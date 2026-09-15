Выплата была создана для поддержки семей с низким доходом, в которых воспитываются двое и более детей. Фото: Pressmaster/Shutterstock/Fotodom

Две недели осталось до окончания приема заявлений на оформление ежегодной семейной выплаты. Подать заявление нужно до 30 сентября, напомнили в Минтруде.

Прием заявлений на семейную выплату начался 1 июня. Придумана выплата была для поддержки семей с детьми с невысокими доходами. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единым платежом заявителю. Выплата предоставляется один раз в год, и право на нее требуется подтверждать ежегодно. В правительстве посчитали, что в 2026 году налоговую выплату получат более 4 млн. российских семей, воспитывающие в общей сложности около 11 млн. детей.

Итак, кто может рассчитывать на налоговую компенсацию:

- чтобы получить выплату, в семье должно быть не менее двоих детей (больше- можно!) в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится на очном отделении вуза (кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам).

При этом среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Кто получит и как будут рассчитывать размер выплаты

Получить семейную выплату могут оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны, попечители. Суть в том, что в течение 2025 года они должны были платить со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вот он и будет пересчитан по ставке 6%. Нет уплаты налога - соответственно, нет и никакого возврата.

Напомним, НДФЛ взимается по прогрессивной шкале. Минимальная ставка НДФЛ - 13% (если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей). Именно к этой категории и относятся малоимущие семьи.

Получить семейную выплату могут оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны, попечители, которые в течение 2025 года платили со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

В Минтруде напомнили, что размер выплаты рассчитывается от суммы НДФЛ с доходов от трудовой деятельности (заработная плата, выплаты по временной нетрудоспособности) и предпринимательской деятельности. При оценке доходов семьи также будут учитываться получаемые социальные пособия, пенсии, стипендии учащихся, алименты. В общем, все деньги, которые перечисляются семье государством. Среднедушевой доход будет рассчитываться по формуле: (доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи. После этого Соцфонд посмотрит, каким был в 2025 году официальный прожиточный минимум в регионе, где проживает семья. Если среднедушевой доход семьи окажется меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе, значит, семья имеет право на выплату.

В Минтруде также объяснили, что смена работы - не препятствие для получение выплаты. Обратиться за выплатой можно даже, если в данный момент вы не работаете. Главное условие, чтобы именно в прошлом году семья получала доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.

Какие семьи с низкими доходами выплату не получат

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, для которых и так действует льготное налогообложение, выплату получить не смогут. За исключением тех случаев, если они имеют иные трудовые доходы, облагаемые НДФЛ.

Еще один существенный момент: у родителей, претендующих на выплату, не должно быть задолженности по алиментам. Выплату также не смогут получить родители, лишенные родительских прав.

Не получат выплату и семьи, живущие в России, но не имеющие гражданства РФ.

У родителей, претендующих на выплату, не должно быть задолженности по алиментам. Фото: Jonas Petrovas/Shutterstock/Fotodom

Как подать заявление на выплату

Подать заявление на получение выплаты можно онлайн через личный кабинет на сайте Госуслуг. Также заявления на выплату принимают в МФЦ и клиентских офисах Социального фонда России. При назначении выплаты применяются механизмы социального казначейства - то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется.

Как и другие меры социальной поддержки, ежегодная семейная выплата защищена от списания за долги.

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