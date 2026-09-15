Россия отодвигает ВСУ подальше от границы и ломает систему подвоза боеприпасов для ВСУ: что сейчас происходит в зоне СВО

В Харьковской области давненько уже складывалось оперативное окружение Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В Киеве уже не удается скрывать панику: они неделями заявляли о «героических контрнаступах» на Донбассе (которые провалились), но в это же время в Волчанском котле бесславно погибает одна группировка ВСУ, а в Запорожье, в районе Орехово, уходит в небытие другая.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики, автором Telegram-канал Colonelcassad Борисом Рожиным.

ОРЕХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

- Контроль над Ореховым - это возможность вплотную приблизиться к Запорожью?

- Наши войска давно смогли зацепиться за юго-восточную часть. Там удалось проломить оборону противника. Сейчас идем дальше. Орехов - важный форпост противника в северо-западной части Запорожской области. Сейчас удалось зацепиться за оборону противника в самом городе - и начать ее расковыривать, в комбинации с уничтожением логистики, которая ведет в Орехов. Думаю, в ближайшие дни все станет понятно, где реально продвинулись.

КИЕВ ПРИЗНАЕТ ДРАМАТИЗМ

- Даже противник уже вынужден признать ухудшение ситуации?

- Да, для него в Орехове, в районе Малой Токмачки, - ситуация явно ухудшилась. Противник кинул много резервов на удержание Славянско-Краматорской агломерации, на Доброполье, на контратаки в районе Красного Лимана — и это привело к резкому ухудшению дел ВСУ в Харьковской области, где возник Резниковский котел. Для них ухудшилась ситуация и в Запорожской области, в районе Орехова и Малой Токмачки. Это плата за политические решения, связанные с попытками удержать остатки Донбасса любой ценой.

КИЛОМЕТРЫ ОЧИСТКИ

- Мы расширяем плацдармы в Сумской и в Харьковской областях ежедневно?

- В Харьковской области давненько уже складывалось оперативное окружение. То, что там есть, похоже на Ольговский котел в Курской области, когда они два месяца сидели в районе Ольговки. До трех батальонов у них там сидели, пока их медленно переваривали. Покойников до сих пор в том лесу находят. А сейчас каждый день группировка «Север» объявляет, что очередной пункт в Харьковской области освободили - это в районе Резниковского котла.

- Территория там большая?

- Около 450 квадратных километров. После их зачистки воздействие на часть наших приграничных районов Белгородской области снизится. Станет меньше прилетать дронов и мин по мирным людям.

Противник кинул много резервов на удержание Славянско-Краматорской агломерации, на Доброполье, на контратаки в районе Красного Лимана — и это привело к резкому ухудшению дел ВСУ Фото: REUTERS.

- Но это не решит кардинально проблему дальнобойных дронов?

- Нет - эти БПЛА летят гораздо глубже. Но часть воздействия на приграничные районы зачистка котла снизит. Противник потеряет немало людей, территорий, населенных пунктов и различного имущества. Они все еще пытаются как-то расковырять горловину этого котла, чтобы попытаться как-то снабжать группировку в окружении - но не очень удачно для них.

РАЗДЕРГИВАЮТ РЕЗЕРВЫ

- В Харьковской и Сумской областях, в целом, насколько успешно наше продвижение?

- Задача этих направлений - вытягивать на себя резервы противника с ключевых направлений. Если противник остро не реагирует на наше продвижение, мы медленно идем, продвигаемся, занимаем территорию. Если противник теряет терпение, перебрасывает резервы, чтобы стабилизировать ситуацию, тогда на время приостанавливается наше продвижение, фронт стабилизируется. Но потом опять возникают у врага проблемы на Донбассе, еще где-то. И он вынужден свои резервы срочно туда перебрасывать. Он снимал резервы для Купянска, для контратак на Краснолиманском направлении.

- Откуда он их снимал?

- Как раз с Харьковского и с Сумского направлений. Резниковский котел, в том числе, - это же следствие принятых в Киеве решений по снятию резервов: давайте мы будем под Красным Лиманом наступать.

- А они там контрнаступают?

- Да, но у этого есть и оборотная сторона. У них сейчас очень большие проблемы с тем, как решать ситуацию с Резниковским котлом. Нужно же его как-то деблокировать - но «свободные силы» уже угнали под Красный Лиман. И на Сумском нормально у нас зона безопасности нарисовалась. На Харьковском достаточно хорошие дела. Особенно на севере Великобурлукского района. Недавно пошли дела в северо-западной части Харьковской области, где мы смогли выбить противника из Казачьей Лопани, взяли Гоптовку. Есть подвижки под Волчанском.

- Но нельзя сказать, что мы идем там легко?

- Я бы предостерег от того, чтобы говорить, что мы неудержимой волной идем на Харьков. Нет, идут тяжелые бои. И, тем не менее, динамика там не в пользу противника.

Часть снабжения Сум было поездами - до осени 2026 года. Сейчас они такую возможность потеряли. В Харьков поезда пока ходят Фото: REUTERS.

НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА

- У ВСУ до сих пор были возможности быстро перебрасывать резервы по всему фронту?

- Были. Но сейчас у противника возникли проблемы. Мы все заправки на дорогах у них побили. Плюс на Сумском направлении у них на днях отвалилось железнодорожное сообщение - после наших ударов по локомотивам.

- Как это скажется на снабжении?

- Уже сказалось. Часть снабжения Сум было поездами - до осени 2026 года. Сейчас они такую возможность потеряли. В Харьков поезда пока ходят. Это к вопросу о том, где еще надо бить локомотивы, депо и подстанции. На Сумском направлении мы нужного результата добились.

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