенный принцип: «Взяли за задницу – вали все на Россию». Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Кривонос считает, что распространение мошеннических колл-центров в Незалежной – дело рук «российских диверсантов».

- К работе в них привлечены десятки тысяч молодых людей, которые фактически занимаются мошенничеством. И работают они против европейских партнеров, а не против русских. Так как это называется? Чистая российская диверсия, - заявил вчера Кривонос.

Здравствуйте, приехали! Все эти годы с момента начала работы этих колл-центров они преподносились украинскими пропагандистами в качестве чрезвычайно эффективного инструмента гибридной войны протии России. Что сотрудники колл-центров – это герои, которые не только обирают российских пенсионеров и граждан с не очень высоким уровнем развития, но и вынуждают их поджигать военкоматы, автомобили и трансформаторные будки. А тут вдруг раз – и такой поворот. Даже не 360 градусов, как сказала бы Анналена Бербок в данном случае, а на все 540 (впрочем, есть сомнения, что ее познания столь широки).

Десятки тысяч молодых людей оказались вольно или невольными «российскими диверсантами». А крышевали их сотрудники украинских правоохранительных органов. То есть руководили диверсионной работой. Наверняка, по заданию Москвы и лично Путина. И по их заданию официально арендовали гигантские площади, задействовав не менее масштабные ресурсы, в том числе, технические, делая все это совершенно открыто. Куда смотрело все эти годы СБУ? За что прежний глава СБУ Васыль Малюк* получил в прошлом году «зирку хероя» Украины?

Смех смехом, но, судя по таким заявлениям, предела идиотизму и дебилизму на Украине нет и, по всей видимости, не предвидится. Но не стоит думать, что Семен Кривонос на самом деле такой уж дурак. Скорее, дураками он считает всех остальных. Все дело в том, что по России мошеннические колл-центры практически престали работать, потому что над украинскими мошенниками наши люди, перестав попадаться на их «крючки», начали просто издеваться. Были даже случаи, когда отдельные индивидуумы из нашей страны даже выцыганивали деньги у украинских мошенников якобы для взятия кредита, а потом уходили со связи или потешались над обманутыми украми. И украинские мошенники около полутора-двух лет тому назад переключились на собственных сограждан, но еще более эффективно стали работать с населением европейских стран. Вот где оказалось поле буквально непаханое.

Сбежавший из страны генпрокурор Кравченко, если его уволят сегодня депутаты Верховной рады, не может быть принудительно возвращен на Украину, если просто перестанет быть чиновником Фото: REUTERS.

Доверчивые европейцы разводились украинцами на счет «раз», выкладывая такие суммы, которые им ни из России, ни с Украины не снились даже в мечтах. И на этот раз взвыли в Евросоюзе. К делу подключились не только национальные полиции стран ЕС, но и Интерпол с Европолом (речь не о покрытии из доски, а об Агентстве Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов, Europol). Для Киева запахло жареным. Мало того, что «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский со своим попрошайничеством обил все европейские пороги, так еще и мошенники из этой недостраны обирают внаглую честных европейцев. И реплика Кривоноса призвана обелить отечественных мошенников, даром, что больше похожа на репризу из репертуара «Квартала 95». Как, впрочем, многое, что происходит в нынешней Незалежной.

Но есть и еще один нюанс в этом «открытии» Кривоноса. Дело в том, что сбежавший из страны генпрокурор Кравченко, если его уволят сегодня депутаты Верховной рады, не может быть принудительно возвращен на Украину, если просто перестанет быть чиновником. Его могут депортировать назад только в качестве обвиняемого по уголовному делу. Удастся ли его самого привязать к крышеванию колл-центров и коррупции по этому делу – тот еще вопрос. А тут заодно можно нарисовать и государственную измену под сурдинку о «российской диверсии». К тому же, два обвинения – это вам не одно обвинение.

Так что, какими бы смешными и оторванными от реальности ни выглядели обвинения Кривоноса, все у него подчинено его своеобразной логике. Пусть и настолько извращенной, что неподвластно обычному уму. А только лишь украинскому, не менее тупому и извращенному, чем их спикеры.

P.S. Верховная Рада поддержала увольнение генпрокурора Кравченко. Все - в кассу.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, осужден в России заочно за терроризм.

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