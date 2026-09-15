Борьба с Россией и безусловная поддержка Украины – вот главный приоритет канцлера Мерца Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ с рекордным антирейтингом у себя в стране пошел в разнос. На массовые требования уйти в отставку он ответил тем, что у него есть еще незавершенные дела в Европе. «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», - приводит издание Tagesspiegel его слова, сказанные на пресс-конференции в Финляндии.

Канцлер-плагиатор

«Защита свободы и мира» - это его определение войны с Россией, которую Европа ведет руками Украины. Выходит, в ближайшие недели или месяцы Мерц надеется на «решительный перелом». Ну как же не получить удовольствие лично принять «капитуляцию» Москвы? Ради этого он презрительно отмахнулся от недовольных его работой немцев. «Внешнеполитические вопросы безопасности (…) гораздо важнее некоторых внутриполитических дискуссий», - заявил он на YouTube-канале финского правительства.

Борьба с Россией и безусловная поддержка Украины – вот главный приоритет канцлера Мерца. Он, явно потеряв берега, даже позволил себе сравнить лидера России с Гитлером. Уйти, не победив русских? Не создав «снова сильнейшей армии Европы» к 2035 году, как он не раз уже обещал? Поэтому недовольные его курсом нытики пусть утрутся и не мешают ему вершить великие дела.

Поразительное сходство с тем, что несколько лет назад сказала незабвенная из-за ее невежества, зато искренняя Анналена Бербок - бывшая министр иностранных дел Германии. Она не боялась шокировать «чистоплюев» из ЕС и прямо заявляла, что Европа находится в состоянии войны с Россией. А коль так, то невыполненные обещания избирателям для нее сущий пустяк в сравнении с обязательствами поддерживать Украину. Мерц, выходит, шарашит по шпаргалке Бербок.

Кому война, кому мать родна

После того, как Трамп решил отдать роль главного спонсора режима Зеленского Европе, Германия стала лидером по оказанной ему помощи. На сегодняшний день Берлин израсходовал на вооружения для Украины почти 58 миллиардов евро. Но началось все задолго до того, как США захлопнули для украинцев свой кошелек.

Уже через несколько месяцев после начала СВО при министерстве обороны ФРГ была создана совершенно секретная группа, которая занималась обеспечением быстрых поставок оружия для Украины. Позже ее преобразовали в «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine). Financial Times, сообщившая об этом, подчеркивает, что секретность работы «Зондерштаба» была столь высока, что его называли «партизанским отрядом».

Германия начала оплачивать поставки на Украину беспилотников Quantum и закупать другие виды вооружений напрямую у немецких производителей, сообщает британское издание. Киев предоставил перечень необходимых вооружений, а Берлин оплатил счет. Но деньги из Германии никуда не ушли – они оставались у немецкого ВПК.

«Мы вскоре поняли: чтобы оказать Украине фундаментальную поддержку, нам необходимо задействовать нашу промышленность, - рассказал Financial Times офицер резерва Маттиас Пушниг. - И в то же время немецкие компании осознали, какие возможности это открывает».

Став канцлером, Мерц тоже это быстро осознал. Поэтому форсированная милитаризация Германии стала стержнем его курса. Гражданские отрасли страны чахли от введенных ЕС санкций против России, перезапустить их без дешевых российских энергоресурсов было невозможно. Зато военные предприятия воспряли и резко пошли вверх – война с Россией для них не препятствие, а наоборот, стимул. Поэтому понятно, почему Мерц так заботится об Украине и без устали твердит, что будет помогать ей, «сколько понадобится».

Лидер АдГ Алиса Вайдель повторила вчера, что ФРГ снова должна «закупала нефть и газ там, где они дешевле всего – а именно в России» Фото: REUTERS.

Украинские захребетники

А какие внутренние проблемы, по мнению Мерца, могут подождать? Одна из них – неоправданные траты бюджета страны на пособия неработающих беженцев с Украины, что крайне возмущает рядовых немцев. По данным, попавшим в Bild, без малого полмиллиона украинских граждан получают в ФРГ пособия (Bürgergeld). Для одиноких лиц стандартная выплата в этом году составляет 563 евро в месяц, расходы на жилье и отопление оплачиваются государством дополнительно. Затраты, отмечает Bild, огромны: только в 2024 году Германия выплатила украинским гражданам около 6,3 миллиарда евро базового обеспечения.

Все бы ничего – надо помогать людям, просящим убежища. Но проблема в том, что из работоспособных украинских беженцев, как выяснили депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), работают лишь 27,1%. Остальные предпочитают жить на иждивении у немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство широко разрекламировало программу массового трудоустройства украинцев, но она провалилась. Для сравнения: в Польше работают 78% получивших там убежище украинцев, в Литве – 72%, в Британии – 69. Понятно, почему среди немцев устойчиво растут антиукраинские настроения.

Но Мерцу немцы не указ, у него другая забота – чтобы Зеленский не жаловался, что союзники ему мало помогают. Но тот все настойчивее требует денег и оружия. И здесь укрепление внутриполитических позиций АдГ, ставшей самой популярной партией в Германии, прямая угроза киевскому режиму.

Альтернатива – есть!

Лидер АдГ Алиса Вайдель повторила вчера, что ФРГ снова должна «закупала нефть и газ там, где они дешевле всего – а именно в России». Она выступает за скорейшие мирные переговоры с Москвой, «потому, что в наших высших интересах безопасности и экономики – поддерживать хорошие отношения с Россией».

А канцлер Мерц ждет «решающего момента» в борьбе с Россией, чтобы немецкий ВПК не остался без жирных заказов. Но его дни, как бы он ни старался, сочтены. В воскресенье выборы в восточногерманских землях Мекленбург - Передняя Померания и Берлин. Партия канцлера – ХДС, - по опросам, по крайней мере, в первой из этих земель, в лучшем случае получит 7% голосов, а то и вовсе не преодолеет 5-процентный барьер.

В случае очередного разгрома своей партии, Мерц, по сообщению новостного портала Table.Media, тут же поставит перед ХДС вопрос о доверии к себе. С учетом того, что в его же партии очень многие считают именно Мерца гирей, которая тянет всех на политическое дно, канцлера вполне могут отправить в свободное падение.